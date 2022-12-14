Женщина решила развестись из-за пристрастия мужа к рыбалке

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Жительница Китая решила расторгнуть 10-летний брак из-за того, что ее не устраивает хобби мужа. Она считает, что он ставит рыбалку выше семьи и просто не оставил ей другого выбора.
Согласно делу о разводе, поданному в Народный суд округа Цзюйе в провинции Шаньдун, женщина по фамилии Чжан заявила, что сыта по горло рыболовной зависимостью своего мужа. Она сообщила, что в одиночку занимается всеми домашними делами и воспитывает двух детей, пока их отец лежит на диване со смартфоном и каждый вечер после ужина отправляется на рыбалку с друзьями.
Женщина рассказала, что много раз просила мужа проводить с ней и детьми больше времени — хотя бы больше, чем с приятелями-рыбаками. Но все просьбы игнорировались.
Женщина рассказала, что много раз просила мужа проводить с ней и детьми больше времени — хотя бы больше, чем с приятелями-рыбаками. Но все просьбы игнорировались.
"Каждое утро я встаю до 6 утра, чтобы приготовить завтрак. Я отправляю двоих детей в школу, прежде чем идти на работу. Каждый день я мою посуду, убираюсь в доме, забираю детей из школы и помогаю им с домашним заданием… Я измотана, — объяснила Чжан в своем судебном заявлении. —А мой муж утром встает после того, как я приготовлю завтрак, и после работы он просто лежит на диване и играет в игры на мобильном телефоне. После ужина же сразу идет ловить рыбу, часто на всю ночь".
Уставший, в свою очередь, от жалоб жены, мужчина по фамилии Сун согласился расторгнуть их брак (вероятно, потому, что теперь у него будет еще больше времени на любимую рыбалку).
Уставший, в свою очередь, от жалоб жены, мужчина по фамилии Сун согласился расторгнуть их брак (вероятно, потому, что теперь у него будет еще больше времени на любимую рыбалку).
Супругов попытались призвать к примирению, но из этого ничего не вышло. Судья даже позвонил Суну, чтобы узнать, почему тот не явился на слушание дела. Выяснилось, что мужчина забыл о слушании и вместо этого отправился рыбачить.
После этого звонка судья очень быстро одобрил прошение о разводе. Он был рассержен и заявил следующее: "Рыбалка неплохая вещь, но всему есть предел. Если вы поженились, то должны взять на себя ответственность быть мужем или женой, а также быть родителем. Нельзя ставить свое хобби выше семьи".
Но любителя рыбалки эти слова совершенно не взволновали.
После этого звонка судья очень быстро одобрил прошение о разводе. Он был рассержен и заявил следующее: "Рыбалка неплохая вещь, но всему есть предел. Если вы поженились, то должны взять на себя ответственность быть мужем или женой, а также быть родителем. Нельзя ставить свое хобби выше семьи".
Но любителя рыбалки эти слова совершенно не взволновали.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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