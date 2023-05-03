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"Почему я должен ещё платить?": пользователи спорят о том, оставлять чаевые или нет

"Почему я должен ещё платить?": пользователи спорят о том, оставлять чаевые или нет

Автор:
03 мая 2023 13:44
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: на чай   обусжджение   оставлять чаевые или нет   официанты   пользователи спорят   соцсети   чаевые   
1166
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Оставлять чаевые или нет - личное дело каждого. Обычно это 10% от суммы. И приняты они в сфере обслуживания, например, в общепите. Во многих заведениях "чай" включают в счёт в конце. Последнее время люди всё больше спорят о том, стоит ли ввести подобную систему во всех отраслях. Может , завидуют официантам и таксистам?

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А вы оставляете чаевые?

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Метки: на чай   обусжджение   оставлять чаевые или нет   официанты   пользователи спорят   соцсети   чаевые   
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23k
homerchik Час назад
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19k
speaktr-st 6 минут назад
Ввести чаевые поголовно.
Пошел официант к врачу - дай чаевые.
Сходил таксист в платный общественный туалет - оставь чаевые.
Починил швейцар свой смартфон в сервисе - чаевые.
Постриг бариста бороду в барбершопе - чаевые.
Переобули они все свои машины на шиномонтаже - гоните чаевые.
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1k
ruslan d 57 минут назад
Все зависит от ситуации , и твоих возможностей .
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