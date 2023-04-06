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Женщина с двумя вагинами утверждает, что одна из них —&nbsp;для мужа, другая —&nbsp;для карьеры

Женщина с двумя вагинами утверждает, что одна из них — для мужа, другая — для карьеры

Автор:
06 апреля 2023 13:49
Сообщество : Истории из жизни
Метки: аномалии развития   и такое бывает   истории людей   медицинское   порок развития   удвоение матки   
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Женщина, родившаяся с двумя влагалищами, смирилась со своим редким заболеванием и стала популярным создателем контента на OnlyFans. Она заявляет, что одна вагина у неё для работы, а другая — для личной жизни.

30-летняя жительница Австралии Эвелин Миллер узнала о том, что у неё удвоение матки, только в 2011 году во время очередного осмотра у гинеколога.


Удвоение матки — врождённый порок развития, при котором у женщины двойная матка, два набора яичников и два влагалища. Аномалия редкая, её распространенность составляет 1/1000—1/30 000.

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Австралийка рассказала, что в юношеском возрасте во время занятий сексом она замечала, что что-то «не так» и пенис партнёра «будто всё время ударяется о стену». Но, поскольку она жила без матери, только с отцом, на ферме в австралийской глубинке, и у неё не было Интернета, она просто не понимала, о чём могут говорить эти симптомы.


Я долго избегала секса после первых неудач. Парни просто ударялись пенисом о мою уретру и никто не понимал, что происходит. Я очень беспокоилась, но спросить в то время было некого. И даже Google у меня не было.


После того, как в 2011 году ей поставили диагноз, Эвелин постепенно приняла тот факт, что у неё вот такой врождённый порок развития. Позже она познакомилась со своим нынешним мужем Томом и родила двоих детей.


Она не рассказывала публично о том, что у неё удвоение матки, пока не завела аккаунт OnlyFans в 2018 году при поддержке своего супруга.


OnlyFans помог мне, наконец, принять мое состояние. Создавать контент и привлекать внимание людей к моему состоянию — это действительно здорово. Меня всегда интересовала секс-работа, и иногда в неё вовлечены и другие мужчины. На самом деле это не похоже на обман. У меня одна вагина для работы, а другая для мужа.


Её откровенность на сайте развлечений для взрослых, работающем по подписке, с лихвой окупается. Люди любопытны, и женщина с двумя вагинами, которая не стесняется об этом рассказывать, привлекает подписчиков.


Эвелин заявила также, что сервис OnlyFans также предоставил ей платформу для «повышения осведомленности» об удвоение матки.


Я получаю много сообщений от женщин с такой же проблемой. У некоторых всё гораздо хуже, чем у меня, они не могут иметь детей. Это разбивает мне сердце.


Эвелин действительно повезло: она смогла забеременеть и выносить ребенка дважды. Её сыну 20 месяцев, а дочери — 8 месяцев.


Конечно, всё это было нелегко, и оба ребёнка родились очень маленькими и слабыми, их по несколько месяцев выхаживали в реанимации. Но сейчас они оба здоровы и счастливы.


Их мать не планирует прекращать делиться контентом на OnlyFans и хочет продолжать рассказывать о редком отклонении, с которым ей приходится жить.


Мне так повезло, что у меня есть эта платформа. Я бы посоветовала всем молодым женщинам провериться, если они чувствуют, что с ними что-то не так.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аномалии развития   и такое бывает   истории людей   медицинское   порок развития   удвоение матки   
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33  комментария
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6k
hhwost 37 минут назад
не две вагины, а две матки.
не женщина а вебкамщица.
и где фото самого главного?
афтару низачёт, короче.
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1k
naf-naf 4 минуты назад
Как говорится, пруфы студию
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2k
· · 6 минут назад
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4k
Денис 16 минут назад
Вроде с виду симпатичная, и пофиг что две матки. Но расписана как урка, и шалавина.
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2k
ChePaev 17 минут назад
расходимся, автор похоже в 10 классе школы по анатомии не изучал строение женской половой системы
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668
ruslan d 17 минут назад
Интересно девки пляшут
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813k
А.Берестенко 19 минут назад
- Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки. ...
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17k
Bill 22 минуты назад
Зашел взглянуть на фото. Разочарован.
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14k
Kucher Полчаса назад
А за что срок тянула? Кто в татуировках разбирается? Расписана с головы до ног вся.
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11k
Shtoppi Полчаса назад
позовите малахова иже с ним уже.
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26k
Федор Полчаса назад
Две вагины! ХХмммм
вот если бы поперек было)) вот это была бы сенсация))
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
И где доказательства?
А если кто-то скажет что у него 3 члена?
Тоже на слово верить?
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9k
krivsan Полчаса назад
капец,во новость,еще в заглавном,много женщин живут с такой проблемой, но пиз,,да одна" Обе матки могут быть функционально активны, однако бывают случаи, когда одна из маток меньше по величине. Шейка матки и влагалище, примыкающие к этой матке могут быть недоразвиты".

"
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8k
Том Сойер Полчаса назад
А есть фото сего чуда? Друг спрашивает.....
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451
Knives22 Том Сойер 21 минуту назад
По просьбам трудящихся. evelyn miller onlyfans- гугл картинки любознательным все покажут.
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53k
dima423 Полчаса назад
Ну этот пост не полноценен без визуализации главной темы... в общем тема не раскрыта))
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2k
Шапкин 41 минуту назад
Многостаночница...
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