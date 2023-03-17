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Жительница Лондона голодает, чтобы прокормить своих кошек

Жительница Лондона голодает, чтобы прокормить своих кошек

Автор:
17 марта 2023 14:55
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   Великобритания   Инфляция в Европе   бедные люди   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   кошатница   
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46-летняя Ясемн Каптан, жительница Лондона, утверждает, что уже год ест лишь от случая к случаю, потому что все деньги уходят на корм для её шести кошек. Это печально, но есть плюс: за это время она похудела на 32 килограмма.

Женщина получает ежемесячное пособие по инвалидности (у неё остеопороз) в размере 400 фунтов стерлингов, и эти деньги уходят на аренду жилья и счета. Также она заботится о своём партнёре, у которого рассеянный склероз, и получает на уход за ним пособие 69 фунтов в неделю, из которого 60 фунтов тратит на корм для кошек, наполнитель для лотков, специальное молоко и кошачьи лакомства.

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По словам Ясемн, кризис стоимости жизни привёл к тому, что на еду для себя денег практически не остаётся:


Я могу позволить себе есть только один раз в неделю и пить мятный чай, чтобы утолить голод, но я НИКОГДА не позволяю своим шести кошкам голодать.


«У меня нет лишних денег, но не могу же я выгнать кошек на улицу. Они выросли у нас. Они у нас с тех пор, как были котятами. Они уже старенькие, доживают свой срок, и избавляться сейчас от них просто бесчеловечно», — говорит она.


За год такой жизни вес Ясемн упал с 89 кг до 57 кг. Единственный за неделю приём пищи обычно состоит из овощей барбекю (перец, лук) и листьев салата. А всё остальное время она на завтрак, обед и ужин пьёт мятный чай.

Мой партнёр беспокоится обо мне, но я уже привыкла к такой жизни. Я буду в порядке, всё наладится. Я ничего не могу сделать, я не избавлюсь от своих кошек. Они у меня уже 17 лет, это мои маленькие дети, они поддерживают меня.


Я плачу почти каждый день, я пытаюсь быть счастливой, но я подавлена и устала.

Эта история появилась в прессе на фоне растущей обеспокоенности по поводу стоимости жизни в Великобритании, а также цен на продукты питания и электроэнергию.


Согласно исследованию, опубликованному Агентством по пищевым стандартам (FSA), в прошлом году число людей, пользующихся продовольственным банком, подскочило до одного из шести. Более одного из пяти (22%) опрошенных в марте 2022 года сказали, что пропускали приём пищи или сократили количество приёмов пищи из-за нехватки денег на еду.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   Инфляция в Европе   бедные люди   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   кошатница   
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19  комментариев
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67k
Татьяна Юсова Час назад
По её внешность трудно сказать, что она голодает.
Скорее бухает...
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119k
arek14 3 секунды назад
Знакомая из Лондона пишет: дома лютый холод, пошла на теплотрассу погреться, а там принц Уильям с семьёй пойманного голубя жарят. Она им полгорбушки хлеба дала, а они её крылышком угостили.
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11k
Shtoppi 2 минуты назад
По фото сразу становится понятно почему она стала сильной и независимой кошатницей. На такую внешность даже самый опустившийся английский алкаш не позарится.
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9k
Бритва 10 минут назад
правильно читать не "котики", а наркотики.
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1k
Шурман 14 минут назад
Нафиг я на ее рожу посмотрел , теперь неделю стоять не будет . Похудела она до 57 , она хотя бы прикинула как человек в 57 выглядит . Я из за болезни с 85 до 67 похудел и не за год а за 3 месяца , вот там жесть была . Правда потом все нормально стало , но факт есть факт , мать моя 56 кг но там кожа и кости , правда она всю жизнь была не больше 58 кг .
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14k
Кот Скрипалей 20 минут назад
Фрик...
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43k
turyst Полчаса назад
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12k
Ivan 36 минут назад
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2k
RaiJu 46 минут назад
Что то не видно, что она голодает. Я 10 дней не ел, когда заболел, сил хватало только, чтобы сироп сладкий разбавлять водой. И при этом скинул около 10 кг. А у меня вес был 105. Сейчас заболел повторно, скинул 3 кг за 2 дня.
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4k
Старичок 52 минуты назад
судя по морде-лютый звездеж.
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13k
Kostick 55 минут назад
не верю. да и не выглядит она голодающей. а с такой диетой максимум месяц бы выдержала, и то, при условии очень сладкого чая.
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58k
Опиум для народа Час назад
-"Также она заботится о своём партнёре, у которого рассеянный склероз, и получает на уход за ним пособие 69 фунтов в неделю, из которого 60 фунтов тратит на корм для кошек..."-
-не заботится, а нашла доход, чтобы кормить кошек.
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557
Feto13 Час назад
Ну нахер....
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