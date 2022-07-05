FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6219 постов • 859 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Мурманской области южане устроили массовую драку и битами измолотили подростков

В Мурманской области южане устроили массовую драку и битами измолотили подростков

Автор:
05 июля 2022 08:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Ковдор   Мурманская область   видео   иностранные специалисты   конфликт   массовая драка   полиция   стенка на стенку   
2543
5
5

Конфликт начался из-за того, что парней неславянской внешности не пустили в одно из городских кафе. Соплеменники обиженного решили отомстить - под замес попали случайные прохожие, среди которых были даже подростки.

В городе Ковдоре Мурманской области зафиксировали настоящее побоище - массовая драка между местными жителями и мужчинами неславянской внешности возникла из-за пустяка. Охрана отказала в пропуске в кафе «Айсун» одному из участников потасовки - и понеслось...


Бузотёры начали цепляться к парням-славянам, и через время в драке участовало уже не менее 30 человек.


Чтобы разнять драчунов, правоохранителям, прибывшим на место конфликта, пришлось даже стрелять в воздух.



Примечательно, что под горячую руку конфликтующих попали и абсолютно посторонние люди. Среди них - 16-летний подросток, который просто оказался рядом. Его мать рассказывает: «Мой ребенок просто шел домой и лица кавказской национальности прыгали и забивали его вместе с друзьями. Моему ребенку шестнадцать лет, он не может ходить ни в какие заведения. Он просто оказался не в том месте не в то время. Но так, как ведут себя эти лица в нашем городе… Они избивают детей и людей. И мы не можем найти правду, мы не можем найти защиты. Местные власти так же, как и полиция бездействуют. В последнее время в течение года эти драки происходят постоянно. Они избивают нашу молодежь, избивают стариков, людей всех. Происходить стало все намного чаще».


Сейчас сын женщины находится в больнице, а его матери от участников конфликта поступают угрозы. «Угрожают лица кавказской национальности нам расправой, убийством. Что мы все равно «сдохнем», как они выразились. Свистели нам след когда я забирала ребенка с этой потасовки. Это случилось около нашего дома. Он просто не смог дойти до дома, его вмешали в эту драку. Ребенок находится в хирургии с закрытой черепно-мозговой травмой», — добавляет она.

А это еще один из пострадавших. Он также находится в больнице с серьезным переломом позвоночника. Это видео было размещено в Телеграм-канале "Мурманск".


В соцсетях этой драке не удивились.


А насчет вялого реагирования полиции местные добавили, что из-за оптимизации полицейских в городе раз-два и обчёлся.


Это уже после, когда дело приняло серьезный оборот, в Ковдор согнали столько росгвардейцев, что их количество было сопоставимо с числом горожан.

После драки были задержаны 8 человек. Есть четверо пострадавших. Как сообщают СМИ, возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Фигурантам дела может грозить до семи лет лишения свободы.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Ковдор   Мурманская область   видео   иностранные специалисты   конфликт   массовая драка   полиция   стенка на стенку   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
48  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
The Dude Час назад
Можете стучать на меня админам, но я скажу.
Это не люди. То что эти дикие обезьяны надели одежду, не делало их людьми и никогда не сделает.
Это дикие и опасные приматы. Они хитрые, могут пытаться казаться людьми, втираться в доверие, но никогда. Никогда они не станут homo sapiens не говоря уже о том, чтобы стать цивилизованными.
Они опасны и допущение их проживания среди людей это преступление.
Завтра этим обезьянам под горячую ногу может попасться и ваш ребёнок, которого они сделают инвалидом на всю жизнь, потом коряво извинятся на камеру, диаспора племени быстро принесёт мусорам взятку и виновники спокойно поменяют город обитания.
А вы будете до конца жизни вашему ребёнку подгузники обосранные менять и с ложечки кормить.
А он даже не конфликтовал с обезьянами. Он просто попался на пути стада, которому кто-то разрешил жить среди людей.
А что делают с дикими животными, которые напали на человека и попробовали его крови?
И разве можно допускать, чтобы опасные животные ходили по улицам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Kostick Минуту назад
чурки в своём репертуаре, только толпой, только шоблой на одного. тхуплять, овцейопы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
nobody® 2 минуты назад
Пришлось даже стрелять в воздух... А не долго ли думали? В воздух раз, остальное не в воздух, если не поняли. Ждём пока людей докалечат и подуспокоятся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
SuperTroll 2 минуты назад
Ссаные чурки, как шакалы только толпой! На хер валите в свои кишлаки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Helimen 3 минуты назад
Певице Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года.
Что мешает применять тоже самое для "отличившихся" небратьев?
Высылать с запретом на последующий въезд, вместе с семьей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−1
22k
Дмитрий 7 минут назад
такими чурками хорошо печь растапливать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−1
1k
Алексей 15 минут назад
"может грозить ДО скольки то лет..."
а по факту, ничего им не грозит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Олег 16 минут назад
черная погань. Сажать всех! Кого не за покушение на убийство, так за участие в организованной этнической банде и семьи на родину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
970
Faithless Полчаса назад
Хохлоботы опять разгоняют межрасовую вражду в РФ. Если снова долбануть по ЦИПСО эти посты на какое-то время пропадут. Нацизм и межрасовая вражда не пройдет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357
Куруш Полчаса назад
Мне непонятно, почему возбудили только хулиганку? На лицо нанесение тяжких телесных и покушение на убийство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman Полчаса назад
Кавказские обезьяны не ассимилируются. Сколько бы они ни прожили в России, они всегда будут жить по своим звериным традициям и понятиям. А поскольку наглость и агрессия у них зашкаливает, то всегда будут вот такие проблемы. Рождаемость и них зашкаливает, в отличие от русских, рак что Россию не ждет ничего хорошего от Сев.Кавказа.
В 1991 году, когда развалился СССР, России надо было отделиться от Кавказа. Сейчас не было бы таких проблем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Антон 39 минут назад
И опять азерботы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−2
Комментарий удален
−1
649
Антон 41 минуту назад
"Ты приходи один, мы тоже одни придем". А я думал, что это просто анекдот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nameless 43 минуты назад
Что-то вспомнил про скинхедов... Вроде бы нехорошая у них была идеология... Но мне кажется, было бы интересно, если бы там человек 20 бритоголовых и с тяжёлыми ботинками вдруг оказались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92
MAX 47 минут назад
Самые настоящие чурки!!! Гнать их надо из страны!! Куда власти смотрят?! Или власти там тоже чурки???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Aleksandr 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
386k
Алексей 48 минут назад
всех к ишакам в аул срочно. ослицы заждались героев дома
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Владимир Кузьмичёв 49 минут назад
Не понимаю полицию. Завалили бы десяток чушпанбеков прицельным в башку (уж из 2 стволов по 5 раз попали бы), остальные обезьяны разбежались бы с улюлюканьем. Ну да, там же не митинг, нормально всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 21 комментарий
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100711



Другие посты автора
Популярное в сообществах
- Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся
- Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся
Люди, спасибо: трогательные фото спасённых с улиц животных
Люди, спасибо: трогательные фото спасённых с улиц животных
События на Украине 4- 5 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 4- 5 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
14 когда-то нужных вещей из СССР, которые сегодня потеряли всякую ценность
14 когда-то нужных вещей из СССР, которые сегодня потеряли всякую ценность
8 вещей, которыми мы пользуемся, хотя от них давно пора избавиться
8 вещей, которыми мы пользуемся, хотя от них давно пора избавиться
Креативщики страны, объединяйтесь
Креативщики страны, объединяйтесь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#интересно#картинки#фотографии#Россия#кот#забавно#Разное
#Юмор#факты#история#кино#Приколы#шоу бизнес#удивительно#gif#знаменитости#собака
#люди#подборка#в мире#природа#СССР#прикол#Жизнь#вещи#истории#фейл
Креативщики страны, объединяйтесь Креативщики страны, объединяйтесь "За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не возьмут в армию "За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не... В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет " У нас в саду решены все проблемы?": родительница ребенка сорвала с окон ДОУ бумажный символ Z " У нас в саду решены все проблемы?": родительница ребенка сорвала с окон ДОУ бумажный символ Z "Вы чё, вообще что-ли?": в Петербурге женщина покусала полицейского, когда тот применил к ней удушающий прём "Вы чё, вообще что-ли?": в Петербурге женщина покусала полицейского, когда тот применил к ней... Питерского дебошира, назвавшего чернокожую девушку "обезьяной", арестовали на семь суток Питерского дебошира, назвавшего чернокожую девушку "обезьяной", арестовали на семь суток

На что жалуетесь?

Вернуться