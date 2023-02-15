Лётчик из Новой Зеландии попал в плен к папуасам-повстанцам

Неделю назад легкомоторный самолёт авиакомпании Susi Air приземлился в аэропорту Паро в высокогорье регентства Ндуга (Индонезия), но так больше и не взлетел. На борту было шесть человек, включая пилота Филиппа Марка Мертенса из Новой Зеландии.



Через несколько дней стало известно, что самолёт захватили и сожгли папуасы-сепаратисты из «Армии освобождения Западного Папуа» (TPNPB). Члены этой военизированной организации требуют независимости с 1969 года, с того самого момента, когда по результатам спорного голосования, поддержанного ООН, Папуа был взят под контроль Индонезии.