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«Король кроксов» похвастался рекордной коллекцией резиновых тапок с дырками

«Король кроксов» похвастался рекордной коллекцией резиновых тапок с дырками

Автор:
11 апреля 2023 14:11
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Рекорд Гиннесса   и такое бывает   истории людей   коллекционер   коллекционирование   кроксы   мировой рекорд   ну и ну   
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32-летний житель Коннектикута (США) считает, что у него самая большая коллекция кроксов в мире, достойная рекорда Гиннесса. Он собирает все модели этой обуви с 16-летнего возраста и у него в гардеробе уже 2131 пара этих популярных резиновых башмаков.

Дуги Лиш Сэндтайгер потратил на кроксы тысячи долларов. Всё началось, когда он был ещё подростком и жил в приёмной семье. Дуги так и не научился завязывать шнурки на ботинках, и кроксы привлекли его тем, что в них просто сунул ногу — и пошёл.


Я король кроксов! Я мог бы многое о них сказать: они стильные, забавные, удобные, и для меня каждая пара — как пустой холст. Каждая индивидуальна. Кто-то их любит, кто-то ненавидит, но равнодушных людей я не встречал, кроксы всегда привлекают внимание. Кстати, за эти годы я переубедил многих ненавистников этой обуви.

Когда я учился в старшей школе, мне было немного неловко просить взрослых или сверстников научить меня завязывать шнурки. Да, вышло так, что у меня с этим были трудности. Тут-то и появились Crocs.


Сэндтайгер говорит, что был застенчивым и тихим ребёнком. Он считает, что яркая и экстравагантная обувь помогла ему стать более открытым и уверенным в себе, «вырваться из своей скорлупы».

В необычной коллекции Сэндтайгера — тысячи уникальных моделей Crocs. Есть, например, кроссовки KFC Crocs с ароматом жареной курицы, ограниченная серия Peanuts Crocs и пара, созданная художником, работающим под псевдонимом Left Hand LA.


Не вся эта обувь используется по прямому назначению, поскольку «сносить» две тысячи пар кроксов — это утопия. К тому же многие модели созданы исключительно как произведения искусства, они изначально не предназначались для носки. Это просто экспонаты коллекции, украшающей дом и радующей глаз.



Они предназначены для того, чтобы ими восхищались, почитали, любили, ценили. Не все могут такое понять, но это по сути то же самое, что собирать симпатичные маленькие статуэтки или что там ещё люди собирают.

Страстный любитель кроксов подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, когда купил свою 700-ю пару Crosc, но ему предложили подать заявку повторно, когда число дойдёт до тысячи. С тех пор Сэндтайгер уже вдвое превзошёл этот рубеж, но повторную заявку пока не подавал.


Он рассказал, что его мечта — открыть музей кроксов Crocseum, в котором он будет рассказывать посетителям историю знаменитой обуви, а также показывать свою огромную коллекцию и продавать сувениры компании Crocs.


Я действительно хочу показать миру свою коллекцию, она много значит для меня и она стала уже такой большой. Я просто хочу поделиться этой любовью со всеми.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Рекорд Гиннесса   и такое бывает   истории людей   коллекционер   коллекционирование   кроксы   мировой рекорд   ну и ну   
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1  комментарий
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Марина Полчаса назад
Не "Король Кроксов", а фут-фетишист.
Пиши правильно.
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