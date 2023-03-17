Жительница Лондона голодает, чтобы прокормить своих кошек

46-летняя Ясемн Каптан, жительница Лондона, утверждает, что уже год ест лишь от случая к случаю, потому что все деньги уходят на корм для её шести кошек. Это печально, но есть плюс: за это время она похудела на 32 килограмма.
Женщина получает ежемесячное пособие по инвалидности (у неё остеопороз) в размере 400 фунтов стерлингов, и эти деньги уходят на аренду жилья и счета. Также она заботится о своём партнёре, у которого рассеянный склероз, и получает на уход за ним пособие 69 фунтов в неделю, из которого 60 фунтов тратит на корм для кошек, наполнитель для лотков, специальное молоко и кошачьи лакомства.
По словам Ясемн, кризис стоимости жизни привёл к тому, что на еду для себя денег практически не остаётся:
Я могу позволить себе есть только один раз в неделю и пить мятный чай, чтобы утолить голод, но я НИКОГДА не позволяю своим шести кошкам голодать.
«У меня нет лишних денег, но не могу же я выгнать кошек на улицу. Они выросли у нас. Они у нас с тех пор, как были котятами. Они уже старенькие, доживают свой срок, и избавляться сейчас от них просто бесчеловечно», — говорит она.
За год такой жизни вес Ясемн упал с 89 кг до 57 кг. Единственный за неделю приём пищи обычно состоит из овощей барбекю (перец, лук) и листьев салата. А всё остальное время она на завтрак, обед и ужин пьёт мятный чай.
Мой партнёр беспокоится обо мне, но я уже привыкла к такой жизни. Я буду в порядке, всё наладится. Я ничего не могу сделать, я не избавлюсь от своих кошек. Они у меня уже 17 лет, это мои маленькие дети, они поддерживают меня.
Я плачу почти каждый день, я пытаюсь быть счастливой, но я подавлена и устала.
Эта история появилась в прессе на фоне растущей обеспокоенности по поводу стоимости жизни в Великобритании, а также цен на продукты питания и электроэнергию.
Согласно исследованию, опубликованному Агентством по пищевым стандартам (FSA), в прошлом году число людей, пользующихся продовольственным банком, подскочило до одного из шести. Более одного из пяти (22%) опрошенных в марте 2022 года сказали, что пропускали приём пищи или сократили количество приёмов пищи из-за нехватки денег на еду.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Скорее бухает...
-не заботится, а нашла доход, чтобы кормить кошек.
Это "зарплата" за уход за ним.
Платится тому, кто ухаживает.