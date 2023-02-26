Пригород Джакарты, который построили прямо на крыше ТЦ

Хоть Джакарта и не входит в десятку самых густонаселенных городов мира, она давно стала одной из самых многолюдных столиц планеты. В городе проживает больше десяти миллионов человек, а в пригороде — еще больше. В то время как многие города застраиваются высотками, в которых вмещаются сотни, а то и тысячи квартир, индонезийцы все еще предпочитают жить в домах в несколько этажей. Пусть даже если эти дома будут на крыше высотки.