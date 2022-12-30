FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1835 постов • 756 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Муж оставил жену на обочине и ей пришлось пройти 20 км пешком

Муж оставил жену на обочине и ей пришлось пройти 20 км пешком

Автор:
30 декабря 2022 16:06
Сообщество : Истории из жизни
Метки: во дает   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   муж и жена   несчастные случайности   потерял пассажира   случайности не случайны   таиланд   
1010
3
55-летний житель Таиланда ехал со своей женой на новогодние каникулы к родственникам и остановился на обочине дороги по нужде. Где-то в джунглях. Жена выходить из машины не собиралась, но потом решила не дожидаться, когда они доедут до туалета на заправке. А муж вернулся за руль и не заметил, что едет в полном одиночестве... Или заметил?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: во дает   и такое бывает   истории из жизни   истории людей   муж и жена   несчастные случайности   потерял пассажира   случайности не случайны   таиланд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Трям 59 минут назад
И что такого? 4 часа лёгкой прогулки и дома. Я иногда домой с работы пешком хожу (10км), если погода хорошая. Взял баночку пивка и идешь гуляешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Андрей Еделькин Минуту назад
В начале 90х знакомый так жену на заправке оставил.Благо далеко не уехал, менты тормознули, которым по рации передали о пропаже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
MrForstd Полчаса назад
Баба с возу - изудзу легче :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
turyst 40 минут назад
Спорила она...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

89022



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Двое россиян планировали поджечь подстанцию по указке админа тг-канала Невзорова
Двое россиян планировали поджечь подстанцию по указке админа тг-канала Невзорова
Арктические заморозки обрушились на Северную Америку и вызвали хаос
Арктические заморозки обрушились на Северную Америку и вызвали хаос
Набирающие популярность в сообществах
Дедушки морозы из прошлого!
Дедушки морозы из прошлого!
Сделал маленькую новогоднюю комнату
Сделал маленькую новогоднюю комнату
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#Жизнь#забавно#фотографии#Приколы#сво#ржака#познавательно
#Юмор#интересное#история#люди#кино#Россия#путешествия#актеры#СССР#Спорт
#интересно#Прикол#животные#новый год#Москва#картинки#Ynews#Прошлое#футбол#в мире
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Женщина решила развестись из-за пристрастия мужа к рыбалке Женщина решила развестись из-за пристрастия мужа к рыбалке Американец установил рекорд, съев 10 самых острых перцев в мире за 33 секунды Американец установил рекорд, съев 10 самых острых перцев в мире за 33 секунды Любительница текилы открыла секрет своего долголетия Любительница текилы открыла секрет своего долголетия Китаянка создает уникальные светящиеся "бионические глаза" Китаянка создает уникальные светящиеся "бионические глаза" Единственный житель деревни спас ее от сноса, взяв в руки краски Единственный житель деревни спас ее от сноса, взяв в руки краски

На что жалуетесь?

Вернуться