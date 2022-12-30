Муж оставил жену на обочине и ей пришлось пройти 20 км пешком

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55-летний житель Таиланда ехал со своей женой на новогодние каникулы к родственникам и остановился на обочине дороги по нужде. Где-то в джунглях. Жена выходить из машины не собиралась, но потом решила не дожидаться, когда они доедут до туалета на заправке. А муж вернулся за руль и не заметил, что едет в полном одиночестве... Или заметил?
Бунтом Чаймун утверждает, что не слышал и не видел того, что его жена Амнуай вышла из машины. До этого они спорили: она хотела, чтобы он доехал до ближайшей заправки, где есть туалет, а он не хотел ждать.
В общем, когда он вернулся в машину и сел за руль, то просто поехал вперед... и ехал... и ехал. Мужчина клянется: он был уверен, что его жена просто спит на заднем сиденье.
Классическая ошибка.
В общем, когда он вернулся в машину и сел за руль, то просто поехал вперед... и ехал... и ехал. Мужчина клянется: он был уверен, что его жена просто спит на заднем сиденье.
Классическая ошибка.
Неприятно, конечно, но не смертельно. К несчастью для Амнуай, ее муж не только "случайно" бросил ее на обочине. Он сделал это посреди ночи.
Так что ей пришлось идти пешком до следующего города, который находился в 20 километрах от того места, по темноте и через джунгли. Не лучшее место для ночной прогулки.
По прибытии в город Амнуай пошла в полицейский участок, чтобы попытаться связаться со своим мужем. Но, конечно же, она забыла свой мобильный телефон в сумочке, которая была на заднем сиденье машины. И, конечно же, она не помнила номер своего мужа, поэтому полиции потребовалось несколько часов, чтобы связаться с ним или найти каких-нибудь родственников пары.
Когда наконец-то удалось дозвониться до Бунтома, выяснилось, что он уже проделал весь путь до места назначения... то есть 160 километров.
Ну ладно, с кем не бывает.
Так что ей пришлось идти пешком до следующего города, который находился в 20 километрах от того места, по темноте и через джунгли. Не лучшее место для ночной прогулки.
По прибытии в город Амнуай пошла в полицейский участок, чтобы попытаться связаться со своим мужем. Но, конечно же, она забыла свой мобильный телефон в сумочке, которая была на заднем сиденье машины. И, конечно же, она не помнила номер своего мужа, поэтому полиции потребовалось несколько часов, чтобы связаться с ним или найти каких-нибудь родственников пары.
Когда наконец-то удалось дозвониться до Бунтома, выяснилось, что он уже проделал весь путь до места назначения... то есть 160 километров.
Ну ладно, с кем не бывает.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если бы она шла по джунглям 160км, то это совсем другое дело, а тут - .хуйня .хуйней ! История высосанная из пальца.