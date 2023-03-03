"В Индии умершую на свадьбе невесту заменили её младшей сестрой"

Что тут скажешь. Только то, что для Индии это не такой уж необычный случай. Там на свадьбах чего только не происходит!

Например, в январе 2021 года в штате Карнатака должна была состояться двойная свадьба. Она чуть было не отменилась из-за того, что один из двух женихов решил бросить свою невесту прямо у алтаря. Но тут на сцену вышел один из присутствовавших гостей и предложил себя на роль жениха. Торжественный день был спасён, а разбитая горем невеста утешилась тем, что не осталась одна.

Кстати, позже выяснилось, что у бросившего её жениха была любовница, которая заявила, что придёт на свадьбу, устроит скандал с разоблачением и примет яд.