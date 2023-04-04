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На Урале неизвестные забили двух мужчин бильярдными шарами и киями

На Урале неизвестные забили двух мужчин бильярдными шарами и киями

Автор:
04 апреля 2023 08:02
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Кий   Сысерть   бильярд   видео   драка   конфликт   полиция   убийство   
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Один из пострадавших скончался, другой находится в реанимации.

В городе Сысерть группа мужчин вечером второго апреля напала на двух посетителей бильярдной по ул. Орджоникидзе. Агрессивные незнакомцы забросали жертв шарами, а в драке, помимо кулаков, использовали кии. Потасовка попала на видео камер наблюдения:

СКРФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). СМИ сообщают, что задержано несколько человек, которых проверяют на причастность к этому преступлению.

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Метки: Ynews   Кий   Сысерть   бильярд   видео   драка   конфликт   полиция   убийство   
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2  комментария
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Лебовски Полчаса назад
Люди реально оскотинились. Биомусор, и причины не так важны, чтобы убивать.
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кот базилий 13 минут назад
Теперь зону топтать "крутым мужикам", о чем думали х.з?
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