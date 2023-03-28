22 неизвестных факта об инженере-пилоте из фильма «Чужой»

1. История корабля Инженеров, который находят Даллас, Кейн и Ламберт словами главного дизайнера Рона Кобба: «Вследствие неизвестного катаклизма у расы ксеноморфов погибают все взрослые особи и в живых остаются только яйца, сохранившиеся в специальном храме для воспроизводства на Ахероне (LV-426). Через много лет на планетоид прибывают Инженеры, исследователи и археологи, они находят храм...» (дальше всё как у людей в фильме) «…чужого убивают на борту корабля Инженеров, а его кислотная кровь прожигает корпус, так что инженеры оказываются в ловушке без шансов улететь. Последний уцелевший включает маячок с предупредительным сигналом об опасном паразите и просьбой воздержаться от приземления на планетоид».

2. Сценарий фильма многократно переписывался, в том числе во время съёмок. В данном случае мы имеем дело с одной из ранних версий реальности «Чужого». Кстати, именно Рон Кобб придумал концепт «кислотной крови» - именно из-за этой особенности ксеноморфов в зверя не стреляют на борту «Ностромо», чтобы не повредить корабль. Однако давайте подумаем над несколькими особенностями этой «коббовской» реальности.