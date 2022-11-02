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Ветеринары в недоумении: львица в зоопарке отрастила себе бороду

Ветеринары в недоумении: львица в зоопарке отрастила себе бороду

Автор:
02 ноября 2022 16:43
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   грива   животные   зоопарк   интересно   львица   львы   необычно   почему так   
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В зоопарке Оклахома-Сити живет необычная львица по кличке Бриджит. Ей чуть больше двадцати лет и у нее отменное здоровье для этого возраста. Но лет пять назад Бриджит вдруг взяла и отрастила себе мини-гриву, что львицам несвойственно. И этим несколько озадачила смотрителей зоопарка и ветеринаров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   грива   животные   зоопарк   интересно   львица   львы   необычно   почему так   
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7  комментариев
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23k
Serg2001 3 часа назад
Так это же Америца... Они там пол меняют чаще чем я перчатки... Львица просто в тренде...Идентифицирует себя как лев...)
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19k
Сталкер Минуту назад
Возрастных дам с появившейся с возрастом растительностью никто никогда не видел, что ли?
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54
ginodaurini Час назад
Это воротник, ничего вы не понимаете
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11k
Ivan 3 часа назад
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8k
Shtoppi 3 часа назад
Попала под дурное влияние веяний современной толерастной моды

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