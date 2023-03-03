FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1861 пост • 758 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
В Индии умершую на свадьбе невесту заменили её младшей сестрой

В Индии умершую на свадьбе невесту заменили её младшей сестрой

Автор:
03 марта 2023 15:33
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Индийская свадьба   Индия   жених и невеста   и такое бывает   индийские скрепы   истории людей   неожиданно   традиции индии   
2918
4

К этой свадьбе в деревне Нари, что в индийском штате Гуджарат, готовились долго и тщательно. Индийские свадьбы — мероприятие серьёзное: подготовка, сложная церемония, пышное празднование. Увы, во время церемонии бракосочетания невеста так переволновалась, что умерла от сердечного приступа. Но не отменять же праздник из-за такой мелочи...

Молодая невеста по имени Хетал Ратор должна была выйти замуж за парня из той же деревни — Вишала Алготара. Но этому не суждено было сбыться.


В самом начале официальной церемонии Хетал пожаловалась на то, что у неё кружится голова, а потом потеряла сознание. Её отвезли в больницу, но врачи лишь констатировали факт смерти от сердечного приступа.

×
×

А дальше произошло то, что может показаться странным и даже шокирующим: отец Хетал предложил не отменять свадьбу, а заменить умершую невесту на её младшую сестру. Жених и его семья согласились.


И праздник продолжился! А пока он продолжался, труп невесты лежал в больничном морге.

Что тут скажешь. Только то, что для Индии это не такой уж необычный случай. Там на свадьбах чего только не происходит!


Например, в январе 2021 года в штате Карнатака должна была состояться двойная свадьба. Она чуть было не отменилась из-за того, что один из двух женихов решил бросить свою невесту прямо у алтаря. Но тут на сцену вышел один из присутствовавших гостей и предложил себя на роль жениха. Торжественный день был спасён, а разбитая горем невеста утешилась тем, что не осталась одна.


Кстати, позже выяснилось, что у бросившего её жениха была любовница, которая заявила, что придёт на свадьбу, устроит скандал с разоблачением и примет яд.

Или вот ещё был прекрасный случай. 20-летняя девушка из города Сирондж (штат Мадхья-Прадеш) сбежала со своей свадьбы с человеком, который был нанят для проведения церемонии. Это был священник, женатый и с двумя детьми. Как выяснилось, парочка уже два года состояла в романтических отношениях. И сбежали они не просто так, а прихватив ювелирные украшения и наличные, подготовленные для проведения свадебной церемонии семьёй жениха.


Ну красота же. Очень похоже на сюжет индийского фильма, где все поют и танцуют!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Индийская свадьба   Индия   жених и невеста   и такое бывает   индийские скрепы   истории людей   неожиданно   традиции индии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
578
Igor Grishaev Час назад
При населении 1,5 миллиарда человек другую невесту подыскать не трудно. Главное, чтобы ни одна корова при этом не пострадала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ego sum qui sum 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ваня 20 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Slonyash 36 минут назад
А был бы у покойной невесты не сестра, а брат, тада чо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Duke_kir 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Viktor Час назад
Чёта я не вкурил - младшая сеструха только исполнила роль невесты или это на всю, так сказать, жизнь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vasilykopkov Час назад
"В Индии умершую на свадьбе невесту заменили её младшей сестрой"
"Тоже мёртвой", - подмывает добавить.

PS дальше все танцуют и поют, в том числе две мертвые невесты...
Болливуд форева
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
au3 Час назад
шоу маст гоу он.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
анатолий горленко Час назад
Почему нет? 14 дней не прошло.
Защита прав потребителя, )(уле...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
turyst Час назад
И что? Две семьи решили "породниться".
По сути, им пофиг, какие дети там между собой переженятся.
Детей, уж точно не спрашивали.

Традиции...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
OLDer Час назад
Это Болливуд детка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94092



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 марта
Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии
Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии
Набирающие популярность в сообществах
Дрил: Эту обезьяну в Африке любят так же, как мы говядину. Почему охота на «дикое» мясо может обернуться людям боком?
Дрил: Эту обезьяну в Африке любят так же, как мы говядину. Почему охота на «дикое»...
«Считают каждую копейку». 7 самых жадных актёров Голливуда
«Считают каждую копейку». 7 самых жадных актёров Голливуда
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересное#Прикол#криминал#познавательно#красота#авто аварии#картинки#самолет
#интересно#история#факты#забавно#новости#подборка#аварии#природа#наука#дети
#Юмор#животные#люди#Россия#шоу бизнес#Жизнь#Приколы#дтп#США#женщины
Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода Женщина решила развестись из-за пристрастия мужа к рыбалке Женщина решила развестись из-за пристрастия мужа к рыбалке Кассир супермаркета смог выйти на пенсию благодаря неравнодушным тиктокерам Кассир супермаркета смог выйти на пенсию благодаря неравнодушным тиктокерам 35 странных и удивительных вещей, которыми люди захотели поделиться в Сети 35 странных и удивительных вещей, которыми люди захотели поделиться в Сети 30+ фотографий с прикольными сюрпризами 30+ фотографий с прикольными сюрпризами Муж оставил жену на обочине и ей пришлось пройти 20 км пешком Муж оставил жену на обочине и ей пришлось пройти 20 км пешком

На что жалуетесь?

Вернуться