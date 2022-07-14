Британские спелеологи нашли старинный рудник

На стене шахты также были найдены инициалы «WS» и дата «20 августа 1810 года». Они были написаны на стене пещеры сажей от свечей, и это озадачило исследователей, заинтересовавшихся историей, стоящей за этим. «Кем он был и каково значение даты? - спрашивает Коглан. - Мы нашли другие, более корявые инициалы и числа в помещении, которое, по нашему мнению, было местом для отдыха, как будто кто-то учился и практиковал свое письмо. «Но «WS» написано красиво и размашисто. Наше исследование до сих пор не определило, кто это мог быть. Был ли это просто человек, желавший сказать: «Я был здесь», или это был визит управляющего рудником или владельца шахты, или это могло означать, что шахта использовалась в последний раз?»