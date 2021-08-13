Двое мужчин в Нижнем Тагиле предались любовным утехам на улице

Прохожие в Нижнем Тагиле заметили в кустах двух мужчин, которые несмотря ни на что предавались любовным утехам. Их не смущали ни прохожие, ни подошедший молодой человек.