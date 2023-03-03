"В Индии умершую на свадьбе невесту заменили её младшей сестрой"

К этой свадьбе в деревне Нари, что в индийском штате Гуджарат, готовились долго и тщательно. Индийские свадьбы — мероприятие серьёзное: подготовка, сложная церемония, пышное празднование. Увы, во время церемонии бракосочетания невеста так переволновалась, что умерла от сердечного приступа. Но не отменять же праздник из-за такой мелочи...
Молодая невеста по имени Хетал Ратор должна была выйти замуж за парня из той же деревни — Вишала Алготара. Но этому не суждено было сбыться.
В самом начале официальной церемонии Хетал пожаловалась на то, что у неё кружится голова, а потом потеряла сознание. Её отвезли в больницу, но врачи лишь констатировали факт смерти от сердечного приступа.
А дальше произошло то, что может показаться странным и даже шокирующим: отец Хетал предложил не отменять свадьбу, а заменить умершую невесту на её младшую сестру. Жених и его семья согласились.
И праздник продолжился! А пока он продолжался, труп невесты лежал в больничном морге.
Что тут скажешь. Только то, что для Индии это не такой уж необычный случай. Там на свадьбах чего только не происходит!
Например, в январе 2021 года в штате Карнатака должна была состояться двойная свадьба. Она чуть было не отменилась из-за того, что один из двух женихов решил бросить свою невесту прямо у алтаря. Но тут на сцену вышел один из присутствовавших гостей и предложил себя на роль жениха. Торжественный день был спасён, а разбитая горем невеста утешилась тем, что не осталась одна.
Кстати, позже выяснилось, что у бросившего её жениха была любовница, которая заявила, что придёт на свадьбу, устроит скандал с разоблачением и примет яд.
Или вот ещё был прекрасный случай. 20-летняя девушка из города Сирондж (штат Мадхья-Прадеш) сбежала со своей свадьбы с человеком, который был нанят для проведения церемонии. Это был священник, женатый и с двумя детьми. Как выяснилось, парочка уже два года состояла в романтических отношениях. И сбежали они не просто так, а прихватив ювелирные украшения и наличные, подготовленные для проведения свадебной церемонии семьёй жениха.
Ну красота же. Очень похоже на сюжет индийского фильма, где все поют и танцуют!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Тоже мёртвой", - подмывает добавить.
PS дальше все танцуют и поют, в том числе две мертвые невесты...
Болливуд форева
Защита прав потребителя, )(уле...
По сути, им пофиг, какие дети там между собой переженятся.
Детей, уж точно не спрашивали.
Традиции...