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Лётчик из Новой Зеландии попал в плен к папуасам-повстанцам

Лётчик из Новой Зеландии попал в плен к папуасам-повстанцам

Автор:
15 февраля 2023 15:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Западное Папуа   Индонезия   заложник   независимость   папуасы   пилот   фото   
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Участь Джеймса Кука пилоту пока не грозит. Как сообщили аборигены, его захватили не ради еды и напитков, а ради более благородной цели — борьбы за независимость.

Неделю назад легкомоторный самолёт авиакомпании Susi Air приземлился в аэропорту Паро в высокогорье регентства Ндуга (Индонезия), но так больше и не взлетел. На борту было шесть человек, включая пилота Филиппа Марка Мертенса из Новой Зеландии.

Через несколько дней стало известно, что самолёт захватили и сожгли папуасы-сепаратисты из «Армии освобождения Западного Папуа» (TPNPB). Члены этой военизированной организации требуют независимости с 1969 года, с того самого момента, когда по результатам спорного голосования, поддержанного ООН, Папуа был взят под контроль Индонезии.

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Ещё через несколько дней, 14 февраля, папуасы опубликовали фотосессию с взятым в заложники пилотом и потребовали немедленно признать независимость Западного Папуа. Если правительство Индонезии не пойдёт на уступки или применит силу, то пилота ждёт незавидная участь, уверяют сепаратисты. Что случилось с пятью пассажирами при этом не уточняется.

Отмечается, что представитель сепаратистов Себби Самбом также обвинил ЕС, Великобританию, США, Австралию и Новую Зеландию в поддержке уничтожения коренных папуасов на протяжении 61 года.

Что делать с папуасами-сепаратистами никто пока не знает. Правительство Новой Зеландии сообщило журналистам, что в курсе случившегося, но от дальнейших комментариев там отказались.

Источник:

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Метки: Западное Папуа   Индонезия   заложник   независимость   папуасы   пилот   фото   
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11  комментариев
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21k
ЦСКА 58 минут назад
Папуасы-повстанцы бывают разные
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5k
Кистень Полчаса назад
Что делать с папуасами? Позовите америкосов-те точно знают, что делать с папуасами и как.
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17k
Алексей Час назад
Чего за волына у пасана в красных труселях с право на первом фото?
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72k
Доктор Джонс Час назад
Ну хорошо, получили они независимость, что дальше?
Смогут ли они построить государство?
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3k
александр Час назад
серьезные ребята
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30k
Dobry vojak Svejk Час назад
"...Что случилось с пятью пассажирами при этом не уточняется..."
Сожрали уже небось )))
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10k
Shtoppi Час назад
эти папуасы-сепаратисты как и любая оппозиция в странах под контролем оон, есть ровно до тех пор пока им это позволяют, попробуют начать играться в "борьбу за что-то там" не по правилам и все...
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