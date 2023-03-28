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Индонезия начала операцию против папуасов-повстанцев, захвативших в плен новозеландского пилота

Индонезия начала операцию против папуасов-повстанцев, захвативших в плен новозеландского пилота

Автор:
28 марта 2023 15:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Западное Папуа   Индонезия   заложник   независимость   операция   папуасы   пилот   
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Ну всё, пилота теперь точно съедят.

Силы безопасности Индонезии в провинции Западное Папуа начали операцию по освобождению из плена пилота из Новой Зеландии, которого уже более полутора месяцев держат в плену папуасы-сепаратисты из так называемой «Армии освобождения Западного Папуа» (TPNPB).


Легкомоторный самолёт компании Susi Air в начале февраля приземлился в аэропорту Паро в высокогорье регентства Ндуга (Индонезия), но так больше и не взлетел. Его захватили, а затем сожгли боевики-папуасы. Пилота Филиппа Мертенса взяли в заложники и выдвинули его устами политические требования. В ролике, записанном боевиками, Филипп призвал дать независимость Западному Папуа, за которое TPNPB борется уже больше полвека — 1969 года, когда Папуа был взять под контроль Индонезии.

Примечательно, что папуасы пообещали сделать нехорошие вещи с пилотом, если армия Индонезии применит силу и не пойдёт на уступки. Однако власти страны не пошли у них на поводу и объявили, что освободят Филиппа Мартенса силой. И это может стоить ему жизни. Пока, насколько известно, он жив. И, судя по публиковавшимся кадрам, с ним обращались неплохо.


Однако уже известно, что между силами безопасности Индонезии и папуасами произошла перестрелка, в ходе которой погибли несколько человек с обеих сторон.

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Метки: Западное Папуа   Индонезия   заложник   независимость   операция   папуасы   пилот   
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8  комментариев
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15k
Элитный тигр 55 минут назад
Ну получат папуасы независимость, а потом что? Опять на пальмы залезут?
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9k
BarOb 18 минут назад
Как цыгане, только с оружием
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6k
Sanar Полчаса назад
Новость огонь)
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445
boozed 47 минут назад
Сожрут они Филю, однозначно.
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