В Мурманской области южане устроили массовую драку и битами измолотили подростков

Конфликт начался из-за того, что парней неславянской внешности не пустили в одно из городских кафе. Соплеменники обиженного решили отомстить - под замес попали случайные прохожие, среди которых были даже подростки.
В городе Ковдоре Мурманской области зафиксировали настоящее побоище - массовая драка между местными жителями и мужчинами неславянской внешности возникла из-за пустяка. Охрана отказала в пропуске в кафе «Айсун» одному из участников потасовки - и понеслось...
Бузотёры начали цепляться к парням-славянам, и через время в драке участовало уже не менее 30 человек.
Осторожно! Во всех видео присутствуют сцены жестокости! Слабонервным и впечатлительным рекомендуем воздержаться от просмотра
Чтобы разнять драчунов, правоохранителям, прибывшим на место конфликта, пришлось даже стрелять в воздух.
Примечательно, что под горячую руку конфликтующих попали и абсолютно посторонние люди. Среди них - 16-летний подросток, который просто оказался рядом. Его мать рассказывает: «Мой ребенок просто шел домой и лица кавказской национальности прыгали и забивали его вместе с друзьями. Моему ребенку шестнадцать лет, он не может ходить ни в какие заведения. Он просто оказался не в том месте не в то время. Но так, как ведут себя эти лица в нашем городе… Они избивают детей и людей. И мы не можем найти правду, мы не можем найти защиты. Местные власти так же, как и полиция бездействуют. В последнее время в течение года эти драки происходят постоянно. Они избивают нашу молодежь, избивают стариков, людей всех. Происходить стало все намного чаще».
Сейчас сын женщины находится в больнице, а его матери от участников конфликта поступают угрозы. «Угрожают лица кавказской национальности нам расправой, убийством. Что мы все равно «сдохнем», как они выразились. Свистели нам след когда я забирала ребенка с этой потасовки. Это случилось около нашего дома. Он просто не смог дойти до дома, его вмешали в эту драку. Ребенок находится в хирургии с закрытой черепно-мозговой травмой», — добавляет она.
А это еще один из пострадавших. Он также находится в больнице с серьезным переломом позвоночника. Это видео было размещено в Телеграм-канале "Мурманск".
Источник:
В соцсетях этой драке не удивились.
А насчет вялого реагирования полиции местные добавили, что из-за оптимизации полицейских в городе раз-два и обчёлся.
Это уже после, когда дело приняло серьезный оборот, в Ковдор согнали столько росгвардейцев, что их количество было сопоставимо с числом горожан.
После драки были задержаны 8 человек. Есть четверо пострадавших. Как сообщают СМИ, возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Фигурантам дела может грозить до семи лет лишения свободы.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Питерского дебошира, назвавшего чернокожую девушку "обезьяной", арестовали на семь суток
- "У меня в жизни есть всё!": суд арестовал бойца ММА по делу об изнасиловании
- В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет
- Ждала ребенка от водителя. В Москве бывший вице-президент "Газпромбанка" расправился с семьей и совершил суицид
- " У нас в саду решены все проблемы?": родительница ребенка сорвала с окон ДОУ бумажный символ Z
Это не люди. То что эти дикие обезьяны надели одежду, не делало их людьми и никогда не сделает.
Это дикие и опасные приматы. Они хитрые, могут пытаться казаться людьми, втираться в доверие, но никогда. Никогда они не станут homo sapiens не говоря уже о том, чтобы стать цивилизованными.
Они опасны и допущение их проживания среди людей это преступление.
Завтра этим обезьянам под горячую ногу может попасться и ваш ребёнок, которого они сделают инвалидом на всю жизнь, потом коряво извинятся на камеру, диаспора племени быстро принесёт мусорам взятку и виновники спокойно поменяют город обитания.
А вы будете до конца жизни вашему ребёнку подгузники обосранные менять и с ложечки кормить.
А он даже не конфликтовал с обезьянами. Он просто попался на пути стада, которому кто-то разрешил жить среди людей.
А что делают с дикими животными, которые напали на человека и попробовали его крови?
И разве можно допускать, чтобы опасные животные ходили по улицам?
Что мешает применять тоже самое для "отличившихся" небратьев?
Высылать с запретом на последующий въезд, вместе с семьей.
а по факту, ничего им не грозит
В 1991 году, когда развалился СССР, России надо было отделиться от Кавказа. Сейчас не было бы таких проблем.