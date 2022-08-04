В Оренбурге задержали мужчину, жестоко расправившегося в подъезде с участковым врачом

Полиция проверила камеры наблюдения подъезда - на них был замечен мужчина, который, как сообщили позже очевидцы, был весь в крови и изрядно напугал детей, находившихся у дома.

На видео - момент, когда подозреваемый пытается попасть в подъезд дома, где после убьет девушку. Как оказалось, он следил за Еленой, при этом стараясь оставаться незамеченным. На всех возможных видео с камер наблюдения мужчина в темных очках, кепке и медицинской маске.