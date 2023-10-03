Марсоход Perseverance поймал в объектив «пылевого дьявола»

Марсоход НАСА Perseverance запечатлел призрачного «пылевого дьявола» высотой 2 км, движущегося по поверхности Красной планеты. Пылевые дьяволы — это воронкообразные вихри из горячего воздуха и частиц пыли. И они встречаются не только на Земле.
Гигантский пылевой вихрь высотой 2 км двигался с востока на запад со скоростью около 19 км в час у хребта Торофэр, расположенного на западном краю марсианского кратера Джезеро. Он находился примерно в 4 километрах от марсохода.
Аппарат Perseverance приземлился на Марсе в феврале 2021 года после почти семимесячного путешествия в космосе. Помимо сбора образцов горных пород и производства кислорода, он действует как «пара глаз», с помощью которой ученые могут узнавать о погоде на Красной планете.
По данным НАСА, клип, скорость которого изменена, чтобы показать прогресс пылевого вихря, состоит из 21 кадра, снятых с интервалом в четыре секунды.
В своем блоге ученые из Лаборатории реактивного движения агентства (JPL) объяснили, что пылевой дьявол был захвачен одной из «навигационных камер» Perseverance. Эти черно-белые навигационные камеры, установленные в верхней части длинной «шеи» марсохода, используют видимый свет для сбора панорамных 3D-изображений.
Хотя в кадре камеры были видны только нижние 118 метров закрученного вихря, ученые использовали тень пылевого дьявола, чтобы оценить его полную высоту как 2 километра.
«Мы не видим вершину пылевого дьявола, но тень, которую он отбрасывает, дает нам хорошее представление о его высоте, — сказал Марк Леммон, планетолог из Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо, и член команды по работе с Perseverance. — Большинство из них представляют собой вертикальные колонны; если бы этот пылевой дьявол был настроен таким образом, его тень указывала бы на то, что его высота составляет около 2 километра».
Ускоренный клип был снят 30 августа, в 899-й марсианский день, или «сол», миссии Perseverance.
Один сол состоит из 24 часов и 37 минут – то есть немного дольше, чем один земной день.
Как и на Земле, пылевые вихри образуются, когда поднимающиеся ячейки теплого воздуха смешиваются с нисходящими столбами более холодного воздуха, неся с собой пыль и мусор.
Но марсианские «дьяволы» могут вырасти намного больше, чем земные, из-за более низкой гравитации и обилия пыли на Красной планете.
Пылевые дьяволы также наиболее заметны в весенние и летние месяцы, когда температура выше.
Это связано с тем, что горячий воздух у поверхности планеты быстро поднимается через более холодный воздух, что может вызвать восходящий поток воздуха.
В северном полушарии Марса, где находится Perseverance, сейчас лето. Перед Perseverance была поставлена задача искать пылевые вихри во всех направлениях, чтобы помочь ученым на Земле отслеживать марсианскую погоду. Он делает черно-белые снимки, чтобы уменьшить объем данных, отправляемых на Землю, а значит, ускорить их получение.
Но ключевая цель марсохода — поиск следов окаменелой микробной жизни и сбор образцов горных пород для возвращения на Землю.
Более двух лет он был занят тем, что объезжал кратер Езеро, собирая образцы горных пород и помещая их в титановую трубку. Кратер Езеро был выбран в качестве места для сбора образцов грунта, поскольку ученые полагают, что этот район когда-то был затоплен водой и здесь находилась дельта реки.
Секреты этого водоема, если бы он действительно существовал, могли бы быть скрыты в образцах горных пород, которые очень хотят исследовать ученые. Однако в задачу марсохода не входит возвращение пробирок на Землю. Он прячет их в определенных местах, чтобы их можно было собрать в ходе последующей специальной поисковой миссии.
Марсоход Perseverance берет образец грунта
Эта совместная миссия НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) в настоящее время находится в разработке, хотя, как сообщается, особого прогресса по ней нет.
В отчете, опубликованном на прошлой неделе Институциональным наблюдательным советом НАСА, говорилось, что существует опасность отказа от запуска из-за затрат и определенных «сложностей».
«В настоящее время нет ни заслуживающего доверия, ни согласованного технического плана, ни должным образом оговоренных сроков, затрат и технических исходных условий, которые могли бы быть выполнены при вероятном доступном финансировании», было сказано в этом документе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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