Кассир супермаркета смог выйти на пенсию благодаря неравнодушным тиктокерам

82-летний Бутч Марион из Камберленда (США), несмотря на преклонный возраст и тот факт, что он является ветераном ВМС США, был вынужден работать кассиром в Walmart. Недавно он наконец-то смог выйти на пенсию. Это случилось после того, как видео о нем в TikTok стало вирусным и собрало более 100 000 долларов пожертвований.

0 По сообщению телеканала Fox News, Бутч Марион из Камберленда, штат Мэриленд, вышел на пенсию на прошлой неделе после того, как ему выдали чек на 108 682 доллара. Средства были собраны для него через краудфандинговый сервис GoFundMe. До выхода на пенсию Марион работал кассиром в местном Walmart по 40 часов в неделю.

0 Источник: Всё изменилось, когда пользователь социальных сетей Рори Маккарти, владелец небольшого бизнеса, однажды пришел в Walmart, чтобы купить батарейки. Маккарти недавно видел ролик TikTok, в котором покупательница сняла пожилую сотрудницу, упаковывающую продукты, а затем смогла собрать для нее деньги. Поэтому он решил попробовать сделать то же самое для Мариона.



«Я просто решил запустить процесс, а Господь сделал всё остальное», — объяснил Маккарти.

Рори Маккарти снял видео работы кассира Мариона, снабдил его призывом собрать деньги и разместил ролик в TikTok. Видео было просмотрено более 2 миллионов раз. Всего несколько недель понадобилось на то, чтобы люди через GoFundMe пожертвовали более 100 000 долларов. 2023-01-12T15:23:54+03:00 Рори Маккарти снял видео работы кассира Мариона, снабдил его призывом собрать деньги и разместил ролик в TikTok. Видео было просмотрено более 2 миллионов раз. Всего несколько недель понадобилось на то, чтобы люди через GoFundMe пожертвовали более 100 000 долларов.

0 Источник: Мариону в торжественной обстановке вручили чек. Он такого не ожидал и был растроган до слёз.

«Я чувствую себя новым человеком, — сказал он. — Это просто нереально. Я чувствую себя как птица, вырвавшаяся из клетки».

0 Источник: Марион собирается оплатить счета, немного отдохнуть дома, а потом поехать недели на три во Флориду к дочерям и внукам, которых он видел уже несколько лет.