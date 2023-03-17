Жительница Лондона голодает, чтобы прокормить своих кошек

Эта история появилась в прессе на фоне растущей обеспокоенности по поводу стоимости жизни в Великобритании, а также цен на продукты питания и электроэнергию.

Согласно исследованию, опубликованному Агентством по пищевым стандартам (FSA), в прошлом году число людей, пользующихся продовольственным банком, подскочило до одного из шести. Более одного из пяти (22%) опрошенных в марте 2022 года сказали, что пропускали приём пищи или сократили количество приёмов пищи из-за нехватки денег на еду.