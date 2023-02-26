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Пригород Джакарты, который построили прямо на крыше ТЦ

Пригород Джакарты, который построили прямо на крыше ТЦ

Автор:
26 февраля 2023 09:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индонезия   Пригород Джакарты   в мире   на крыше ТЦ   путешествие   фото   
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В столице Индонезии есть спальный район, который построили на многоэтажке.

Район Cosmo Park в Джакарте выглядит как загородная идиллия: аккуратные виллы, теннисные корты, бассейны и идеальные дороги. По утрам на тротуары на пробежку выходят жители, а днем здесь катаются дети на своих велосипедах. Единственное отличие этого района от большинства подобных в других уголках планеты в том, что Cosmo Park — это квартал в небе. Находится он на крыше 10-этажного торгового центра.

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Хоть Джакарта и не входит в десятку самых густонаселенных городов мира, она давно стала одной из самых многолюдных столиц планеты. В городе проживает больше десяти миллионов человек, а в пригороде — еще больше. В то время как многие города застраиваются высотками, в которых вмещаются сотни, а то и тысячи квартир, индонезийцы все еще предпочитают жить в домах в несколько этажей. Пусть даже если эти дома будут на крыше высотки.

10-этажный торговый центр Thamrin City Mall находится в самом центре Джакарты. Именно он стал полем для строительства района Cosmo Park. Иметь собственную виллу в самом центре города — мечта многих, но согласитесь, не во всех городах такое возможно из-за нехватки земли. Однако в столице Индонезии все вполне законно: район был одобрен для строительства.

Так каково же жить на высоте 10-этажного здания? Сегодняшние жители Cosmo Park признаются, что эта идея сначала показалась им дикой. Но стоило им побывать в этом необычном районе, как они в него влюбились. Здесь оказалось тихо, спокойно и безопасно. К тому же найти уединение в самом центре города не так-то просто, а район смог этого добиться.

Так как же здесь добились безопасности и спокойствия? Попасть в Cosmo Park можно только по специальным пропускам, в этот квартал заезжают на автомобилях по специальному пандусу. Вокруг весь район обнесен забором, который предотвращает несчастные случаи.

Району уже больше десяти лет, и на самом деле он не единственный: есть еще подобный квартал на другом торговом центре — Mall of Indonesia. Называется он The Villas, однако Cosmo Park более популярен. В 2019 году виллу тут можно было купить от 200 до 330 тыс. долларов.

Эти районы многие считают примером постмодернистской антиутопии, сюрреалистическим городским пузырем. Однако другие видят в проектах типа The Villas и Cosmo Park отличное решение для городского планирования. Ведь если жители малоэтажных домов в центре города переедут на крыши, то в Джакарте появится больше зеленых зон.

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Метки: Индонезия   Пригород Джакарты   в мире   на крыше ТЦ   путешествие   фото   
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2  комментария
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мемфрид Полчаса назад
А что будет, если пожар в ТЦ? Они же там все на крыше будут как курочки гриль
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Опиум для народа 2 часа назад
Хорошая идея. Вот только давать там жильё стоило бы работникам этого ТЦ.
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