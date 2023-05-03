"Почему я должен ещё платить?": пользователи спорят о том, оставлять чаевые или нет

Оставлять чаевые или нет - личное дело каждого. Обычно это 10% от суммы. И приняты они в сфере обслуживания, например, в общепите. Во многих заведениях "чай" включают в счёт в конце. Последнее время люди всё больше спорят о том, стоит ли ввести подобную систему во всех отраслях. Может , завидуют официантам и таксистам?