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Марсоход Curiosity показал землянам марсианский закат

Марсоход Curiosity показал землянам марсианский закат

Автор:
10 марта 2023 19:40
Сообщество : Космос
Метки: curiosity   интересно   космический снимок   космос   марс   марсианский закат   марсоход   фото   
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Марсоход НАСА Curiosity передал на Землю великолепное фото заката на Марсе. На снимке солнечные лучи освещают гряду облаков, а светило опускается за горизонт.

Вы когда-нибудь мечтали увидеть закат на другой планете? Что ж, ваша мечта сбылась: теперь у землян есть отличное фото- и видеоизображение заката на Марсе. Это первый случай, когда ученые получили такие четкие снимки солнечных лучей, освещающих Красную планету. Снимок сделал марсоход-ветеран НАСА Curiosity, который приземлился на Марсе еще в 2012 году.


Марсианские закаты, как правило, более мрачные, чем земные, но этот особенно привлекателен, потому что на нем видны лучи света, освещающие гряду облаков, когда солнце падает за горизонт.

Фотографии были сделаны 2 февраля, когда Curiosity проводил очередную съемку марсианских облаков в сумерках.


Облака на изображении не совсем обычны, потому что они находятся на гораздо большей высоте, чем в большинстве случаев. Кроме того, они собрались в очень холодной зоне, а это означает, что они, с большой вероятностью, состоят из углекислого газа или сухого льда. Большинство облаков на Марсе находятся на высоте не более 60 километров над землей и состоят из водяного льда.


Последнее исследование Curiosity стало продолжением наблюдений 2021 года за серебристыми облаками. Как и на Земле, облака предоставляют ученым жизненно важную информацию, благодаря которой исследователи надеются больше узнать о погоде на планете. Эксперты могут многое узнать об марсианской атмосфере,- например, вычислить скорость ветра и текущую температуру, - в зависимости от того, когда и где образуются облака.


Наблюдения Curiosity в 2021 году проводились с помощью его черно-белых навигационных камер, этот в то время как текущее исследование использует, в основном, цветную мачтовую камеру или Mastcam. Разница в том, что черно-белые камеры давали ученым возможность изучать структуру облака по мере его движения, тогда как цветная камера позволяет увидеть, как облака растут с течением времени. Новое исследование началось в январе и завершится в середине марта.


Однако марсианский закат — не единственное зрелище, которое Curiosity запечатлел в ходе данной работы. Он также сфотографировал группу разноцветных облаков в форме пера. На изображении они выглядят почти как радуга, потому что на момент съемки были освещены солнечным светом и в результате демонстрировали явление, известное как иризация.


«Иризация означает, что размеры частиц облака идентичны размерам их соседей в каждой части облака, — сказал Марк Леммон, физик-атмосферщик из Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо. - Глядя на переходы цветов, мы видим изменение размера частиц в облаке. Это явление рассказывает нам о том, как развивается облако и как его частицы меняют размер с течением времени».


И солнечные лучи, и радужные облака были сняты Curiosity в виде панорам и собраны из 28 изображений, которые были отправлены инженерам НАСА на Землю.



Это уже второй прекрасный снимок марсианского заката, переданный с марсохода. Впервые Curiosity записал серию удивительных снимков заката в конце своего 956-го марсианского дня. Эти изображения, которые были объединены в анимацию, были сняты камерой Mastcam.


В августе прошлого года марсоход отметил 10-летие работы на Красной планете. Аппарат весом в тонну стартовал с Земли в ноябре 2011 года и после трудного девятимесячного путешествия, включавшего «семь минут ужаса» - посадку аппарата вслепую на поверхность Марса, - отправился на поиски доказательств того, что Марс когда-то мог поддерживать жизнь.

С тех пор марсоход проехал более 29 километров и поднялся на высоту 625 метров, исследуя кратер Гейла и предгорья горы Шарп, расположенные в нем. Марсоход проанализировал около 40 образцов горных пород и почвы с помощью имеющегося у него набора научных инструментов. Миссия марсохода оказалась настолько успешной, что, хотя изначально она должна была продолжаться два года, ее продлили на неопределенный срок.


Десять лет Curiosity изучил небо Красной планеты. Он делал снимки сияющих облаков и дрейфующих лун, а его датчик радиации позволил ученым оценить, насколько сильное облучение ждет на Марсе будущих астронавтов, и как НАСА может обеспечить их безопасность. Но самым главным стал вывод о том, что, как определил марсоход, жидкая вода, строительные материалы и питательные вещества, необходимые для поддержания жизни, присутствовали в кратере Гейла по крайней мере десятки миллионов лет.


Несмотря на то, что в феврале 2021 года к curiosity присоединился новый марсоход НАСА Perseverance, ветеран продолжает демонстрировать хорошую рабочую форму и .планирует и дальше снабжать землян данными о Красной планете.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: curiosity   интересно   космический снимок   космос   марс   марсианский закат   марсоход   фото   
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9k
ron 43 минуты назад
Спасибо за пост, красиво и удивительно!
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65k
doker 11 минут назад
По моему, проще у людей спросить.

У этих...
Живут на высоте с минимумом кислорода.
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100k
parallax 16 минут назад
Закат мы уже видели. Ждём снимков марсианских артефактов.
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13k
a_komolow Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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