FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1851 пост • 758 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Сингапурец подал в суд на подругу, которая отказалась вступать с ним в отношения

Сингапурец подал в суд на подругу, которая отказалась вступать с ним в отношения

Автор:
01 февраля 2023 15:17
Сообщество : Истории из жизни
Метки: во френдзоне   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   как выйти из френдзоны   лучший друг   мужчина и женщина   необычная дружба   отношения   френдзона   
1349
2
По информации сингапурского издания The Straits Times, некий К. Каушиган в 2016 году познакомился с женщиной по имени Нора Тан. Они дружили несколько лет, однако явно вкладывали в это понятие разное: он был влюблён и надеялся рано или поздно обрести взаимность, а она видела в нём лишь друга и не планировала вступать в более близкие отношения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: во френдзоне   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   как выйти из френдзоны   лучший друг   мужчина и женщина   необычная дружба   отношения   френдзона   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Shtoppi 2 часа назад
очередной лох из френдзоны, который ждал, надеялся и верил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
perekrestok 22 минуты назад
Опозорился на весь мир. Лошара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vasilykopkov 54 минуты назад
Душнила 80 lvl...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
· · Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91492



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Модельная внешность, пилотка, юбка: самые красивые стюардессы российских авиакомпаний
Модельная внешность, пилотка, юбка: самые красивые стюардессы российских авиакомпаний
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 января
Набирающие популярность в сообществах
Mercedes-Benz 500SEC «Крылья чайки» от культового тюнинг-ателье SGS Styling Garage
Mercedes-Benz 500SEC «Крылья чайки» от культового тюнинг-ателье SGS Styling Garage
Г. Костылев. Часть 2. Об онаграх, горшках и таранах
Г. Костылев. Часть 2. Об онаграх, горшках и таранах
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот взгляд

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#люди#новости#автомобили#улыбнуло#дтп#Приколы#природа
#интересно#интересное#Прикол#подборка#автомир#истории#суд#забавно#США#маразм
#животные#факты#история#позитив#аварии#кино#Россия#картинки#авто аварии#дикие животные

На что жалуетесь?

Вернуться