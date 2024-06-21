На Марсе в районе экватора впервые заметили водяной иней

С 1960-х годов Марс был исследован космическими зондами лучше, чем любая другая планета Солнечной системы. В 1971 году появились прямые доказательства наличия там воды. Однако только сейчас — впервые за годы исследований — был обнаружен водяной иней в районе экватора, где, как считалось, иней существовать не может.
Учёные поделились новостью о том, что в районе экватора Марса обнаружены следы водяного инея
Водяной иней был замечен над регионом Тарсис Монтес, на вершине вулкана Олимп Монс, который возвышается над марсианской поверхностью примерно на 25 километров и в 3 раза превышает высоту Эвереста, самого высокого не только на Марсе, но и во всей Солнечной системе.
Это удивительное открытие было сделано сначала орбитальным аппаратом ЕКА ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), а затем TGO и аппаратом ЕКА Mars Express.
Новые данные свидетельствуют о том, что иней можно наблюдать лишь в течение нескольких часов после восхода Солнца, прежде чем он растает под солнечными лучами. Поскольку атмосфера Марса намного тоньше, чем у Земли, температура поверхности Красной планеты может повышаться до 21 градуса по Цельсию и понижаться до -143 градусов по Цельсию.
«Мы считали маловероятным образование инея в районе экватора Марса, поскольку сочетание солнечного света и разреженной атмосферы поддерживает дневную температуру на поверхности и вершинах гор — в отличие от Земли, где можно было бы ожидать увидеть покрытые инеем вершины», — рассказал Адомас Валантинас. Он сделал это открытие, будучи аспирантом Бернского университета (Швейцария), а сейчас является докторантом-исследователем в Университете Брауна (США).
Исследовательская группа предполагает, что, возможно, способ циркуляции воздуха над вулканическими горами создает особый микроклимат, позволяющий тонким частицам инея превращаться в очень тонкие слои шириной примерно с человеческий волос. Несмотря на такую толщину, иней покрывает невероятно огромную площадь: объем инея составляет около 150 000 тонн воды, что эквивалентно примерно 60 олимпийским бассейнам.
«Его существование здесь очень интересно и намекает на то, что здесь происходят исключительные процессы, которые позволяют инею образовываться, — добавил Валантинас. — То, что мы видим, может быть остатком древнего климатического цикла на современном Марсе, когда на этих вулканах в прошлом выпадали осадки и, возможно, даже снег».
Иней был замечен прибором CaSSIS компании TGO над регионом Тарсис Монтес, на вершине вулкана Олимп Монс
Хотя это новое открытие — первый случай обнаружения водяного инея вблизи экватора Марса, многие из нас, вероятно, задаются вопросом, почему он не был замечен раньше.
«Есть несколько причин: во-первых, нам нужна орбита, позволяющая наблюдать местоположение ранним утром. В то время как два марсианских орбитальных аппарата ЕКА — Mars Express и TGO — имеют такие орбиты и могут наблюдать в любое время суток, многие аппараты других агентств синхронизированы с Солнцем и могут наблюдать только во второй половине дня», — пояснил Валантинас.
«Во-вторых, отложение инея связано с более холодными марсианскими сезонами, что делает окно для его обнаружения еще более узким. Короче говоря, мы должны знать, где и когда искать. Так получилось, что мы искали его в районе экватора для других исследований, но не ожидали увидеть его на вершинах вулканов Марса!» — добавил он.
Иней был замечен с помощью прибора CaSSIS на TGO, а затем подтвержден повторным наблюдением за этой областью с помощью спектрометра TGO Nadir and Occultation for Mars Discovery (NOMAD) и стереокамеры высокого разрешения (HRSC) Mars Express.
«Это открытие стало возможным благодаря успешному сотрудничеству обоих марсианских орбитальных аппаратов ЕКА и дополнительному моделированию. Понимание того, какие именно явления одинаковы или различны на Земле и Марсе, действительно проверяет и улучшает наше понимание основных процессов, происходящих не только на нашей родной планете, но и в других уголках космоса», — сказал Колин Уилсон, научный сотрудник ЕКА по проектам ExoMars TGO и Mars Express.
«Обнаружение воды на поверхности Марса всегда вызывает восторг, как с точки зрения научного интереса, так и с точки зрения последствий для человеческих и роботизированных исследований», — добавил он. Уилсон также отметил, что это новое открытие действительно особенное, потому что оно показывает, что, несмотря на низкое атмосферное давление Марса, которое создает необычную ситуацию (вершины гор на планете обычно не холоднее, чем равнины), оказывается, что влажный воздух все еще может конденсироваться в иней — явление, подобное земному.
Регион Тарсис занимает почти 25 % поверхности Красной планеты, и каждое новое исследование дает ученым важную информацию для будущих исследований и поиска возможных признаков жизни.
На данный момент информация поступает только от орбитальных камер в космосе, но, надеемся, скоро можно будет исследовать Марс физически. И тогда, кто знает, чем удивит нас в следующий раз самая похожая на Землю планета.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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