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В Подмосковье на жилой дом рухнул мотодельтаплан

В Подмосковье на жилой дом рухнул мотодельтаплан

Автор:
10 марта 2023 08:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   авиа   видео   крушение   мотодельтаплан   новости Подмосковья   пилот   
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Камера зафиксировала момент падения.

9марта на одноэтажный дом в микрорайоне Река-Река в Звенигороде упал мотодельтаплан. В нём находился один человек, которому посчастливилось выжить. Пилот получил вывих плеча, и такую несерьезную травму при крушении можно считать настоящим везением.


Момент падения дельтаплана попал на камеру. На кадрах видно, как аппарат набрал высоту, а потом, после поворота, ушёл в штопор и начал резко снижаться.


Выяснилось, что воздушное судно принадлежит 44-летнему Олегу Парахину - рекордсмену по высоте полётов. Пилот был госпитализирован с травмой плеча в Одинцовскую клинику. Его жизни ничего не угрожает.

В 2018 году Парахин попал в Книгу рекордов России, поднявшись на паралете на высоту 3430 метров.


Источник:

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Метки: Подмосковье   авиа   видео   крушение   мотодельтаплан   новости Подмосковья   пилот   
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9  комментариев
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8k
Колорад 2 часа назад
Наивно это и смешно,
Но так легко моим плечам.
Уже зовет меня в полет
Мой мотодельтаплан, мой мотодельтаплан.
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3k
xbrat 14 минут назад
Набирать высоту над жилыми постройками, когда рядом поле, русское пооооолеее..... Гений малой авиации))))
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330
ruslan d 19 минут назад
О, на дачке движуха ...
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5k
Заур Полчаса назад
Почему мотодельтаплан похож на мотопараплан, почему у мотодельтаплана не дельтовидное(треугольное) крыло? Столько вопросов и ни одного ответа.
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13k
butata Полчаса назад
Это МОТОПАРАПЛАН, а не дельтаплан.!!!
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33k
ACU900 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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341
Dima 50 минут назад
икар тоже пытался высоко взлететь
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57k
Крокоди́л Час назад
Везунчик - но за дом придется заплатить...
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4
Juan Fernandez Час назад
Это был знак того, что в следующий раз полет может стать последним в его жизни.
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