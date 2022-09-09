12 интересных фактов, которые пополнят вашу копилку знаний

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Учёные утверждают, что для тренировки мозга нужно каждый день узнавать что-то новое. В этом посте вы почерпнёте интересную информацию, которая расширит ваш кругозор.
Рыжеволосые нуждаются в большей анестезии, чем остальные люди, поскольку генетически они более чувствительны к боли
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По статистическим данным, более 1600 человек потерялись в национальных парках США, и их не удалось найти
Помимо двух больших сложных глаз, которые сразу видно, у пчел есть еще один тип глаз: это три неподвижных точечных глаза в центре головы. Они служат для различения светлого и темного
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Листовой зеленый морской слизень по имени Elysia chlorotica - одно из немногих животных, которое питается солнечной энергией
Яичные белки пингвинов становятся прозрачными при варке, потому что гликопротеин, из-за которого куриные яйца становятся белыми, овальбумин, почти не присутствует в яйцах пингвинов
Источник:
АНТИФИШКИ
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