<<Коллекционер секс-кукол уверен, что одна из них одержима>>

Коллекционер секс-кукол из Таиланда недавно приобрёл новый экспонат и уже успел пожалеть об этом. Он утверждает, что кукла якобы постоянно за ним наблюдает и даже преследует. Уж не вселился ли в неё призрак?
Мужчина рассказал, что собирает кукол не в сексуальных целях. Он использует их для создания реалистичных рисунков. Кроме того, ему нравится самая идея такой необычной коллекции, которой можно похвастать в Интернете.
Эту последнюю куклу он купил через посредника и предыдущего её владельца не знает. Сделка была очень выгодной и в результате он получил подержанный экземпляр в отличном состоянии по хорошей цене. Но с самого начала у мужчины появилось ощущение, что с этой куклой что-то не так. Она как будто перемещается за ним по квартире и чего-то от него хочет.
Моя ультрареалистичная секс-кукла одержима — она следует за мной повсюду и требует внимания.
Бывший владелец сделал при продаже большую скидку, потому что в прошлом с этой куклой якобы случилось что-то плохое. Коллекционер был только рад удачной сделке и, получив куклу, одел её, причесал и поставил вместе с остальными экспонатами.
Но что-то в ней отличало её от других. Возможно, то, что она оказалась очень похожа на его девушку — и та, придя в гости, сама обратила на это внимание. У куклы было то же сложение, тот же рост, но ведь на то она и реалистичная игрушка, чтобы выглядеть очень похожей на настоящую женщину.
Ну а дальше началось странное. Мужчина утверждает, что кукла находилась на втором этаже дома. Он услышал шум и поднялся наверх. Там он обнаружил, что волосы куклы взлохмачены, а рядом на полу валяется расчёска. Он снова причесал куклу и положил расчёску на место. Чуть позже он обнаружил, что кукла поменяла положение — её голова была повёрнута не прямо, а по направлению к двери.
Он признаёт, что всё это какие-то фантазии в его голове, но не может отделаться от ощущения, что в эту куклу вселился дух, который его преследует. И теперь слова её бывшего владельца о том, что произошло что-то плохое, приобрели новый смысл.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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а он уверен что это именно кукла одержима?
И это точно не кукла.
Т.е. по его мнению у него самого всё в порядке с головой?