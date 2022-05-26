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Супружеская пара из Алабамы превратила полицейский вертолёт в кемпер

Супружеская пара из Алабамы превратила полицейский вертолёт в кемпер

Автор:
26 мая 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   вертолет   вертолет. дом   дом на колесах   забавно   интересно   кемпер   необычно   необычный автодом   
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Как делают дома на колёсах из автобусов, мы уже видели не раз. Но использовать для этой цели вертолёт — это что-то новенькое!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   вертолет   вертолет. дом   дом на колесах   забавно   интересно   кемпер   необычно   необычный автодом   
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4  комментария
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61k
ZOOM 3 часа назад
Внутри как то не очень , как в сарае .
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23k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Бомжары какие-то
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253
Просто чувак в интернете Час назад
Алабама? Это его сестра.
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17k
RDen 3 часа назад
ну у "них" всё можно...у нас такое бы не прошло
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