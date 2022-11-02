Ветеринары в недоумении: львица в зоопарке отрастила себе бороду

Но в случае с Бриджит никаких изменений в поведении львицы замечено не было. Она ведет себя так же, как и до появления гривы, и самцы в ее прайде также не изменили к ней своего отношения.



У ветеринаров, конечно, есть пара теорий по поводу того, почему у Бриджит отросла мини-грива. Это может быть связано с ее возрастом, достаточным солидным. Это также может быть опухоль надпочечников, яичников или гипофиза, которая выделяет тестостерон.