22 неизвестных факта об инженере-пилоте из фильма «Чужой»

Да, кругом слишком много информации об этом фильме. Поэтому в этой статье мы сосредоточимся на одной единственной детали: истории и всём другом, касающемся до сих пор загадочного Инженера-пилота, которого на съёмочной площадке окрестили Space Jockey ("Космический странник"), да так и повелось неофициально среди англоязычных фанатов.
1. История корабля Инженеров, который находят Даллас, Кейн и Ламберт словами главного дизайнера Рона Кобба: «Вследствие неизвестного катаклизма у расы ксеноморфов погибают все взрослые особи и в живых остаются только яйца, сохранившиеся в специальном храме для воспроизводства на Ахероне (LV-426). Через много лет на планетоид прибывают Инженеры, исследователи и археологи, они находят храм...» (дальше всё как у людей в фильме) «…чужого убивают на борту корабля Инженеров, а его кислотная кровь прожигает корпус, так что инженеры оказываются в ловушке без шансов улететь. Последний уцелевший включает маячок с предупредительным сигналом об опасном паразите и просьбой воздержаться от приземления на планетоид».
2. Сценарий фильма многократно переписывался, в том числе во время съёмок. В данном случае мы имеем дело с одной из ранних версий реальности «Чужого». Кстати, именно Рон Кобб придумал концепт «кислотной крови» - именно из-за этой особенности ксеноморфов в зверя не стреляют на борту «Ностромо», чтобы не повредить корабль. Однако давайте подумаем над несколькими особенностями этой «коббовской» реальности.
3. Как яйца попали на борт корабля Инженеров? Очевидно, что ксеноморф, вылупившийся из Инженера-пилота оказался самкой (если раса ксеноморфов не владеет способностью к гермафродитизму), которая и дала потомство. От кого она дала потомство, если на борту больше не было ксеноморфов? И всё-таки они гермафродиты.
4. Были ли на борту корабля другие инженеры? Скорее всего да. Тоннель, по которому космонавты пробрались внутрь корабля на самом деле воздушный шлюз, который был открыт, чтобы дать команде выход на поверхность планеты.
5. Как долго яйца продержались в спящем состоянии до прибытия «Ностромо»? Неизвестно, но очень долго – труп Инженера-пилота по мнению Далласа успел окаменеть. Впрочем, окаменелость могла быть следствием атмосферного воздействия на Ахероне. Впрочем-2: в первых черновиках сценария указывалось время катастрофы – за 10 миллионов лет до прибытия «Ностромо». В любом случае, у яиц ксеноморфов выдающиеся характеристики сопротивляемости враждебной среде.
6. Киностудия хотела вырезать из плана съёмок сцену с Инженером-пилотом. Уж слишком дорогостоящей затеей показалась такая декорация высотой около 8 м. Ридли Скотт и Рон Кобб сумели переубедить кинобоссов, аргументируя, что именно такие моменты и отличают высокоуровневый голливудский блокбастер от фильмов категории «Б». Как, например, «Тёмной звезды» (1974) - предыдущей работы Кобба совместно с О’Бэнноном и Джоном Карпентером.
7. Инженера-пилота таки вырезали, но уже из «Чужих». По сценарию Джеймса Кэмерона Эн Джорден вовсе не вытащила своего мужа Расса из корабля, а вызвала спасательную бригаду, которая и наткнулась на пилота.
8. Кстати, в этом кадре (как, впрочем, и в остальных кадрах «космонавты на фоне инопланетных объектов») мы видим детей Ридли Скотта (Джейк и Люк, которым тогда было 12 и 9 лет соответственно) и оператора-постановщика Дерека Ванлинта, а вовсе не Тома Скерритта, Джона Хёрта и Веронику Картрайт. Таким образом предполагалось придать декорациям пущего размера.
9. Вероятно, именно соотношение размеров молодых актёров и декораций создало почву для спекуляций, что на самом деле Инженер-пилот вовсе не из расы Инженеров – уж слишком он крупный по сравнению с Инженерами в «Прометее». Однако такое мнение не нашло подтверждения ни в одном более-менее официальном источнике.
10. В оригинальном сценарии для «Прометея» Джона Спэйтса оживлённый Последний Инженер вовсе не умирает из-за рождения ксеноморфа. Точнее умирает, но позже: он садится в кресло, включает сигнал предупреждения и только после этого умирает. И, да, это была LV-426, а не LV-223.
11. На англоязычных ресурсах Инженера-пилота часто неофициально называют «космический странник» (Space Jockey). Этот ярлык прилип к персонажу от съёмочной бригады, которым надо было как-то отличать героев. Точно также на площадке придумали названия для «лицехватов» и «грудоломов». А корабль Инженеров съёмочная бригада окрестила «круассаном». Ни один из этих терминов не услышать ни в одном из фильмов франшизы.
12. Кто отключил предупредительный «маяк» Инженера-пилота между первой и второй частями тетралогии? Это сделала команда спасательного корабля «Анесидора» в 2137 году. Она же занесла ксеноморфа на космическую станцию «Севастополь», что привело к гибели всех её обитателей. «Ой, я что-то пропустил?» - спросит внимательный читатель. Вы пропустили компьютерную игру Alien: Isolation :)
13. «Рубку» пилота использовали для других интерьерных съёмок на корабле Инженеров. Например, в этих декорациях снята сцена встречи Кейна с кладкой яиц ксеноморфов.
14. Все ключевые декорации из фильма были бережно каталогизированы и архивированы киностудией. Все, кроме одной. Окаменелого Инженера-пилота. Вокруг этой декорации, созданной лично Гигером ходят слухи. Вроде как она присутствовала в холле кинотеатра во время премьеры, но сгорела то ли от случайной сигареты, то ли из-за действий каких-то вандалов. Пописывают, это были религиозные фанатики, оскорблённые чрезмерной инфернальностью творений Гигера. Во всяком случае эту декорацию больше никто никогда не видел.
15. Как получился ход из рубки в грузовой отсек? Его прожгла кровь ранее убитого ксеноморфа, из-за чего корабль Инженеров не смог покинуть Ахерон. См п.1.
16. Позднее Ридли Скотт так характеризовал происхождение и предназначение Инженера-пилота: «Это пилот и он является частью военной операции, если это определение вообще можно применить к его миру. Миссия корабля – перевозка военного груза, то есть это биологический или биомеханический перевозчик смертельных яиц».
17. Джеймс Кэмерон называл пилота «Big Dental Patient» («Большой пациент стоматолога») из-за того, что его кресло слишком напоминало кресло в стоматологическом кабинете.
18. Как ещё называли Инженеров? Мала’каки. Это они себя сами так называли :)
19. Обратите внимание: в разных ракурсах пилота видна одна и та же стена. На самом деле гигантскую декорацию разместили на крутящейся платформе, чтобы сэкономить на возведении дорогостоящей круговой стены.
20. 8-метровое кресло пилота сделали из дерева, которое сверху покрыли пластиком и резиной.
21. Скотт и Уивер неоднократно заявляли, что история Инженера-пилота и его корабля будет раскрыта в пятой серии франшизы. Действительно, в разных источниках напротив фамилии режиссёра можно видеть «Untitled prequel». Впрочем, что это будет за фильм после приобретения 20th Century Fox кинокомпанией Walt Disney – трудно представить. Не постигнет ли франшизу судьба «Звёздных войн»?
22. Бюджет фильма - $11 млн (первоначальный - $4,2 млн, удвоен после того, как Ридли Скотт показал киностудии раскадровку). Кассовые сборы - $185 млн.
Источник:
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это же всего лишь фантастический фильм, выдумка.
В-принципе если следовать той сюжетке которую мы видим в фильме, всё идёт логично и правильно. А вот все эти конспирологии и фан домыслы взятые из книжек,игр и фан фиков лишь вносят ещё больше неразберихи и путаницы, как было после выхода "Прометея" , но до выхода "Завета".