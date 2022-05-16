Портал в другой мир? Марсоход NASA прислал загадочное фото «двери» в скале

Однако учёные опровергают какие-либо фантастические причины возникновения "двери". Сотрудник Марсианской научной лаборатории Ашвин Васавада не видит в этом явлении ничего не обычного. "Это просто пространство между двумя трещинами в скале. Эта местность [вблизи горы Шарп] образовалась из старых песчаных дюн". По словам учёного, высота "дверного проема" всего около 30 сантиметров. Трещины в этом месте, как правило, вертикальные. Разлом скорее всего появился из-за давления породы. Песчаник изгибался и трескался в разных местах, затем середина разлома постепенно исчезла, блоки пород раздвинулись и появилось очертание "двери".

С ним согласен британский геолог Нил Ходжсон, изучавший геологию Марса, который также считает проем результатом естественной эрозии. По его словам, "большой валун выпал под тяжестью", образовав пещеру в форме двери. Виной этого процесса является камень, лежащий на поверхности справа от "двери", у которого, кажется, ровный вертикальный край — возможно, потому, что он выпал относительно недавно и не подвергался воздействию марсианских ветров в течение длительного времени: все очень естественно и похоже на обнажения, которые можно увидеть во многих засушливых местах на Земле.

В общем, никакой фантастики и портала в иные миры! А жаль.