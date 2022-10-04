В Турции построили стадион в форме крокодила

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Невероятный футбольный стадион в форме крокодила построили в турецкой Бурсе. Одна лишь голова гигантской рептилии достигает 43 метров в высоту.
В городе Бурса на северо-западе Турции нпостроен футбольный стадион на 44 000 мест в форме гигантского крокодила. Зеленый стадион имеет огромную «пасть», достигающую высоты 43 метра. Голова рептилии - это вход на стадион, а тело крокодила - стены, которые изгибаются вокруг поля.
Стадион под названием Тимсах парк, что в переводе означает «Парк крокодилов», открылась после четырехлетнего строительства, стоимость которого составила около 8,5 миллионов долларов.
Дизайн был вдохновлен домашней командой стадиона «Бурсаспор», которую прозвали «зелеными крокодилами». В здании также есть подземная парковка на более чем 640 автомобилей, 35 точек общественного питания и 789 туалетов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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