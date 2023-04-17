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Коллекционер секс-кукол уверен, что одна из них одержима

Коллекционер секс-кукол уверен, что одна из них одержима

Автор:
17 апреля 2023 15:49
Сообщество : Истории из жизни
Метки: и такое бывает   истории людей   коллекционер   призраки   реалистично   секс кукла   страшилка   таиланд   
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Коллекционер секс-кукол из Таиланда недавно приобрёл новый экспонат и уже успел пожалеть об этом. Он утверждает, что кукла якобы постоянно за ним наблюдает и даже преследует. Уж не вселился ли в неё призрак?

Мужчина рассказал, что собирает кукол не в сексуальных целях. Он использует их для создания реалистичных рисунков. Кроме того, ему нравится самая идея такой необычной коллекции, которой можно похвастать в Интернете.


Эту последнюю куклу он купил через посредника и предыдущего её владельца не знает. Сделка была очень выгодной и в результате он получил подержанный экземпляр в отличном состоянии по хорошей цене. Но с самого начала у мужчины появилось ощущение, что с этой куклой что-то не так. Она как будто перемещается за ним по квартире и чего-то от него хочет.


Моя ультрареалистичная секс-кукла одержима — она следует за мной повсюду и требует внимания.


Бывший владелец сделал при продаже большую скидку, потому что в прошлом с этой куклой якобы случилось что-то плохое. Коллекционер был только рад удачной сделке и, получив куклу, одел её, причесал и поставил вместе с остальными экспонатами.


Но что-то в ней отличало её от других. Возможно, то, что она оказалась очень похожа на его девушку — и та, придя в гости, сама обратила на это внимание. У куклы было то же сложение, тот же рост, но ведь на то она и реалистичная игрушка, чтобы выглядеть очень похожей на настоящую женщину.


Ну а дальше началось странное. Мужчина утверждает, что кукла находилась на втором этаже дома. Он услышал шум и поднялся наверх. Там он обнаружил, что волосы куклы взлохмачены, а рядом на полу валяется расчёска. Он снова причесал куклу и положил расчёску на место. Чуть позже он обнаружил, что кукла поменяла положение — её голова была повёрнута не прямо, а по направлению к двери.

Он признаёт, что всё это какие-то фантазии в его голове, но не может отделаться от ощущения, что в эту куклу вселился дух, который его преследует. И теперь слова её бывшего владельца о том, что произошло что-то плохое, приобрели новый смысл.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   истории людей   коллекционер   призраки   реалистично   секс кукла   страшилка   таиланд   
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25  комментариев
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7k
Александр Маслов 2 часа назад
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6k
perekrestok 3 минуты назад
Все коллекционеры немного не в себе и этим отличаются от обычных людей. А этот не в себе очень сильно. И даже сам это заметил. Если начнет срочно лечиться может быть и вылечат.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 40 минут назад
вот ему экземпляр в коллекцию!
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3k
cnob7 51 минуту назад
это все от того, что она ему не дает
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12k
Shtoppi 52 минуты назад
<<Коллекционер секс-кукол уверен, что одна из них одержима>>
---------
а он уверен что это именно кукла одержима?
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525
adssaf afasffdsga 57 минут назад
Очевидно же - за*балась кукла, хочет уже к "реалистичным рисункам" перейти от секса 24/7.
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2k
Dmitry Tarasov Час назад
Я знаю кто одержим.
И это точно не кукла.
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44k
Aleksandr Час назад
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2k
Vladislav Grigorenko Час назад
Мужчина рассказал, что собирает кукол не в сексуальных целях. Верим! В сексуальных целях он ипёт мозги сам себе и окружающим.
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29k
Ego sum qui sum Час назад
одержима...сексом?
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25k
Bayker Час назад
А может она хочет чтобы ее использовали по назначению?
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22k
homerchik Час назад
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886
Kra Час назад
да это сценарий нового ужастика "Кукла" !!
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34k
russger Час назад
"Коллекционер секс-кукол уверен, что одна из них одержима"

Т.е. по его мнению у него самого всё в порядке с головой?
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162
Андрей 2 часа назад
оснований не верить мужику который колекционирует секс кукол ,конечно нет ! ))))))
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Так это у неё ПМС такой.)))
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15k
Элитный тигр 2 часа назад
Да-да, для создания реалистичных рисунков...
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813
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Фляга насвистывает марш Мендельсона.
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1k
JulZh 2 часа назад
"И теперь слова её бывшего владельца о том, что произошло что-то плохое, приобрели новый смысл", в смысле, он взял б/у секс-куклу????
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Одержим как раз-таки именно "коллекционер".
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32k
Юр21 2 часа назад
Интересно, теперь на Фишках про каждого азиатского сумасшедшего будут пост делать?
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