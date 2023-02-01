Сингапурец подал в суд на подругу, которая отказалась вступать с ним в отношения

Результатом этого ультиматума стало то, что женщина согласилась пойти на совместную психотерапию. Она полагала, что специалист поможет Каушигану избавиться от одержимости ею и от навязчивой идеи о том, что они должны быть вместе. Он же верил в то, что на этих сеансах она всё поймёт и примет его в свои объятия.



Они посещали психотерапевта в течение 18 месяцев, но желаемого результата это не принесло ни одной из сторон. В итоге женщина решила полностью прекратить общение с бывшим другом, поскольку, по её словам, устала от его постоянных просьб о встречах и его неспособности уважать её личные границы. В отместку он подал на неё в суд сразу несколько исков на сумму 3 миллиона сингапурских долларов.



В одном иске он утверждает, что её отказ нанёс ущерб "его высочайшей репутации", а также психологическую травму, приведшую к депрессии и другим негативным последствиям. Это плохо сказалось на его работе в качестве "активного трейдера с крупным капиталом ночью и генерального директора компании днем". По его словам, он потерял способность зарабатывать и деловое партнёрство.



В другом иске говорится о том, что г-н Каушиган должен получить возмещение за "расходы на программы реабилитации и терапии для преодоления перенесённой им травмы".



Был даже отдельный иск на 22 000 долларов, в котором он обвиняет ответчицу в том, что она нарушила "договорённость о попытке улучшить их отношения" и разорвала её в одностороннем порядке.



Все иски были отклонены судом по причине их безосновательности.



Точку в этой безумной истории поставил представитель Высокого суда, заявив следующее: "Суд не станет пособником истца в скрупулёзно подсчитанной попытке добиться расположения ответчицы, которая несколько лет пыталась загладить свою несуществующую вину и, наконец, нашла в себе силы противостоять угрозам, а не поддаваться на требования".