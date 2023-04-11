«Король кроксов» похвастался рекордной коллекцией резиновых тапок с дырками

Страстный любитель кроксов подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, когда купил свою 700-ю пару Crosc, но ему предложили подать заявку повторно, когда число дойдёт до тысячи. С тех пор Сэндтайгер уже вдвое превзошёл этот рубеж, но повторную заявку пока не подавал.

Он рассказал, что его мечта — открыть музей кроксов Crocseum, в котором он будет рассказывать посетителям историю знаменитой обуви, а также показывать свою огромную коллекцию и продавать сувениры компании Crocs.