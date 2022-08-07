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17 интересных фактов, которые пополнят вашу копилку знаний

17 интересных фактов, которые пополнят вашу копилку знаний

Автор:
07 августа 2022 21:20
Сообщество : Факты
Метки: Интересные   Любознательные   знания   копилка   кругозор   сюрприз   факты   
2665
17
Абсолютно невозможно знать всё на свете, но многие любознательные товарищи стремятся каждый день расширять свой кругозор. В этом посте вы узнаете факты, которые возможно окажутся для вас сюрпризом.
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Источник:

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Метки: Интересные   Любознательные   знания   копилка   кругозор   сюрприз   факты   
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9  комментариев
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1k
z1380 Час назад
Уберите НИГЕРА! Бесит! Йёпта!
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1
Иваныч z1380 52 минуты назад
Уберись z1380... Бесишь! Йёпта!
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1k
Алексей Попов 5 минут назад
Изобретатель телевидения Фило Фарнсворт - нихрена подобного, и с какой стати в египте цари появились? Школьных знаний для корректировки машинного перевода не хватило?
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17k
Марина 19 минут назад
Что за бред с тем что ВСЕ особняки миллионеров Лондона имеют бункеры на случай апокалипсиса? Особенно поражала с кегельбана и скалодрома - самые необходимые вещи при наступлении трындеца. Ни одной кладовки с припасами, зато бассейн, гараж и винный погреб.
В случае глобальной попы, все подобные дома будут разграбленны в первую очередь, поэтому, такие бункеры имеет смысл делать подальше от Лондона. Ведь местные маргиналы воспримут эту попу не как трагедию, а как возможность обогатиться.
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1k
vijilante Полчаса назад
Комментарий к фото
По некоторым данным,около ДВУХ миллионов евро.
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8k
Mowgley Z ⚔ 46 минут назад
"Листерин был изобретен в качестве хирургического антисептика, затем был средством для чистки пола, использовался для лечения гонореи и, наконец, в качестве жидкости для полоскания рта"
-----
А потом пришлось купить другой флакон
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10k
Андрей Ма-С 2 часа назад
морская вода для смыва, и как смыв и как освежитель с запахом моря)
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33k
Седой 2 часа назад
Последнее шедевр...Если бы не было атмосферы, то вода испарилась бы...Не было бы ничего, если бы не было атмосферы
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21k
Слепой Пью 2 часа назад
Если бы не было атмосферы - вода в озерах и реках сохранилась бы?
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