Ветеринары в недоумении: львица в зоопарке отрастила себе бороду

175
4
В зоопарке Оклахома-Сити живет необычная львица по кличке Бриджит. Ей чуть больше двадцати лет и у нее отменное здоровье для этого возраста. Но лет пять назад Бриджит вдруг взяла и отрастила себе мини-гриву, что львицам несвойственно. И этим несколько озадачила смотрителей зоопарка и ветеринаров.
Бриджит до того, как у нее выросла мини-грива, и после, уже в новом облике
Величественная борода появилась у Бриджит в период с марта по ноябрь 2017 года. Она осталась у нее по сей день и совершенно ее не беспокоит.
У самцов грива отрастает примерно в годовалом возрасте в результате выработки тестостерона. Для самки льва это очень необычно, но Бриджит не единственная бородатая львица в мире.
У самцов грива отрастает примерно в годовалом возрасте в результате выработки тестостерона. Для самки льва это очень необычно, но Бриджит не единственная бородатая львица в мире.
Были и другие похожие случаи.
Например, в 2013 году 13-летняя львица по кличке Эмма, содержащаяся в Национальном зоологическом саду Южной Африки, отрастила короткую гриву на шее и голове. В 2016 году пять диких львиц в заповеднике Мореми в Ботсване отрастили пышные гривы и начали вести себя агрессивно, как самцы. Одна из них даже начала залезать сверху на других львиц.
Что касается Эммы — ученые обнаружили, что ее яичники вырабатывают избыток тестостерона. В Ботсване ученые подозревают генетическую связь между "гривастыми" львицами.
Например, в 2013 году 13-летняя львица по кличке Эмма, содержащаяся в Национальном зоологическом саду Южной Африки, отрастила короткую гриву на шее и голове. В 2016 году пять диких львиц в заповеднике Мореми в Ботсване отрастили пышные гривы и начали вести себя агрессивно, как самцы. Одна из них даже начала залезать сверху на других львиц.
Что касается Эммы — ученые обнаружили, что ее яичники вырабатывают избыток тестостерона. В Ботсване ученые подозревают генетическую связь между "гривастыми" львицами.
Бриджит (справа) с львицей Тией (слева) и львом Хьюбертом (в центре), зоопарк Оклахома-Сити
Но в случае с Бриджит никаких изменений в поведении львицы замечено не было. Она ведет себя так же, как и до появления гривы, и самцы в ее прайде также не изменили к ней своего отношения.
У ветеринаров, конечно, есть пара теорий по поводу того, почему у Бриджит отросла мини-грива. Это может быть связано с ее возрастом, достаточным солидным. Это также может быть опухоль надпочечников, яичников или гипофиза, которая выделяет тестостерон.
У ветеринаров, конечно, есть пара теорий по поводу того, почему у Бриджит отросла мини-грива. Это может быть связано с ее возрастом, достаточным солидным. Это также может быть опухоль надпочечников, яичников или гипофиза, которая выделяет тестостерон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Цари зверей на грани вымирания: потрясающие снимки африканских львов
- В Сингапуре родился первый "Симба из пробирки"
- 30 удивительных фактов, которые взорвут ваш мозг!
- Супружеская пара из Алабамы превратила полицейский вертолёт в кемпер
- В чешском зоопарке живёт лев-фотомодель
Новости партнёров
реклама