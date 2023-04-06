Женщина, родившаяся с двумя влагалищами, смирилась со своим редким заболеванием и стала популярным создателем контента на OnlyFans. Она заявляет, что одна вагина у неё для работы, а другая — для личной жизни.
30-летняя жительница Австралии Эвелин Миллер узнала о том, что у неё удвоение матки, только в 2011 году во время очередного осмотра у гинеколога.
Удвоение матки — врождённый порок развития, при котором у женщины двойная матка, два набора яичников и два влагалища. Аномалия редкая, её распространенность составляет 1/1000—1/30 000.
Австралийка рассказала, что в юношеском возрасте во время занятий сексом она замечала, что что-то «не так» и пенис партнёра «будто всё время ударяется о стену». Но, поскольку она жила без матери, только с отцом, на ферме в австралийской глубинке, и у неё не было Интернета, она просто не понимала, о чём могут говорить эти симптомы.
Я долго избегала секса после первых неудач. Парни просто ударялись пенисом о мою уретру и никто не понимал, что происходит. Я очень беспокоилась, но спросить в то время было некого. И даже Google у меня не было.
После того, как в 2011 году ей поставили диагноз, Эвелин постепенно приняла тот факт, что у неё вот такой врождённый порок развития. Позже она познакомилась со своим нынешним мужем Томом и родила двоих детей.
Она не рассказывала публично о том, что у неё удвоение матки, пока не завела аккаунт OnlyFans в 2018 году при поддержке своего супруга.
OnlyFans помог мне, наконец, принять мое состояние. Создавать контент и привлекать внимание людей к моему состоянию — это действительно здорово. Меня всегда интересовала секс-работа, и иногда в неё вовлечены и другие мужчины. На самом деле это не похоже на обман. У меня одна вагина для работы, а другая для мужа.
Её откровенность на сайте развлечений для взрослых, работающем по подписке, с лихвой окупается. Люди любопытны, и женщина с двумя вагинами, которая не стесняется об этом рассказывать, привлекает подписчиков.
Эвелин заявила также, что сервис OnlyFans также предоставил ей платформу для «повышения осведомленности» об удвоение матки.
Я получаю много сообщений от женщин с такой же проблемой. У некоторых всё гораздо хуже, чем у меня, они не могут иметь детей. Это разбивает мне сердце.
Эвелин действительно повезло: она смогла забеременеть и выносить ребенка дважды. Её сыну 20 месяцев, а дочери — 8 месяцев.
Конечно, всё это было нелегко, и оба ребёнка родились очень маленькими и слабыми, их по несколько месяцев выхаживали в реанимации. Но сейчас они оба здоровы и счастливы.
Их мать не планирует прекращать делиться контентом на OnlyFans и хочет продолжать рассказывать о редком отклонении, с которым ей приходится жить.
Мне так повезло, что у меня есть эта платформа. Я бы посоветовала всем молодым женщинам провериться, если они чувствуют, что с ними что-то не так.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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не женщина а вебкамщица.
и где фото самого главного?
афтару низачёт, короче.
А если кто-то скажет что у него 3 члена?
Тоже на слово верить?
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