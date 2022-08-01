"Будешь на костылях ходить!": папаша в Адыгее отомстил за сына, обиженного из-за мармеладок

Всё чаще детские конфликты заканчиваются разборками с участием взрослых. Даже те, что яйца выеденного не стоят.

В Адыгее дети не поделили мармеладки. Одному досталось больше, другому - меньше. Заплаканный мальчик, видимо, пожаловался на несправедливость судьбы родителей, и папа ребенка решил возместить сыну моральный ущерб. Выскочив на детскую площадку, он нашел обидчика своего дитятки и разобрался с позиции силы.

Надавав ребенку сильных пощечин, он схватил его за шею со словами: "Убью за своего ребенка. Уничтожу. Повешу. Ты будешь на костылях бегать". По счастью, в разборку вмешались женщины, которые увели преследователя от подростка.