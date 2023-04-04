На Урале неизвестные забили двух мужчин бильярдными шарами и киями

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Один из пострадавших скончался, другой находится в реанимации.
В городе Сысерть группа мужчин вечером второго апреля напала на двух посетителей бильярдной по ул. Орджоникидзе. Агрессивные незнакомцы забросали жертв шарами, а в драке, помимо кулаков, использовали кии. Потасовка попала на видео камер наблюдения:
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
СКРФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). СМИ сообщают, что задержано несколько человек, которых проверяют на причастность к этому преступлению.
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