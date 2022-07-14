Британские спелеологи нашли старинный рудник

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Группа британских спелеологов обнаружила кобальтовый рудник в Олдерли-Эдж, брошенный в начале XIX века. Рудник, стоявший нетронутым с 1810 года, сохранил приметы времени: там сохранились глиняные трубки, кожаная обувь и миски, оставленные шахтерами.
Британские спелеологи, изучавшие пещеры в окрестностях Орделли-Эдж, наткнулись на кобальтовый рудник, оставшийся в первозданном виде после того, как он был запечатан и заброшен горняками более 200 лет назад. Отсутствие кислорода в шахте превратило его в подземную «капсулу времени» и сохранило предметы, оставленные рабочими. Среди них - глиняная трубка, миски, кожаные ботинки, лебедка, обмотанная веревкой, и сообщения, написанные на стенах копотью от свечи.
Открыте было сделано осенью 2021 года Дербиширским спелеологическим клубом, который исследовал сеть шахт в Олдерли-Эдж в графстве Чешир. Эд Коглан, секретарь клуба, сказал: «Найти шахту в первозданном виде, с личными предметами и надписями — редкость. Это настоящее окно в прошлое, в последний день, когда горняки прекратили работать здесь».
Письменные записи и археологические данные свидетельствуют о том, что добыча меди, свинца и кобальта велась в Олдерли-Эдж во времена Римской империи, бронзового века и между 1690-ми и 1920-ми годами.
Сейчас сеть пещер и проходов принадлежит Национальному фонду, но с 1970-х годов она сдана в аренду Дербиширскому спелеологическому клубу. Члены клуба обыскивают места добычи полезных ископаемых, которая велась здесь веками, и сообщают о любых находках в Национальный фонд. За это время им удалось найти немало интересного, включая лопату бронзового века и клад римских монет.
Последняя обнаруженная ими шахта уходит под землю на 10 метров. Она была обнаружена клубом благодаря углублению в ландшафте, указывающему на разрушенный вход в шахту. Эксперты считают, что рудник, где когда-то добывали кобальт, был заброшен примерно в 1810 году.
Синий оксид кобальта использовался для окрашивания керамики, стекла и бумаги в средневековье и постсредневековые периоды, и его можно было найти там, где добывали медь, - в Корнуолле, Камбрии и Чешире. Его добыча в Англии была недолгой, потому что импорт из Европы оказался более выгоден. Но этот импорт был остановлен во время наполеоновской войны между 1803 и 1815 годами. Это привело к возрождению практики добычи кобальта, и примерно в 1806 году кобальтовая руда была обнаружена в Олдерли-Эдж.
Синий оксид кобальта использовался для окрашивания керамики, стекла и бумаги в средневековье и постсредневековые периоды, и его можно было найти там, где добывали медь, - в Корнуолле, Камбрии и Чешире. Его добыча в Англии была недолгой, потому что импорт из Европы оказался более выгоден. Но этот импорт был остановлен во время наполеоновской войны между 1803 и 1815 годами. Это привело к возрождению практики добычи кобальта, и примерно в 1806 году кобальтовая руда была обнаружена в Олдерли-Эдж.
В то время Олдерли Эдж принадлежал сэру Джону Томасу Стэнли, который предвидел бум на рынке кобальта и поэтому в 1808 году сдал в аренду права на добычу кобальтовой руды гончарной компании Йоркшира. Однако в июле 1817 года, когда импорт с континента возобновился, добыча кобальта в Британии была прекращена.
Спелеологи из Дербиширского спелеологического клуба обнаружили в шахте многочисленные личные вещи и оборудование, которые были выброшены рабочими непосредственно перед тем, как шахта была запечатана. Это и кожаная обувь, и глиняные трубки, и металлическая пуговица от куртки, и горнодобывающая техника, и надписи, сделанные свечной копотью на стенах. Также здесь была обнаружена глиняная чаша, замурованная в стену, что, возможно, было сделано суеверными шахтерами в знак благодарности за хороший источник полезных ископаемых.
Они также обнаружили четко очерченные отпечатки пальцев, вдавленные в глиняные шарики, в которых когда-то держали свечи, и отпечаток вельвета от одежды рабочего, прислонившегося к стене.
Эд Коглан сказал, что его клуб исследовал много заброшенных шахт с тех пор, как начал свои изыскания, но большинство из них были засыпаны щебнем или песком или уже вскрыты и выпотрошены от артефактов. Тому, что шахта в Ордерли-Эдж была так хорошо запечатана, ученые обязаны тем, что ее содержимое было так хорошо сохранено.
Среди оставшихся вещей был также найден рашпиль , часть устройства, используемого для перемещения больших грузов. Данный инструмент был впервые обнаружен в горнодобывающей сети Олдерли-Эдж . На нем все еще была намотана веревка. «Это была важная часть горнодобывающего оборудования, остаток которого, как мы полагаем, рабочие взяли с собой для использования на другом руднике, - говорит Коглан. - Это заставляет предположить, что им без особого предупреждения приказали собрать свои инструменты и двигаться дальше. Это неудивительно, поскольку кобальт был исчерпан, а рабочим каждый день нужно было платить».
На стене шахты также были найдены инициалы «WS» и дата «20 августа 1810 года». Они были написаны на стене пещеры сажей от свечей, и это озадачило исследователей, заинтересовавшихся историей, стоящей за этим. «Кем он был и каково значение даты? - спрашивает Коглан. - Мы нашли другие, более корявые инициалы и числа в помещении, которое, по нашему мнению, было местом для отдыха, как будто кто-то учился и практиковал свое письмо. «Но «WS» написано красиво и размашисто. Наше исследование до сих пор не определило, кто это мог быть. Был ли это просто человек, желавший сказать: «Я был здесь», или это был визит управляющего рудником или владельца шахты, или это могло означать, что шахта использовалась в последний раз?»
После открытия рудника Национальный фонд создал для интересующихся трехмерное визуализированное изображение ствола шахты, что позволяет осуществлять интерактивную навигацию по нему.
Шахта скоро будет снова запечатана. Из нее выкачают кислород, а все реликвии, оставленные внутри, будут сохранены в том же виде, в каком их оставили шахтеры.
Джейми Лунд, археолог Национального фонда, сказал: «Это открытие помогает нам понять менее известную главу в истории добычи полезных ископаемых в Олдерли-Эдж, где шахты исследовались и эксплуатировались в течение 4000 лет.
«Мы стремимся к тому, чтобы дать людям возможность исследовать наше промышленное наследие, проводим экскурсии по некоторым из наиболее доступных шахт, - говорит Лунд. - . А если доступ в интересное место затруднен, мы ищем другие способы оживить это место для посетителей. Виртуальный доступ — это отличный способ, с помощью которого каждый может перемещаться по шахте, не вставая с удобного кресла, и представлять себя на месте людей, которые там работали. Предметы, найденные в шахте, были сфотографированы, занесены в каталог и оставлены там, где они были найдены, чтобы оставаться в подземных условиях, которые их сохранили. Мы защищаем старые шахты, чтобы будущие поколения могли исследовать их и наслаждаться».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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