"Будешь на костылях ходить!": папаша в Адыгее отомстил за сына, обиженного из-за мармеладок

Отец года напал на чужого ребенка, чтобы свой не плакал.
Всё чаще детские конфликты заканчиваются разборками с участием взрослых. Даже те, что яйца выеденного не стоят.
В Адыгее дети не поделили мармеладки. Одному досталось больше, другому - меньше. Заплаканный мальчик, видимо, пожаловался на несправедливость судьбы родителей, и папа ребенка решил возместить сыну моральный ущерб. Выскочив на детскую площадку, он нашел обидчика своего дитятки и разобрался с позиции силы.
Надавав ребенку сильных пощечин, он схватил его за шею со словами: "Убью за своего ребенка. Уничтожу. Повешу. Ты будешь на костылях бегать". По счастью, в разборку вмешались женщины, которые увели преследователя от подростка.
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Как сообщают в СМИ, конфликт произошел в посёлке Яблоновский республики Адыгея. После обнародования видео в соцсетях взрослым участником конфликта заинтересовались в полиции. В ОМВД по Тахтамукайскому району сообщили, что "на место незамедлительно были направлены наряды полиции. По прибытии сотрудниками органов внутренних дел установлены и опрошены участники и очевидцы происшествия, а также собраны необходимые материалы… Полицией Тахтамукайского района проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям указанного мужчины".
Позже появилась информация о том, что мужчина задержан.
ПГТ Яблоновский является вторым по численности населенным пунктом в Адыгее после столицы республики Майкопа, и, как сообщают местные жители, подобные разборки на этой детской площадке тут совсем не редки.
Пользователи Сети "яжотца" осудили.
Насчёт "отметелили" в отместку мы не уверены, но от наказания этот "яжотец" судя по всему не уйдет.
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АНТИФИШКИ
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Сколько знаю адыгов - это весьма неторопливый народ!
По хорошему надо бы вводить механизмы деклассификации и сегрегации подобных.
Люди должны жить отдельно от таких. И тюряга это не совсем то. В тюрьму уже после свершения. А желательно до того как по системе оценок и тестов определять человек/животное/не понятно кто.
Даже не стоило полицию вызывать.
Через день бы сами разобрались
Но все равно с ним никто не общался. Не знаю, что с ним дальше стало после школы.