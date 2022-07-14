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Британские спелеологи нашли старинный рудник

Британские спелеологи нашли старинный рудник

Автор:
14 июля 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Британия   интересно   история   находка   необычно   новости   рудник   спелеологи   
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Группа британских спелеологов обнаружила кобальтовый рудник в Олдерли-Эдж, брошенный в начале XIX века. Рудник, стоявший нетронутым с 1810 года, сохранил приметы времени: там сохранились глиняные трубки, кожаная обувь и миски, оставленные шахтерами.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Британия   интересно   история   находка   необычно   новости   рудник   спелеологи   
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5  комментариев
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1k
Saplus 2 часа назад
Англия вообще рай для археологов... Сначала нашли круг из кучи камней друг на друге - а теперь целый ботинок, пуговицу и миску с веревкой
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7k
Пуриц Жорж 17 минут назад
Я после фильма "Спуск" даже в Саблинские пещеры не поехал
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1k
qwer Полчаса назад
Рашпиль - это разновидность напильника, с очень крупной насечкой, а там ручной брашпиль.
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10
Rich30 50 минут назад
Нашли то что кто то оставил и всё. Открыватели @ля.
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Белая Муха

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