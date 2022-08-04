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В Оренбурге задержали мужчину, жестоко расправившегося в подъезде с участковым врачом

В Оренбурге задержали мужчину, жестоко расправившегося в подъезде с участковым врачом

Автор:
04 августа 2022 10:35
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   видео   врач   криминал   ножевые ранения   оренбург   полиция   расправа   убийство   
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25-летняя девушка скончалась от множественных ножевых ранений, не дойдя до квартиры пациента.

2 августа в подъезде многоэтажки Оренбурга по улице Волгоградской было найдено тело девушки-врача. Участковый терапевт Елена Федорова пришла на вызов, но до квартиры пациента не добралась - погибла от рук неизвестного мужчины. На теле несчастной насчитали около 30 ножевых ранений.


Тело врача обнаружили жители подъезда. Они же вызвали скорую помощь и полицию.

Полиция проверила камеры наблюдения подъезда - на них был замечен мужчина, который, как сообщили позже очевидцы, был весь в крови и изрядно напугал детей, находившихся у дома.

На видео - момент, когда подозреваемый пытается попасть в подъезд дома, где после убьет девушку. Как оказалось, он следил за Еленой, при этом стараясь оставаться незамеченным. На всех возможных видео с камер наблюдения мужчина в темных очках, кепке и медицинской маске.



Злоумышленник был объявлен в розыск и вскоре полицейские задержали подозреваемого. В момент задержания 28-летний мужчина находился в своей квартире.


По факту убийства 25-летней Елены Федоровой возбуждено уголовное дело по

ч. 1 статьи 105 Ук РФ. Сообщается, что его расследование находится контроле прокуратуры и центрального аппарата СК РФ. В качестве причины убийства пока называется личная неприязнь.


Что касается личности погибшего врача, Елена - из врачебной династии. В медицину шла сознательно, и очень любила свою профессию.


Год назад она вышла замуж, и впереди у девушки могла бы быть счастливая жизнь. А подозреваемый, который сознался в убийстве, по свидетельству соседей, был тихим, жил с родителями и никогда ни в с кем не здоровался.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   видео   врач   криминал   ножевые ранения   оренбург   полиция   расправа   убийство   
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24  комментария
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Иван Иванов Час назад
Лучше бы этот дебил спрыгнул с 12 этажа от неразделенной любви
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49k
Хельги 10 минут назад
В самом самом социально устроенном обществе всегда будет определенный процент сумасшедших. Даже когда Гитлер уничтожил психбольных их процент в ФРГ полностью восстановился через поколение.
Надеюсь этому дадут пожизненное.
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21k
sanchesS80 14 минут назад
Надеюсь не поставят ему психическую невменяемость, а реально посадят. В идеале на пожизненное.
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8k
Б.Касторский 15 минут назад
Личная неприязнь. Так сухо и страшно. Не нравится человек? Не общайся. Убивать зачем? Человек посвятил жизнь помощи людям.Вся жизнь в передислокаций. А тут какой-то урод просто решил, что можно убить.
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1k
an-bask 19 минут назад
В Елену подозреваемый влюбился в соцсетях. Привлекательная, улыбчивая молодая девушка захватила его внимание так, что парень хотел во чтобы то ни стало быть с ней.

Но этому мешало как минимум несколько причин – Елена давно была замужем, счастлива и любима. И с потенциальным убийцей она даже не была знакома!

Как выяснилось, у парня серьезное психическое заболевание, он имеет статус инвалида. Видимо, в воспаленном сознании что-то сработало как триггер, и парень решил: «если не со мной, то ни с кем!» и целенаправленно пошел на убийство.

Жестокость, с которой он расправился с Еленой, поражает. У девушки не было шанса выжить. Причем, она не подозревала о том, что парень влюблен в нее, и даже что он идет за ней по пятам во время работы…

Читайте на WWW.ORENBURG.KP.RUWWW.ORENBURG.KP.RU: https://www.orenburg.kp.ru/daily/27427/4627528/https://www.orenburg.kp.ru/daily/27427/4627528/
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2k
Роман 21 минуту назад
как сядет, надо будет ему швабру по почте отправить
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470
Никита Полчаса назад
Почему без звука? Хотел бы послушать, как этого п*дора прессуют.
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267
Vladimir Tolkunov 46 минут назад
Соболезную, красивая девчулина была.
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10k
Алексей 55 минут назад
Ублюдок
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59k
pynh 57 минут назад
Просто так врачей в подъездах не убивают
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1k
svarog19692007 58 минут назад
Далут лет 12-15 , мы будем кормить этого ублюдка , а потом выйдет на волю " с чистой совестью" !
Наш Самый Спараведливый Суд !
Петлю на шею ему , вот что нужно !
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31k
Fat Lynx Час назад
Она что, клизму ему как-то не так поставила?
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57
tutu Час назад
вот сука, может какой то тайный воздыхатель шизойд?!
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31k
Альтист Данилов Час назад
В мешок и к хохлам ...
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392
Александр Зотов Альтист Данилов 44 минуты назад
и в кочегарку
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16k
Booka1a Час назад
пздц. слов нет.
что в голове у придурка творилось? чего добиться хотел?
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70k
Viktor Час назад
Сжечь упыря!
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2k
Radugananebe Час назад
Вот урод. Даже если допустить личную неприязнь, что должно твориться в голове, чтобы 30 раз ударить человека ножом?!

Такая красивая девушка. Ей бы жить, детей рожать. Господи, горе какое родителям.!
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7k
Борис Карабанов Час назад
- Расчленить, зашить в свиную шкуру и выслать в свой аул по почте!
- Дык, это свой, местный.
- Ну, что ж, дело житейское, с кем не бывает - вспылил.
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5k
Дмитрий Час назад
Неразделённая любовь? Так не доставайся же ты ни кому!......Что то из этой оперы...
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Lexx Час назад
Видать какой то отвергнутый ухажёр.
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