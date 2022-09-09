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12 интересных фактов, которые пополнят вашу копилку знаний

12 интересных фактов, которые пополнят вашу копилку знаний

Автор:
09 сентября 2022 22:05
Сообщество : Факты
Метки: Интересные   знания   информация   копилка   кругозор   новое   факты   
2484
13
Учёные утверждают, что для тренировки мозга нужно каждый день узнавать что-то новое. В этом посте вы почерпнёте интересную информацию, которая расширит ваш кругозор.
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Источник:

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Метки: Интересные   знания   информация   копилка   кругозор   новое   факты   
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5  комментариев
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
12 НЕинтересных фактов, из них пара от английских ученых...
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83k
parallax Час назад
"Среднестатистический человек за свою жизнь пересекает улицу с 16 убийцами"

На русский кто нить сможет перевести?
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650
X Æ A-12 Час назад
Абсолютно бесполезная информация для вашего мозга.
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2k
kappaneed 2 часа назад
Это насколько надо быть "любознательным", чтобы сварить, и наверное, потом сьесть, яйцо пингвина?))
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