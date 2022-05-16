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Портал в другой мир? Марсоход NASA прислал загадочное фото «двери» в скале

Портал в другой мир? Марсоход NASA прислал загадочное фото «двери» в скале

Автор:
16 мая 2022 10:00
Сообщество : Космос
Метки: Ynews   интересно   марс   марсоход Curiosity   мнения   наука   портал   фото с марса   
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Красная планета не перестает удивлять. Марсоходу NASA Curiosity удалось получить необычный снимок загадочного явления на склоне Фронтон Гринхью. На фото скалы явно видно образование, похожее на дверной проём.

Отверстие, похожее на ровный дверной проём, которое разглядели на фото с Марса, вызвало кучу вопросов и предположений у пользователей Сети. Да что там! Даже издание Science Alert назвало данное открытие жутковатым.
При взгляде на него у кого-то возникли мысли о входе в туннель, который может вести куда-то в недра Красной планеты или о портале в другое измерение.


Однако учёные опровергают какие-либо фантастические причины возникновения "двери". Сотрудник Марсианской научной лаборатории Ашвин Васавада не видит в этом явлении ничего не обычного. "Это просто пространство между двумя трещинами в скале. Эта местность [вблизи горы Шарп] образовалась из старых песчаных дюн". По словам учёного, высота "дверного проема" всего около 30 сантиметров. Трещины в этом месте, как правило, вертикальные. Разлом скорее всего появился из-за давления породы. Песчаник изгибался и трескался в разных местах, затем середина разлома постепенно исчезла, блоки пород раздвинулись и появилось очертание "двери".


С ним согласен британский геолог Нил Ходжсон, изучавший геологию Марса, который также считает проем результатом естественной эрозии. По его словам, "большой валун выпал под тяжестью", образовав пещеру в форме двери. Виной этого процесса является камень, лежащий на поверхности справа от "двери", у которого, кажется, ровный вертикальный край — возможно, потому, что он выпал относительно недавно и не подвергался воздействию марсианских ветров в течение длительного времени: все очень естественно и похоже на обнажения, которые можно увидеть во многих засушливых местах на Земле.


В общем, никакой фантастики и портала в иные миры! А жаль.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   интересно   марс   марсоход Curiosity   мнения   наука   портал   фото с марса   
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1  комментарий
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Bubba_Wash 54 минуты назад
Сотрудник Марсианской научной лаборатории Ашвин Васавада ремонтирует кулер и кстатЕ он знаеД всЁ!
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