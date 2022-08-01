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"Будешь на костылях ходить!": папаша в Адыгее отомстил за сына, обиженного из-за мармеладок

"Будешь на костылях ходить!": папаша в Адыгее отомстил за сына, обиженного из-за мармеладок

Автор:
01 августа 2022 07:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: адыгея   видео   драка   конфликт   мармелад   отцы и дети   полиция   проверка   
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Отец года напал на чужого ребенка, чтобы свой не плакал.


Всё чаще детские конфликты заканчиваются разборками с участием взрослых. Даже те, что яйца выеденного не стоят.

В Адыгее дети не поделили мармеладки. Одному досталось больше, другому - меньше. Заплаканный мальчик, видимо, пожаловался на несправедливость судьбы родителей, и папа ребенка решил возместить сыну моральный ущерб. Выскочив на детскую площадку, он нашел обидчика своего дитятки и разобрался с позиции силы.


Надавав ребенку сильных пощечин, он схватил его за шею со словами: "Убью за своего ребенка. Уничтожу. Повешу. Ты будешь на костылях бегать". По счастью, в разборку вмешались женщины, которые увели преследователя от подростка.


Как сообщают в СМИ, конфликт произошел в посёлке Яблоновский республики Адыгея. После обнародования видео в соцсетях взрослым участником конфликта заинтересовались в полиции. В ОМВД по Тахтамукайскому району сообщили, что "на место незамедлительно были направлены наряды полиции. По прибытии сотрудниками органов внутренних дел установлены и опрошены участники и очевидцы происшествия, а также собраны необходимые материалы… Полицией Тахтамукайского района проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям указанного мужчины".


Позже появилась информация о том, что мужчина задержан.


ПГТ Яблоновский является вторым по численности населенным пунктом в Адыгее после столицы республики Майкопа, и, как сообщают местные жители, подобные разборки на этой детской площадке тут совсем не редки.

Пользователи Сети "яжотца" осудили.


Насчёт "отметелили" в отместку мы не уверены, но от наказания этот "яжотец" судя по всему не уйдет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: адыгея   видео   драка   конфликт   мармелад   отцы и дети   полиция   проверка   
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39  комментариев
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1k
Ksenia2 3 часа назад
Раньше бы отец наподдал своему, чтобы не ябедничал. И конфликта не было бы. Но теперича не то что давеча...
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14k
Yorge 6 минут назад
про мармеладки скорее всего [мат], а вот межэтнический конфликт вполне возможен. так что автор ,не томи и огласи национальность выхватившего по щам дитятки и настоящую причину [мат].
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102
Roman Полчаса назад
У...бок тупорылый с ребенком слвдил ,ему недоноску руки поломать нах!
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27k
Vazari 48 минут назад
Поднять руку на ребенка, не важно своего или чужого-это что за шлак вместо мозгов был. Я бы искалечил за такое.
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2k
владимир 49 минут назад
Сейчас родители потерпевшего принесут в полицию справки что у их ребенка сотрясение мозга и тяжелая психологическая травма, он спать боится, писается и заикается. После чего в рамках уголовного дела будет ещё гражданский иск по возмещению вреда здоровью. Поэтому боксер кроме условного или реального (если сотрясение будет) заплатит ещё и за нахрен не нужное лечение.
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344
HalloFreeSpace владимир 2 минуты назад
да и правильно .
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15k
ВОВЧЕГ 55 минут назад
Петушмэн показал себя! Дай бог чтобы эту тварь закрыли годика на два.
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98
Человек Наблюдающий 57 минут назад
плохой поступок.
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2k
Александр Туманов Час назад
Нашёл себе ровню
надеюсь ему также объяснят что так нельзя!
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31k
Fat Lynx Час назад
"на место незамедлительно были направлены наряды полиции" - не верю, бле-ать! Это же Адыгея! Сдается мне, что наряды полиции быстро могут направиться только по домам
Щипс хлебать, да халюж вкушать

Сколько знаю адыгов - это весьма неторопливый народ!
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11k
Джон Уик Час назад
Витамин D и алкоголь шутит с людьми не очень хорошие шутки.
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47k
dima423 Час назад
ну таких надо просто убивать... без всяких разбирательств и вопросов... как бешеных животных
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3k
GROMOZEKA Час назад
Пффф, Яблоновский.
Даже не стоило полицию вызывать.
Через день бы сами разобрались
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24k
Slawa49 Час назад
ни в коем случае не защищаю папашку НО современные дети могут взрослым такое ляпнуть что там только [мат] и [мат]!!!
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6k
klop 2 часа назад
А если пацан мужику сказал: "Мне пох я твою маму ипал ". Что делать?
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36k
Антон 2 часа назад
Петушило!
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4k
Игорь 2 часа назад
Ё моё, вроде взрослый мужик, а мозгов совсем не прибавилось...
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476
Жирный бот 3 часа назад
Никогда не лезу в разборки своих детей, они сами должны научится жить в социуме..
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11k
Мистер Фикс 3 часа назад
Помнится, в детстве у нас был пацан-провокатор. Задирал детей, провоцировал драки, причем если победит - то ходил гордо, но если получат по роже - бежал мамке жаловаться. Мамка выбегала и начинала ругань с другими мамами, типа, сыночку обидели. Постепенно с ним перестали водится, не принимали в игры, не звали в компании. Так он классе в 8 начал воровать у мамашки деньги, чтобы купить ребятам пепси или эклеры, угощал жвачками, водил некоторых в кафетерий...
Но все равно с ним никто не общался. Не знаю, что с ним дальше стало после школы.
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11k
Дядя Саша 3 часа назад
Ждем видео извинений папаши стоя на костылях.
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403
Карл Колька Валеркин сын 2 часа назад
И со страпоном в )|(опе :))))))))
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