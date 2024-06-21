FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 928 постов • 301 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Космос
На Марсе в районе экватора впервые заметили водяной иней

На Марсе в районе экватора впервые заметили водяной иней

Автор:
21 июня 2024 12:46
Сообщество : Космос
Метки: Ynews   Марс   вода на Марсе   интересно   исследование Марса   исследования   космос   красная планета   открытие   
759
9

С 1960-х годов Марс был исследован космическими зондами лучше, чем любая другая планета Солнечной системы. В 1971 году появились прямые доказательства наличия там воды. Однако только сейчас — впервые за годы исследований — был обнаружен водяной иней в районе экватора, где, как считалось, иней существовать не может.

×

Водяной иней был замечен над регионом Тарсис Монтес, на вершине вулкана Олимп Монс, который возвышается над марсианской поверхностью примерно на 25 километров и в 3 раза превышает высоту Эвереста, самого высокого не только на Марсе, но и во всей Солнечной системе.


Это удивительное открытие было сделано сначала орбитальным аппаратом ЕКА ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), а затем TGO и аппаратом ЕКА Mars Express.


Новые данные свидетельствуют о том, что иней можно наблюдать лишь в течение нескольких часов после восхода Солнца, прежде чем он растает под солнечными лучами. Поскольку атмосфера Марса намного тоньше, чем у Земли, температура поверхности Красной планеты может повышаться до 21 градуса по Цельсию и понижаться до -143 градусов по Цельсию.


«Мы считали маловероятным образование инея в районе экватора Марса, поскольку сочетание солнечного света и разреженной атмосферы поддерживает дневную температуру на поверхности и вершинах гор — в отличие от Земли, где можно было бы ожидать увидеть покрытые инеем вершины», — рассказал Адомас Валантинас. Он сделал это открытие, будучи аспирантом Бернского университета (Швейцария), а сейчас является докторантом-исследователем в Университете Брауна (США).


Исследовательская группа предполагает, что, возможно, способ циркуляции воздуха над вулканическими горами создает особый микроклимат, позволяющий тонким частицам инея превращаться в очень тонкие слои шириной примерно с человеческий волос. Несмотря на такую толщину, иней покрывает невероятно огромную площадь: объем инея составляет около 150 000 тонн воды, что эквивалентно примерно 60 олимпийским бассейнам.


«Его существование здесь очень интересно и намекает на то, что здесь происходят исключительные процессы, которые позволяют инею образовываться, — добавил Валантинас. — То, что мы видим, может быть остатком древнего климатического цикла на современном Марсе, когда на этих вулканах в прошлом выпадали осадки и, возможно, даже снег».


Хотя это новое открытие — первый случай обнаружения водяного инея вблизи экватора Марса, многие из нас, вероятно, задаются вопросом, почему он не был замечен раньше.


«Есть несколько причин: во-первых, нам нужна орбита, позволяющая наблюдать местоположение ранним утром. В то время как два марсианских орбитальных аппарата ЕКА — Mars Express и TGO — имеют такие орбиты и могут наблюдать в любое время суток, многие аппараты других агентств синхронизированы с Солнцем и могут наблюдать только во второй половине дня», — пояснил Валантинас.


«Во-вторых, отложение инея связано с более холодными марсианскими сезонами, что делает окно для его обнаружения еще более узким. Короче говоря, мы должны знать, где и когда искать. Так получилось, что мы искали его в районе экватора для других исследований, но не ожидали увидеть его на вершинах вулканов Марса!» — добавил он.


Иней был замечен с помощью прибора CaSSIS на TGO, а затем подтвержден повторным наблюдением за этой областью с помощью спектрометра TGO Nadir and Occultation for Mars Discovery (NOMAD) и стереокамеры высокого разрешения (HRSC) Mars Express.


«Это открытие стало возможным благодаря успешному сотрудничеству обоих марсианских орбитальных аппаратов ЕКА и дополнительному моделированию. Понимание того, какие именно явления одинаковы или различны на Земле и Марсе, действительно проверяет и улучшает наше понимание основных процессов, происходящих не только на нашей родной планете, но и в других уголках космоса», — сказал Колин Уилсон, научный сотрудник ЕКА по проектам ExoMars TGO и Mars Express.


«Обнаружение воды на поверхности Марса всегда вызывает восторг, как с точки зрения научного интереса, так и с точки зрения последствий для человеческих и роботизированных исследований», — добавил он. Уилсон также отметил, что это новое открытие действительно особенное, потому что оно показывает, что, несмотря на низкое атмосферное давление Марса, которое создает необычную ситуацию (вершины гор на планете обычно не холоднее, чем равнины), оказывается, что влажный воздух все еще может конденсироваться в иней — явление, подобное земному.


Регион Тарсис занимает почти 25 % поверхности Красной планеты, и каждое новое исследование дает ученым важную информацию для будущих исследований и поиска возможных признаков жизни.


На данный момент информация поступает только от орбитальных камер в космосе, но, надеемся, скоро можно будет исследовать Марс физически. И тогда, кто знает, чем удивит нас в следующий раз самая похожая на Землю планета.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Ynews   Марс   вода на Марсе   интересно   исследование Марса   исследования   космос   красная планета   открытие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19
Risting 38 минут назад
автор, ну так есть ли жизнь на Марсе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
Alex Полчаса назад
Когда уже зеленых человечков-то обнаружат на Марсе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1905 постов (1822 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

127952



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Президентский "Аурус" вызвал ажиотаж во Вьетнаме
Президентский "Аурус" вызвал ажиотаж во Вьетнаме
Набирающие популярность в сообществах
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
Ребята, женитесь на стюардессах
Ребята, женитесь на стюардессах
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Юмор#история#полиция#фильм#Россия#США#машина#задержание
#люди#интересно#кот#новости#кино#Китай#Еда#кошка#конфликт#криминал
#животные#Прикол#интересное#забавно#собака#Ynews#факты#СССР#милота#инцидент
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников Марсоход Zhurong показал новые снимки красной планеты Марсоход Zhurong показал новые снимки красной планеты Потрясающее изображение «Море дюн» на Марсе Потрясающее изображение «Море дюн» на Марсе На Марсе обнаружили "призрачные дюны", которые могут стать доказательствами древней жизни На Марсе обнаружили "призрачные дюны", которые могут стать доказательствами древней жизни Портал в другой мир? Марсоход NASA прислал загадочное фото «двери» в скале Портал в другой мир? Марсоход NASA прислал загадочное фото «двери» в скале Тайна исчезновения воды на Марсе раскрыта Тайна исчезновения воды на Марсе раскрыта

На что жалуетесь?

Вернуться