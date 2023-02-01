Сингапурец подал в суд на подругу, которая отказалась вступать с ним в отношения

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По информации сингапурского издания The Straits Times, некий К. Каушиган в 2016 году познакомился с женщиной по имени Нора Тан. Они дружили несколько лет, однако явно вкладывали в это понятие разное: он был влюблён и надеялся рано или поздно обрести взаимность, а она видела в нём лишь друга и не планировала вступать в более близкие отношения.
Что делать, когда тебя очень долго держат во френдзоне? Герой этой истории решил, что нужно подать в суд и потребовать возмещения морального ущерба на сумму 3 млн сингапурских долларов (около 160 млн руб).
По словам мужчины, к 2020 году он был уверен, что их отношения с Норой развиваются в нужном русле и осталось лишь слегка её подтолкнуть в нужном направлении. Он называл её лучшим и самым близким другом. Однако женщина почему-то начала от него отдаляться, захотела проводить меньше времени вместе и заговорила о личных границах: она сказала, что личные границы — это важно, и их дружба благодаря им только окрепнет.
Однако Каушиган считал иначе и пригрозил подруге судебным иском. Сообщается, что для начала он написал ей письмо, в котором говорилось, что он имеет право на денежную компенсацию "в результате небрежного причинения ему эмоционального стресса и возможной клеветы".
Нора ответила, что его намерения заставили ее чувствовать себя некомфортно. Однако "лучший друг" продолжал гнуть свою линию и выставил ей ультиматум: или она идёт навстречу его желаниям, или он нанесёт ущерб "её личной и профессиональной репутации". То есть конкретно подпортит жизнь.
По словам мужчины, к 2020 году он был уверен, что их отношения с Норой развиваются в нужном русле и осталось лишь слегка её подтолкнуть в нужном направлении. Он называл её лучшим и самым близким другом. Однако женщина почему-то начала от него отдаляться, захотела проводить меньше времени вместе и заговорила о личных границах: она сказала, что личные границы — это важно, и их дружба благодаря им только окрепнет.
Однако Каушиган считал иначе и пригрозил подруге судебным иском. Сообщается, что для начала он написал ей письмо, в котором говорилось, что он имеет право на денежную компенсацию "в результате небрежного причинения ему эмоционального стресса и возможной клеветы".
Нора ответила, что его намерения заставили ее чувствовать себя некомфортно. Однако "лучший друг" продолжал гнуть свою линию и выставил ей ультиматум: или она идёт навстречу его желаниям, или он нанесёт ущерб "её личной и профессиональной репутации". То есть конкретно подпортит жизнь.
Результатом этого ультиматума стало то, что женщина согласилась пойти на совместную психотерапию. Она полагала, что специалист поможет Каушигану избавиться от одержимости ею и от навязчивой идеи о том, что они должны быть вместе. Он же верил в то, что на этих сеансах она всё поймёт и примет его в свои объятия.
Они посещали психотерапевта в течение 18 месяцев, но желаемого результата это не принесло ни одной из сторон. В итоге женщина решила полностью прекратить общение с бывшим другом, поскольку, по её словам, устала от его постоянных просьб о встречах и его неспособности уважать её личные границы. В отместку он подал на неё в суд сразу несколько исков на сумму 3 миллиона сингапурских долларов.
В одном иске он утверждает, что её отказ нанёс ущерб "его высочайшей репутации", а также психологическую травму, приведшую к депрессии и другим негативным последствиям. Это плохо сказалось на его работе в качестве "активного трейдера с крупным капиталом ночью и генерального директора компании днем". По его словам, он потерял способность зарабатывать и деловое партнёрство.
В другом иске говорится о том, что г-н Каушиган должен получить возмещение за "расходы на программы реабилитации и терапии для преодоления перенесённой им травмы".
Был даже отдельный иск на 22 000 долларов, в котором он обвиняет ответчицу в том, что она нарушила "договорённость о попытке улучшить их отношения" и разорвала её в одностороннем порядке.
Все иски были отклонены судом по причине их безосновательности.
Точку в этой безумной истории поставил представитель Высокого суда, заявив следующее: "Суд не станет пособником истца в скрупулёзно подсчитанной попытке добиться расположения ответчицы, которая несколько лет пыталась загладить свою несуществующую вину и, наконец, нашла в себе силы противостоять угрозам, а не поддаваться на требования".
Они посещали психотерапевта в течение 18 месяцев, но желаемого результата это не принесло ни одной из сторон. В итоге женщина решила полностью прекратить общение с бывшим другом, поскольку, по её словам, устала от его постоянных просьб о встречах и его неспособности уважать её личные границы. В отместку он подал на неё в суд сразу несколько исков на сумму 3 миллиона сингапурских долларов.
В одном иске он утверждает, что её отказ нанёс ущерб "его высочайшей репутации", а также психологическую травму, приведшую к депрессии и другим негативным последствиям. Это плохо сказалось на его работе в качестве "активного трейдера с крупным капиталом ночью и генерального директора компании днем". По его словам, он потерял способность зарабатывать и деловое партнёрство.
В другом иске говорится о том, что г-н Каушиган должен получить возмещение за "расходы на программы реабилитации и терапии для преодоления перенесённой им травмы".
Был даже отдельный иск на 22 000 долларов, в котором он обвиняет ответчицу в том, что она нарушила "договорённость о попытке улучшить их отношения" и разорвала её в одностороннем порядке.
Все иски были отклонены судом по причине их безосновательности.
Точку в этой безумной истории поставил представитель Высокого суда, заявив следующее: "Суд не станет пособником истца в скрупулёзно подсчитанной попытке добиться расположения ответчицы, которая несколько лет пыталась загладить свою несуществующую вину и, наконец, нашла в себе силы противостоять угрозам, а не поддаваться на требования".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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