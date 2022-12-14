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Женщина решила развестись из-за пристрастия мужа к рыбалке

Женщина решила развестись из-за пристрастия мужа к рыбалке

Автор:
14 декабря 2022 18:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   и такое бывает   истории людей   одна но пламенная страсть   предложение развода   развод   рыбалка   хобби   хобби и увлечения   
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Жительница Китая решила расторгнуть 10-летний брак из-за того, что ее не устраивает хобби мужа. Она считает, что он ставит рыбалку выше семьи и просто не оставил ей другого выбора.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   и такое бывает   истории людей   одна но пламенная страсть   предложение развода   развод   рыбалка   хобби   хобби и увлечения   
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8  комментариев
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21k
homerchik 51 минуту назад
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turyst 2 минуты назад
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turyst 3 минуты назад
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63k
doker 5 минут назад
А теперь сидит такая и думает: "Бл**ь, я же его только попугать хотела."

Ох уж, эти женщины...
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4k
!ГЕНнадий 12 минут назад
Правильно. Жена - или разделяет пристрастия мужа, или - не жена...
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915
Шурман 23 минуты назад
Короче моя меня должна была бросить сразу после знакомства , но нет , сама говорит что то ты грустный иди в море . После моря всегда прихожу с хорошим настроением , фотки с воскресения .
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29k
Андрей Иванов 41 минуту назад
С русалкой застукала
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15k
Patmaz 46 минут назад
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