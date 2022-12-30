Муж оставил жену на обочине и ей пришлось пройти 20 км пешком

Неприятно, конечно, но не смертельно. К несчастью для Амнуай, ее муж не только "случайно" бросил ее на обочине. Он сделал это посреди ночи.



Так что ей пришлось идти пешком до следующего города, который находился в 20 километрах от того места, по темноте и через джунгли. Не лучшее место для ночной прогулки.



По прибытии в город Амнуай пошла в полицейский участок, чтобы попытаться связаться со своим мужем. Но, конечно же, она забыла свой мобильный телефон в сумочке, которая была на заднем сиденье машины. И, конечно же, она не помнила номер своего мужа, поэтому полиции потребовалось несколько часов, чтобы связаться с ним или найти каких-нибудь родственников пары.



Когда наконец-то удалось дозвониться до Бунтома, выяснилось, что он уже проделал весь путь до места назначения... то есть 160 километров.



Ну ладно, с кем не бывает.