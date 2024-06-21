На Марсе в районе экватора впервые заметили водяной иней

Хотя это новое открытие — первый случай обнаружения водяного инея вблизи экватора Марса, многие из нас, вероятно, задаются вопросом, почему он не был замечен раньше.

«Есть несколько причин: во-первых, нам нужна орбита, позволяющая наблюдать местоположение ранним утром. В то время как два марсианских орбитальных аппарата ЕКА — Mars Express и TGO — имеют такие орбиты и могут наблюдать в любое время суток, многие аппараты других агентств синхронизированы с Солнцем и могут наблюдать только во второй половине дня», — пояснил Валантинас.

«Во-вторых, отложение инея связано с более холодными марсианскими сезонами, что делает окно для его обнаружения еще более узким. Короче говоря, мы должны знать, где и когда искать. Так получилось, что мы искали его в районе экватора для других исследований, но не ожидали увидеть его на вершинах вулканов Марса!» — добавил он.