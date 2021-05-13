Надо ли говорить, что легким движением руки она с пола подняла как минимум условный срок.
В архангельском ТЦ "Сафари" женщина после просьбы надеть маску набросилась на полицейского и заработала уголовную статью.
Инцидент произошел вечером 10 мая. Сообщается, что 28-летняя архангелогородка в грубой форме отказалась надевать средство индивидуальной защиты и, игнорируя полицейского решила второпях покинуть торговый центр. Но когда правоохранитель у выхода догнал нарушительницу, она набросилась на него с кулаками и разбила лицо. Впрочем, очевидцы говорят, что полицейский получил не рассечение брови от удара кулаком - женщина в пылу схватки умело пользовалась ногтями и расцарапала ему лицо в области глаза.
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«Она заверещала и ни с того ни с чего когтями ему в глаза ткнула или схватила. Затем захотела свалить, но он ей не дал, она еще брыкаться пыталась. Она свалить попыталась, он ее догнал, а затем на улицу вывел. Я этого валяния-то сам не видел. Кровища текла, наверное, неслабо, струя такая на лице, это не царапина», - рассказал очевидец.
Полицейскому пришлось силой задерживать буйную женщину. А прохожие, не видевшие начало конфликта, встали на сторону нападавшей и требовали ее отпустить.
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«Мы с друзьями выходили из ТЦ «Сафари» и видим, что полицейский душит женщину, она кричала нечеловеческим криком: «Оденьте меня, я голая», потом: «Позвоните маме». Потом все-таки ее отпустили, девушка была в гематомах — на шее и локтях, одежда вся в грязи. Как оказалось, она вышла из ТЦ, полицейский предъявил за отсутствие маски, попросил удостоверить личность (якобы вдруг она в уголовном розыске). Она говорила, что он ее хватал, а про царапки на лице никто не спрашивал. Медики сначала сказали, что нужно в «травму». Потом подошел полицейский и сказал, что не нужно ехать в «травму», он спросил у скорой помощи. Медики измерили давление ей и дали таблеток», - рассказал второй свидетель.
На буйную женщину завели статью о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). Плюс к этому, ее также могут привлечь по ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти). В общем, сходила за покупками. Девушке очень повезет, если отделается условным сроком.
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А баба типичная хабалка, хамит и в драку лезет с чувством правоты, получая в ответ скулит и на помощь зовёт.
Кто говорит что женщин бить нельзя, изменит ли мнение пожив с такой вот самкой богомола?
Ну и как всегда, найдется петух, который радостно считает, что снял на видео очередной "полицейский беспредел".
как то, прихожу в гости к родителям, в комнате у себя спит сестра младшая(лет 20 ей было), а в бодром настроении, суббота, все дела...
проходя мимо комнаты её : Кристина,блин, вставай, погода прикольная все круто , давай-давай-давай!
в ответ слышу мат -перемат в свою сторону, такой, подзаборный-быдловатый...
ну особо не думая - за гриву вытащил из кровати и лещей дал.
эта орать, что типа я руки распускаю - она же ДЕВУШКА!
прилетает мать - и как курица за выводок, давай на меня прям кидаться....
я и говорю - коли ведет себя как лярва - пусть так и получает, какая "девушка?!" - как бэ маман смирилась и приняла мои аргументы.
семья интеллигентная.
-Что,отрок хочешь стать плотником?
-Нет батюшка.Хочу услышать,что ты скажешь когда себя молотком по пальцу ударишь
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