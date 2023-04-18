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На Марсе заметили необычный камень, похожий на хребет рыбы

На Марсе заметили необычный камень, похожий на хребет рыбы

Автор:
18 апреля 2023 14:10
Сообщество : Космос
Метки: Ynews   интересно   марс   марсоход   марсоход Curiosity   необычно   поверхность Марса   снимки Марса   
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Марсоход НАСА Curiosity сфотографировал на Красной планете причудливое геологическое образование, которое похоже на кость рыбы, еловую ветку или камень с шипами. Находка была сделана 1 апреля у основания кратера Гейла. Он считается древним высохшим озером, возраст которого составляет 3,5—3,8 млрд лет.

Марсоход Curiosity передвигается по кратеру Гейла с августа 2012 года в рамках миссии НАСА «Марсианская научная лаборатория» (MSL). Цели миссии — исследование климата и геологии Красной планеты, а также подготовка к её освоению человеком. Аппарат постоянно присылает изображения странных вещей, с которыми сталкивается, — к примеру, вот это шипастое скальное образование.

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Астробиолог Натали Кэброл поделилась фотографией находки в Твиттере, отметив, что за 20 лет изучения Марса это самый странный камень, который она когда-либо видела. «Я очень жду детальное изображение этого объекта», — добавила она.

Пока что специалисты склоняются к версии о том, что странное образование — результат сильной эрозии.

Ну а остальные строят самые разные догадки, самые популярные из которых — хребет рыбы, скелет окаменелого марсианского дракона или искусственно созданный объект.

Это не первое странное образование, сфотографированное марсоходом Curiosity, из-за которого учёные ломают голову.

В июне прошлого года он обнаружил несколько странных извилистых структур, торчащих из поверхности Марса.

Эксперты говорят, что колонны, вероятно, были созданы из цементоподобных веществ, которые когда-то заполняли древние трещины в марсианской породе.

Но со временем более мягкая порода размылась, оставив только извилистые башни из плотного материала, торчащие из песка в кратере.

В феврале 2022 года марсоход сделал снимок того, что казалось коралловым «цветком» в кратере Гейла, но на самом деле представляло собой микроскопическое минеральное образование. Учёные подтвердили, что это миниатюрный кластер кристаллов, который мог быть образован минералами, осаждающимися из воды.


Исследования показали, что минералы, прорастающие в разных направлениях, вероятно, были встроены в скалу, которая со временем разрушалась. Однако похоже, что эти минералы были устойчивы к эрозии, поэтому и остались на пыльной поверхности Красной планеты.

Марсоход Curiosity уже более 10 лет находится на Марсе. Он проехал более 29 километров, поднялся на высоту более 625 метров, исследуя кратер Гейла и предгорья горы Шарп внутри него. Аппарат проанализировал около 40 образцов горных пород и почвы. Марсоход также изучил небо Красной планеты, сделав снимки сияющих облаков и дрейфующих лун, и измерил радиацию с помощью специального датчика. Он справляется со своей задачей настолько успешно, что планировавшаяся на два года миссия была продлена на неопределённый срок.


Но самое главное, Curiosity определил, что жидкая вода, а также химические строительные блоки и питательные вещества, необходимые для поддержания жизни, находились в кратере Гейла в течение как минимум десятков миллионов лет.







Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   интересно   марс   марсоход   марсоход Curiosity   необычно   поверхность Марса   снимки Марса   
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7  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
Хм... Если есть вобла, то есть и пиво, а если есть вобла и пиво, значит, есть жизнь на Марсе!
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5k
vasilykopkov 11 минут назад
Ну, с драконом всё ясно - первое апреля всё-таки...
Странно другое: марсоход за 10 лет песчаных бурь даже не запылился.
Как будто только после мойки.
И ещё - кто постоянно делает снимки марсохода со стороны?
Что-то в кадре не видно селфи-палки.
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3k
Едондер пуп 24 минуты назад
1 апреля надо марсоходу выходной давать, имхо. Пусть ничего не фоткает, а то повод для зубоскалов появляется))
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34k
russger Полчаса назад
"Находка была сделана 1 апреля у основания кратера Гейла."

Марсоход вас наипал, тупые земляне ))
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7k
М С 50 минут назад
Надо же, какие странные объекты есть в пустынях Австралии...
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44k
Aleksandr 57 минут назад
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2k
Lexx Час назад
На Марсе эволюционировала только одна жизнь. Другой пока не нашли.
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