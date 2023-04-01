В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились

60-летнего мужчину пришлось везти в больницу, а пьяных хулиганов — в обезьянник.
Вчера вечером на улице Лидии Зверевой в Санкт-Петербурге пьяная компания на автомобиле спровоцировала незначительное ДТП и предъявила претензии к автолюбителю, который "не так припарковался". Возник конфликт, который перерос в избиение кавалера ордена «Родительская слава». По рассказам очевидцев, пьяные отморозки не просто били 60-летнего отца 13 детей, но и демонстрировали на нём различные приёмы ради забавы.
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Один из детей, находившийся рядом с отцом в момент нападения, обратился за помощью проезжающему мимо автомобилисту. Тот вызвал полицию и не дал мужчинам скрыться с места преступления. Пострадавшего Юрия Боброва с различными травмами госпитализировали в больницу. А трёх дебоширов буквально через полчаса "упаковали" в служебный автомобиль и отвезли в отдел.
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Какое наказание грозит пьяной компании будет известно, когда медики дадут оценку травмам пострадавшего Юрия Боброва.
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