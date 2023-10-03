Марсоход Perseverance поймал в объектив «пылевого дьявола»

Ускоренный клип был снят 30 августа, в 899-й марсианский день, или «сол», миссии Perseverance.

Один сол состоит из 24 часов и 37 минут – то есть немного дольше, чем один земной день.

Как и на Земле, пылевые вихри образуются, когда поднимающиеся ячейки теплого воздуха смешиваются с нисходящими столбами более холодного воздуха, неся с собой пыль и мусор.

Но марсианские «дьяволы» могут вырасти намного больше, чем земные, из-за более низкой гравитации и обилия пыли на Красной планете.

Пылевые дьяволы также наиболее заметны в весенние и летние месяцы, когда температура выше.

Это связано с тем, что горячий воздух у поверхности планеты быстро поднимается через более холодный воздух, что может вызвать восходящий поток воздуха.