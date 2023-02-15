Лётчик из Новой Зеландии попал в плен к папуасам-повстанцам

Участь Джеймса Кука пилоту пока не грозит. Как сообщили аборигены, его захватили не ради еды и напитков, а ради более благородной цели — борьбы за независимость.
Неделю назад легкомоторный самолёт авиакомпании Susi Air приземлился в аэропорту Паро в высокогорье регентства Ндуга (Индонезия), но так больше и не взлетел. На борту было шесть человек, включая пилота Филиппа Марка Мертенса из Новой Зеландии.
Через несколько дней стало известно, что самолёт захватили и сожгли папуасы-сепаратисты из «Армии освобождения Западного Папуа» (TPNPB). Члены этой военизированной организации требуют независимости с 1969 года, с того самого момента, когда по результатам спорного голосования, поддержанного ООН, Папуа был взят под контроль Индонезии.
Ещё через несколько дней, 14 февраля, папуасы опубликовали фотосессию с взятым в заложники пилотом и потребовали немедленно признать независимость Западного Папуа. Если правительство Индонезии не пойдёт на уступки или применит силу, то пилота ждёт незавидная участь, уверяют сепаратисты. Что случилось с пятью пассажирами при этом не уточняется.
Отмечается, что представитель сепаратистов Себби Самбом также обвинил ЕС, Великобританию, США, Австралию и Новую Зеландию в поддержке уничтожения коренных папуасов на протяжении 61 года.
Что делать с папуасами-сепаратистами никто пока не знает. Правительство Новой Зеландии сообщило журналистам, что в курсе случившегося, но от дальнейших комментариев там отказались.
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Смогут ли они построить государство?
Другое дело, каким оно у конкретно этих повстанцев получится -- неясно, но этого можно узнать, лишь попробовав.
Так-то, вон, половина европейских "демократий" до сих пор средневековую власть монархов у себя сохраняют. Тоже так себе "развитие", если честно.
Сожрали уже небось )))