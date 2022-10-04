FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9539 постов • 1356 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Турции построили стадион в форме крокодила

В Турции построили стадион в форме крокодила

Автор:
04 октября 2022 18:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Стадион   Турция   бурса   интересно   крокодил   необычно   новости   
823
5
1
Невероятный футбольный стадион в форме крокодила построили в турецкой Бурсе. Одна лишь голова гигантской рептилии достигает 43 метров в высоту.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Стадион   Турция   бурса   интересно   крокодил   необычно   новости   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
SandMANn 5 часов назад
“Борисов-Арена”. Его называют змеей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей Час назад
На змею больше похож.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
BiZ 3 часа назад
8млн??? из картона что ли? у нас это на 20 км асфальта только хватит..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleksei 4 часа назад
такая здоровая конструкция и всего на 44к .. хмм...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Денис Ануфриев 6 часов назад
я крокодил,крокожу,и буду крокодить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−53
Spanki 6 часов назад
Выглядит, как зелёная какашка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79286



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Житель Хабаровска в одиночку отметелил пятерых цыган, которые на него набросились
Житель Хабаровска в одиночку отметелил пятерых цыган, которые на него набросились
Женский образ в гифках
Женский образ в гифках
Набирающие популярность в сообществах
Художница рисует карикатуры на супергероинь
Художница рисует карикатуры на супергероинь
Как современные технологии помогают в борьбе со стрессом?
Как современные технологии помогают в борьбе со стрессом?
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#аварии#авто аварии#позитив#подборка#люди#звезды#в мире#знаменитости
#Юмор#животные#дтп#прикол#Ynews#шоу бизнес#новости#фотографии#дети#кино
#интересно#история#картинки#природа#Разное#интересное#сатира#Россия#Еда#кошки
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Французский изобретатель, пересекший Ла-Манш на ховерборде, создал новый летательный аппарат Французский изобретатель, пересекший Ла-Манш на ховерборде, создал новый летательный аппарат Рыба-робот поможет очистить океан от пластика Рыба-робот поможет очистить океан от пластика «Титаник» в 8K: опубликовано самое четкое в истории видео с места крушения лайнера «Титаник» в 8K: опубликовано самое четкое в истории видео с места крушения лайнера Британские спелеологи нашли старинный рудник Британские спелеологи нашли старинный рудник В фермерском хозяйстве нашли рыбу юрского периода В фермерском хозяйстве нашли рыбу юрского периода

На что жалуетесь?

Вернуться