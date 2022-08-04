В Оренбурге задержали мужчину, жестоко расправившегося в подъезде с участковым врачом

25-летняя девушка скончалась от множественных ножевых ранений, не дойдя до квартиры пациента.
2 августа в подъезде многоэтажки Оренбурга по улице Волгоградской было найдено тело девушки-врача. Участковый терапевт Елена Федорова пришла на вызов, но до квартиры пациента не добралась - погибла от рук неизвестного мужчины. На теле несчастной насчитали около 30 ножевых ранений.
Тело врача обнаружили жители подъезда. Они же вызвали скорую помощь и полицию.
Полиция проверила камеры наблюдения подъезда - на них был замечен мужчина, который, как сообщили позже очевидцы, был весь в крови и изрядно напугал детей, находившихся у дома.
На видео - момент, когда подозреваемый пытается попасть в подъезд дома, где после убьет девушку. Как оказалось, он следил за Еленой, при этом стараясь оставаться незамеченным. На всех возможных видео с камер наблюдения мужчина в темных очках, кепке и медицинской маске.
Злоумышленник был объявлен в розыск и вскоре полицейские задержали подозреваемого. В момент задержания 28-летний мужчина находился в своей квартире.
Задержание убийцы
Источник:
По факту убийства 25-летней Елены Федоровой возбуждено уголовное дело по
ч. 1 статьи 105 Ук РФ. Сообщается, что его расследование находится контроле прокуратуры и центрального аппарата СК РФ. В качестве причины убийства пока называется личная неприязнь.
Что касается личности погибшего врача, Елена - из врачебной династии. В медицину шла сознательно, и очень любила свою профессию.
Год назад она вышла замуж, и впереди у девушки могла бы быть счастливая жизнь. А подозреваемый, который сознался в убийстве, по свидетельству соседей, был тихим, жил с родителями и никогда ни в с кем не здоровался.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Нелегальный иммигрант убил двух американских полицейских и пообещал после своего побега убить ещё
- В Бразилии женщина-полицейский ловко обезвредила вооруженного грабителя
- В Солнечногорске ликвидировали мужчину, убившего свою мать и устроившего стрельбу по полицейским
- "Ошалели!": в Приморском крае мужчина устал от драки соседей и бросил в них гранату
- В Ленинградской области полицейские освободили беременную заложницу, от мужа которой требовали выкуп
Надеюсь этому дадут пожизненное.
Но этому мешало как минимум несколько причин – Елена давно была замужем, счастлива и любима. И с потенциальным убийцей она даже не была знакома!
Как выяснилось, у парня серьезное психическое заболевание, он имеет статус инвалида. Видимо, в воспаленном сознании что-то сработало как триггер, и парень решил: «если не со мной, то ни с кем!» и целенаправленно пошел на убийство.
Жестокость, с которой он расправился с Еленой, поражает. У девушки не было шанса выжить. Причем, она не подозревала о том, что парень влюблен в нее, и даже что он идет за ней по пятам во время работы…
Читайте на WWW.ORENBURG.KP.RUWWW.ORENBURG.KP.RU: https://www.orenburg.kp.ru/daily/27427/4627528/https://www.orenburg.kp.ru/daily/27427/4627528/
Отомстить, раскаяться, заставить пожалеть - что?
М.б. если уж вопить о и негодовать то на тему того почему явно выраженные и хорошо известные неадекваты свободно разгуливают и имеют возможность убивать абсолютно посторонних людей?
Наш Самый Спараведливый Суд !
Петлю на шею ему , вот что нужно !
что в голове у придурка творилось? чего добиться хотел?
Такая красивая девушка. Ей бы жить, детей рожать. Господи, горе какое родителям.!
- Дык, это свой, местный.
- Ну, что ж, дело житейское, с кем не бывает - вспылил.
Я понимаю, Вы утрируете. Тут либо Вы дурак, либо свою аудиторию считаете таковыми. Но ведь со статистикой спорить глупо. Не так ли? Мигранты и приезжие совершают львиную долю преступлений. При том агрессия у них немотивированная.