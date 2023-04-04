На Урале неизвестные забили двух мужчин бильярдными шарами и киями

Ты просто космос, Тинькофф

В Казахстане пенсионер подрался с трансвеститом, который случайно ошибся дверью

В Мурманской области южане устроили массовую драку и битами измолотили подростков

В Оренбурге задержали мужчину, жестоко расправившегося в подъезде с участковым врачом

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В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску