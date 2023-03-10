Марсоход Curiosity показал землянам марсианский закат

Последнее исследование Curiosity стало продолжением наблюдений 2021 года за серебристыми облаками. Как и на Земле, облака предоставляют ученым жизненно важную информацию, благодаря которой исследователи надеются больше узнать о погоде на планете. Эксперты могут многое узнать об марсианской атмосфере,- например, вычислить скорость ветра и текущую температуру, - в зависимости от того, когда и где образуются облака.

Наблюдения Curiosity в 2021 году проводились с помощью его черно-белых навигационных камер, этот в то время как текущее исследование использует, в основном, цветную мачтовую камеру или Mastcam. Разница в том, что черно-белые камеры давали ученым возможность изучать структуру облака по мере его движения, тогда как цветная камера позволяет увидеть, как облака растут с течением времени. Новое исследование началось в январе и завершится в середине марта.

Однако марсианский закат — не единственное зрелище, которое Curiosity запечатлел в ходе данной работы. Он также сфотографировал группу разноцветных облаков в форме пера. На изображении они выглядят почти как радуга, потому что на момент съемки были освещены солнечным светом и в результате демонстрировали явление, известное как иризация.

«Иризация означает, что размеры частиц облака идентичны размерам их соседей в каждой части облака, — сказал Марк Леммон, физик-атмосферщик из Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо. - Глядя на переходы цветов, мы видим изменение размера частиц в облаке. Это явление рассказывает нам о том, как развивается облако и как его частицы меняют размер с течением времени».

И солнечные лучи, и радужные облака были сняты Curiosity в виде панорам и собраны из 28 изображений, которые были отправлены инженерам НАСА на Землю.