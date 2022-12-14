Женщина решила развестись из-за пристрастия мужа к рыбалке

"Каждое утро я встаю до 6 утра, чтобы приготовить завтрак. Я отправляю двоих детей в школу, прежде чем идти на работу. Каждый день я мою посуду, убираюсь в доме, забираю детей из школы и помогаю им с домашним заданием… Я измотана, — объяснила Чжан в своем судебном заявлении. —А мой муж утром встает после того, как я приготовлю завтрак, и после работы он просто лежит на диване и играет в игры на мобильном телефоне. После ужина же сразу идет ловить рыбу, часто на всю ночь".



Уставший, в свою очередь, от жалоб жены, мужчина по фамилии Сун согласился расторгнуть их брак (вероятно, потому, что теперь у него будет еще больше времени на любимую рыбалку).