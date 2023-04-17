<<Коллекционер секс-кукол уверен, что одна из них одержима>>

Мужчина рассказал, что собирает кукол не в сексуальных целях. Он использует их для создания реалистичных рисунков. Кроме того, ему нравится самая идея такой необычной коллекции, которой можно похвастать в Интернете.

Эту последнюю куклу он купил через посредника и предыдущего её владельца не знает. Сделка была очень выгодной и в результате он получил подержанный экземпляр в отличном состоянии по хорошей цене. Но с самого начала у мужчины появилось ощущение, что с этой куклой что-то не так. Она как будто перемещается за ним по квартире и чего-то от него хочет.