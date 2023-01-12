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Кассир супермаркета смог выйти на пенсию благодаря неравнодушным тиктокерам

Кассир супермаркета смог выйти на пенсию благодаря неравнодушным тиктокерам

Автор:
12 января 2023 15:23
Сообщество : Истории из жизни
Метки: выход на пенсию   добро помощь   доброе дело   жизнь в сша   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   краудфандинг   пожертвования   соцсети   
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82-летний Бутч Марион из Камберленда (США), несмотря на преклонный возраст и тот факт, что он является ветераном ВМС США, был вынужден работать кассиром в Walmart. Недавно он наконец-то смог выйти на пенсию. Это случилось после того, как видео о нем в TikTok стало вирусным и собрало более 100 000 долларов пожертвований.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выход на пенсию   добро помощь   доброе дело   жизнь в сша   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   краудфандинг   пожертвования   соцсети   
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21  комментарий
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1k
Максим Макашев Час назад
"...а потом поехать недели на три во Флориду к дочерям и внукам, которых он видел уже несколько лет..."
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какие же 6.л.я.т.ь у пиндосов "заботливые" дети!!!!
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73k
Максим 17 минут назад
Вы все врети.. пенсионеры там живут в свое удовольствие и ездят по курортам
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17k
Александр 42 минуты назад
Как часто я читал, как богато живут их ветераны и счастливы пенсионеры
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2k
Вальдемар 53 минуты назад
Вы всё врёте! Вы все агенты Путина! Всем известно шо в Омериге молочные реки и кисельные берега. 250 лет дерьмократии, весь цивилизованный мир равняется на ....... и т.д. и т.п.
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24k
Serg2001 Час назад
Странно слышать, что такое происходит в благословенной Америце... Как такое вообще возможно? Ведь в гнезде демократии все счастливы и улыбаются...
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3k
александр 2 часа назад
а, кто заставлял его работать?
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