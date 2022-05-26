Супружеская пара из Алабамы превратила полицейский вертолёт в кемпер

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Как делают дома на колёсах из автобусов, мы уже видели не раз. Но использовать для этой цели вертолёт — это что-то новенькое!
Они увидели корпус вертолёта, выставленный на продажу в соцсети. Тут и пришла идея купить его и переделать в кемпер.
Говорят, что ранее этот самолет использовался немецкой военной полицией и армией США.Теперь в нём есть множество удобств, в том числе уличные динамики, подключение к телевизору на открытом воздухе и т. д.
Блейк и Мэгги говорят, что на дороге при виде их необычного дома на колёсах водители проезжающих мимо машин одобрительно гудят.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews вертолет вертолет. дом дом на колесах забавно интересно кемпер необычно необычный автодом
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