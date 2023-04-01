В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились

Один из детей, находившийся рядом с отцом в момент нападения, обратился за помощью проезжающему мимо автомобилисту. Тот вызвал полицию и не дал мужчинам скрыться с места преступления. Пострадавшего Юрия Боброва с различными травмами госпитализировали в больницу. А трёх дебоширов буквально через полчаса "упаковали" в служебный автомобиль и отвезли в отдел.