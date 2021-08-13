Пенсионер из Кокшетау (Казахстан) слегка удивился, когда к нему в квартиру вошла девушка, которая оказалась совсем не девушкой. Оказалось, что та просто ошиблась адресом. Переехав из Алма-Аты, товарищ транс слегка заплутал в поисках съемной квартиры и нарвался на олдскульного ревнителя ценностей. Дедушка пояснил "девушке", кто она такая и где ей место.

Словесный конфликт перерос в потасовку, закончившуюся вызовом полиции.