17 интересных фактов, которые пополнят вашу копилку знаний

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Абсолютно невозможно знать всё на свете, но многие любознательные товарищи стремятся каждый день расширять свой кругозор. В этом посте вы узнаете факты, которые возможно окажутся для вас сюрпризом.
Листерин был изобретен в качестве хирургического антисептика, затем был средством для чистки пола, использовался для лечения гонореи и, наконец, в качестве жидкости для полоскания рта
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В Амстердаме есть программа сбора мусора, где власти нанимают алкоголиков для очистки улиц и платят им пивом
Обычный лук содержит 40 калорий, однако блюдо из луковых колец со специальным соусом - это уже 1954 калорий
Билл Хааст был человеком, который вводил себе небольшие дозы змеиного яда на протяжении всей своей жизни. Он прожил 100 лет и пережил 172 укуса змеи
Изобретатель телевидения Фило Фарнсворт не позволял своим детям смотреть телевизор, так как боялся, что они станут глупыми
Все особняки миллионеров в Лондоне имеют подземные убежища на случай какой-либо климатической катастрофы или войны
Первая женщина-миллионер в Америке была Сара Бридлав. Она достигла своего состояния, продавая продукты для волос для цветных женщин
В Стокгольме есть транзитная лотерея, где законопослушный водитель может выиграть выплаченные штрафы нарушителей
Студенты, которые записывают лекции от руки, запоминают больше информации, чем те, кто записывает на ноутбуке
Тутанхамон был единственным египетским царем, который был мумифицирован с эрегированным пенисом
У египтян был метод определения беременности: женщина мочилась на семя, если оно прорастало, то беременность подтверждалась
Более 1 миллиона евро кидают в фонтан Треви, в Риме, каждый год. Деньги используются для финансирования приютов для бездомных
Усэйн Болт требует, чтобы реклама, которую он делает, была записана на Ямайке, чтобы его страна также получила прибыль
Источник:
АНТИФИШКИ
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В случае глобальной попы, все подобные дома будут разграбленны в первую очередь, поэтому, такие бункеры имеет смысл делать подальше от Лондона. Ведь местные маргиналы воспримут эту попу не как трагедию, а как возможность обогатиться.
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А потом пришлось купить другой флакон