Пригород Джакарты, который построили прямо на крыше ТЦ

В столице Индонезии есть спальный район, который построили на многоэтажке.
Район Cosmo Park в Джакарте выглядит как загородная идиллия: аккуратные виллы, теннисные корты, бассейны и идеальные дороги. По утрам на тротуары на пробежку выходят жители, а днем здесь катаются дети на своих велосипедах. Единственное отличие этого района от большинства подобных в других уголках планеты в том, что Cosmo Park — это квартал в небе. Находится он на крыше 10-этажного торгового центра.
Хоть Джакарта и не входит в десятку самых густонаселенных городов мира, она давно стала одной из самых многолюдных столиц планеты. В городе проживает больше десяти миллионов человек, а в пригороде — еще больше. В то время как многие города застраиваются высотками, в которых вмещаются сотни, а то и тысячи квартир, индонезийцы все еще предпочитают жить в домах в несколько этажей. Пусть даже если эти дома будут на крыше высотки.
10-этажный торговый центр Thamrin City Mall находится в самом центре Джакарты. Именно он стал полем для строительства района Cosmo Park. Иметь собственную виллу в самом центре города — мечта многих, но согласитесь, не во всех городах такое возможно из-за нехватки земли. Однако в столице Индонезии все вполне законно: район был одобрен для строительства.
Так каково же жить на высоте 10-этажного здания? Сегодняшние жители Cosmo Park признаются, что эта идея сначала показалась им дикой. Но стоило им побывать в этом необычном районе, как они в него влюбились. Здесь оказалось тихо, спокойно и безопасно. К тому же найти уединение в самом центре города не так-то просто, а район смог этого добиться.
Так как же здесь добились безопасности и спокойствия? Попасть в Cosmo Park можно только по специальным пропускам, в этот квартал заезжают на автомобилях по специальному пандусу. Вокруг весь район обнесен забором, который предотвращает несчастные случаи.
Району уже больше десяти лет, и на самом деле он не единственный: есть еще подобный квартал на другом торговом центре — Mall of Indonesia. Называется он The Villas, однако Cosmo Park более популярен. В 2019 году виллу тут можно было купить от 200 до 330 тыс. долларов.
Эти районы многие считают примером постмодернистской антиутопии, сюрреалистическим городским пузырем. Однако другие видят в проектах типа The Villas и Cosmo Park отличное решение для городского планирования. Ведь если жители малоэтажных домов в центре города переедут на крыши, то в Джакарте появится больше зеленых зон.
Источник:
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