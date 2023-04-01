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В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились

В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились

Автор:
01 апреля 2023 15:05
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт-Петербург   видео   избиение   конфликт   нападение   полиция   
2840
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60-летнего мужчину пришлось везти в больницу, а пьяных хулиганов — в обезьянник.

Вчера вечером на улице Лидии Зверевой в Санкт-Петербурге пьяная компания на автомобиле спровоцировала незначительное ДТП и предъявила претензии к автолюбителю, который "не так припарковался". Возник конфликт, который перерос в избиение кавалера ордена «Родительская слава». По рассказам очевидцев, пьяные отморозки не просто били 60-летнего отца 13 детей, но и демонстрировали на нём различные приёмы ради забавы.

Один из детей, находившийся рядом с отцом в момент нападения, обратился за помощью проезжающему мимо автомобилисту. Тот вызвал полицию и не дал мужчинам скрыться с места преступления. Пострадавшего Юрия Боброва с различными травмами госпитализировали в больницу. А трёх дебоширов буквально через полчаса "упаковали" в служебный автомобиль и отвезли в отдел.

Какое наказание грозит пьяной компании будет известно, когда медики дадут оценку травмам пострадавшего Юрия Боброва.

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Метки: Санкт-Петербург   видео   избиение   конфликт   нападение   полиция   
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27  комментариев
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843
Николай 2 часа назад
Ну вот, а недавно писали, что, мол все детдомовские - отщепенцы и маргиналы. А этот дядька молодец - и сам не потерялся в жизни, и другим помог
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31k
Ashabad 24 минуты назад
А чё, в Питере снег лежит?
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67
TCCC Ashabad 2 минуты назад
Да, снега полно
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1k
Andrey 40 минут назад
Ага, выяснится что [мат] детки чинуш, вальки стакановой или ещё кого. Бить отца в присутствии его детей... мрази.
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6k
Нестерин Сергей 42 минуты назад
Культурная столица, ...пта.
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23k
MrGod 45 минут назад
Поздравим новоиспечённых ЗэКов с новым домом! В таком возрасте если мозга нет, то это уже клиника.
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8k
Zhora 55 минут назад
Трое на одного - нападавшие наверное из тех, чью национальность нельзя называть ?
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58
r3mba4 Артур 9 минут назад
так человек и удивился. потому что это не типично для славян. Этим страдают люди с ярко выраженным геном осторожности. И чем выше в горы, тем ярче выражен. тут только один фейсом светанул, так что не факт, что все трое славяне.)
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11k
Shtoppi 55 минут назад
надеюсь данные быдло-дегенераты не отделаются только штрафами при попустительстве нашей системы правосудия.
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791
SUPERDOBRIY Час назад
Дай бог дядьке здоровья и счастья его детям!!!
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2k
Alex Час назад
Мочить на месте гнид
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48
Sergel Fman Час назад
Такое впечатление что есть люди ,но их мало, и стадо. Которое кроме палки между ушей нихрена не понимает. И бить их надо без отдыха и перерыва на обед. Дабы остальные понимали .
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