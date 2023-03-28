Индонезия начала операцию против папуасов-повстанцев, захвативших в плен новозеландского пилота

Силы безопасности Индонезии в провинции Западное Папуа начали операцию по освобождению из плена пилота из Новой Зеландии, которого уже более полутора месяцев держат в плену папуасы-сепаратисты из так называемой «Армии освобождения Западного Папуа» (TPNPB).





Легкомоторный самолёт компании Susi Air в начале февраля приземлился в аэропорту Паро в высокогорье регентства Ндуга (Индонезия), но так больше и не взлетел. Его захватили, а затем сожгли боевики-папуасы. Пилота Филиппа Мертенса взяли в заложники и выдвинули его устами политические требования. В ролике, записанном боевиками, Филипп призвал дать независимость Западному Папуа, за которое TPNPB борется уже больше полвека — 1969 года, когда Папуа был взять под контроль Индонезии.