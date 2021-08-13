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Мужчина, который представился Софьей, приехал посмотреть съемную квартиру и случайно зашел не туда. Дедушка на популярном языке объяснил, что тут ему не рады.
Пенсионер из Кокшетау (Казахстан) слегка удивился, когда к нему в квартиру вошла девушка, которая оказалась совсем не девушкой. Оказалось, что та просто ошиблась адресом. Переехав из Алма-Аты, товарищ транс слегка заплутал в поисках съемной квартиры и нарвался на олдскульного ревнителя ценностей. Дедушка пояснил "девушке", кто она такая и где ей место.
Словесный конфликт перерос в потасовку, закончившуюся вызовом полиции.
Словесный конфликт перерос в потасовку, закончившуюся вызовом полиции.
Транс требует забрать деда в отделение полиции, подкрепляя свои доводы ударами ног по пенсионеру.
Как не стыдно, София! Хорошие девочки так себя не ведут!
Как не стыдно, София! Хорошие девочки так себя не ведут!
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Как сообщает портал NUR.KZ, стражи порядка провели с конфликтующими профилактическую беседу и доставили переодетого мужчину по адресу его съемной квартиры. Т.к. от жильцов дома заявлений не поступало, инцидент решили считать исчерпанным. Для любителей видео без цензуры, драку можно посмотреть по ссылке тут.
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При СССР их называли педераст и за мужеложство срок могли дать!
//Двое//Двое мужчин в Нижнем Тагиле предались любовным утехам на улице//
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Прохожие в Нижнем Тагиле заметили в кустах двух мужчин, которые несмотря ни на что предавались любовным утехам. Их не смущали ни прохожие, ни подошедший молодой человек.
случайно ошибся..
-Ты кто, чмо? ты определись!
-Я трансвестит! Я трансвестит! (с)