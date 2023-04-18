На Марсе заметили необычный камень, похожий на хребет рыбы

В феврале 2022 года марсоход сделал снимок того, что казалось коралловым «цветком» в кратере Гейла, но на самом деле представляло собой микроскопическое минеральное образование. Учёные подтвердили, что это миниатюрный кластер кристаллов, который мог быть образован минералами, осаждающимися из воды.

Исследования показали, что минералы, прорастающие в разных направлениях, вероятно, были встроены в скалу, которая со временем разрушалась. Однако похоже, что эти минералы были устойчивы к эрозии, поэтому и остались на пыльной поверхности Красной планеты.