В Мурманской области южане устроили массовую драку и битами измолотили подростков





Примечательно, что под горячую руку конфликтующих попали и абсолютно посторонние люди. Среди них - 16-летний подросток, который просто оказался рядом. Его мать рассказывает: «Мой ребенок просто шел домой и лица кавказской национальности прыгали и забивали его вместе с друзьями. Моему ребенку шестнадцать лет, он не может ходить ни в какие заведения. Он просто оказался не в том месте не в то время. Но так, как ведут себя эти лица в нашем городе… Они избивают детей и людей. И мы не можем найти правду, мы не можем найти защиты. Местные власти так же, как и полиция бездействуют. В последнее время в течение года эти драки происходят постоянно. Они избивают нашу молодежь, избивают стариков, людей всех. Происходить стало все намного чаще».





Сейчас сын женщины находится в больнице, а его матери от участников конфликта поступают угрозы. «Угрожают лица кавказской национальности нам расправой, убийством. Что мы все равно «сдохнем», как они выразились. Свистели нам след когда я забирала ребенка с этой потасовки. Это случилось около нашего дома. Он просто не смог дойти до дома, его вмешали в эту драку. Ребенок находится в хирургии с закрытой черепно-мозговой травмой», — добавляет она.