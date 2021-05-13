«Она заверещала и ни с того ни с чего когтями ему в глаза ткнула или схватила. Затем захотела свалить, но он ей не дал, она еще брыкаться пыталась. Она свалить попыталась, он ее догнал, а затем на улицу вывел. Я этого валяния-то сам не видел. Кровища текла, наверное, неслабо, струя такая на лице, это не царапина», - рассказал очевидец.

Полицейскому пришлось силой задерживать буйную женщину. А прохожие, не видевшие начало конфликта, встали на сторону нападавшей и требовали ее отпустить.