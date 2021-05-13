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В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску

В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску (3 фото + 2 видео)

Автор:
13 мая 2021 19:24
Сообщество : Криминал
Метки: архангельск   видео   драка   конфликт   маска   полиция   
2906
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Надо ли говорить, что легким движением руки она с пола подняла как минимум условный срок.

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Метки: архангельск   видео   драка   конфликт   маска   полиция   
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72  комментария
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1k
просто программист 2 часа назад
Какая это "девушка"! Буйный боров
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1k
Hit Me 2 минуты назад
Вот же ж развели. Есть закон, указы и положения, которым люди должны подчиняться, она не подчинилась. Кроме того женщина оказала сопротивление сотруднику подиции. Этим все сказано.
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1k
Крабик Полчаса назад
вымораживают эти защитники бегемотов, никуя не видели за что задерживают, но вякают о неправомерности и требуют отпустить
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1k
ВазгенСемёнович Полчаса назад
Прохожий дурак, не понимает что менты беспричинно на людей не бросаются и тем более в людном месте под камерами.

А баба типичная хабалка, хамит и в драку лезет с чувством правоты, получая в ответ скулит и на помощь зовёт.

Кто говорит что женщин бить нельзя, изменит ли мнение пожив с такой вот самкой богомола?
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5k
Tim_G Полчаса назад
каждый понимает название "Сафари" по-своему... :)
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1k
Александр Полчаса назад
Бешеная свиноматка !
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28k
Ed Полчаса назад
страшно, что рядом это агрессивное нетраханное стокилограммовое быдло бродит. Не так посмотришь - глаза нет. Мужик молодец, довел дело до конца, надеюсь свиноматка условку словит, будет таблеточки жрать
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10k
Павел 43 минуты назад
Медведицу завалил
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15
Сигизмунд Лазаревич 44 минуты назад
Это сажать нельзя. Государству такого сидельца не прокормить.
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2k
александр 45 минут назад
жалко женщину
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14k
KOSTELLO 46 минут назад
Фигасе самка агрессивного жиромонстра.
Ну и как всегда, найдется петух, который радостно считает, что снял на видео очередной "полицейский беспредел".
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1k
elf3399 48 минут назад
А чего он за ней поперся? На выход шла же. К маскам на входе цепляются. Полиция бы лучше на вызовы ездила, когда зовут. А с масками дело добровольное должно быть: не привился и опасаешься - носи.
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219
Сергей Ковалев 49 минут назад
Раньше менты сдавали выпускные экзамены по предмету "Докопаться до столба",а теперь предмет видимо переименовали. Была без маски . Нельзя-она на выход. Нет,сука нужно было гнаться и крутить.
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4k
Бу 52 минуты назад
Свиноматка
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3k
Ваник 53 минуты назад
Во-первых в ТЦ обычно своя охрана , чё он там делал? Во-вторых как-то странно он её обезвреживал , поставил в неприличную позу на глазах у многих людей и держит просто , вцепился как будто бабу впервые увидел
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21
Yarkele Perkele 56 минут назад
Орхангельски женсщины они такие так то, с ними то со времен Перепелихи не забалуш
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10k
кира 57 минут назад
Быдло есть быдло. Зачем вообще вступать в перепалку из-за требования надеть маску? Ее давно все просто "обозначают" на лице прикрыв рот или вообще спустив не подбородок. Проще так надеть и нервы сбережет, и приставать охрана не будет. Есть переболевшие, которым маска не нужна, есть привитые, им, по сути, тоже опасаться уже нечего. Но пока распоряжение не отменили, зачем создавать себе лишние проблемы?
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516k
Alexey Berestenko 58 минут назад
150 кг невинной девушки.....
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16k
Robin Hood Час назад
Подобных ТП-шек только так ...
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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42
Liberman Час назад
сука, этих зарвавшихся тварей надо лечить...
как то, прихожу в гости к родителям, в комнате у себя спит сестра младшая(лет 20 ей было), а в бодром настроении, суббота, все дела...
проходя мимо комнаты её : Кристина,блин, вставай, погода прикольная все круто , давай-давай-давай!
в ответ слышу мат -перемат в свою сторону, такой, подзаборный-быдловатый...
ну особо не думая - за гриву вытащил из кровати и лещей дал.
эта орать, что типа я руки распускаю - она же ДЕВУШКА!
прилетает мать - и как курица за выводок, давай на меня прям кидаться....
я и говорю - коли ведет себя как лярва - пусть так и получает, какая "девушка?!" - как бэ маман смирилась и приняла мои аргументы.
семья интеллигентная.
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219
Сергей Ковалев Liberman 43 минуты назад
А теперь примерь ситуацию на себя. Лежишь,никого не трогаешь,осмысливаешь сущность всего сущего. Приходит Кристина и такая тебе"Вставай,погода прикольная,все круто,давай,давай,давай.Напоминает анекдот про батюшку,которые чинит забор и мальчика который за ним наблюдает.
-Что,отрок хочешь стать плотником?
-Нет батюшка.Хочу услышать,что ты скажешь когда себя молотком по пальцу ударишь
.
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3k
Мих Час назад
А где женщина-то?? Там только полицейский и бешенная свиноматка.
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