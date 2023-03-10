В Подмосковье на жилой дом рухнул мотодельтаплан

Камера зафиксировала момент падения.
9марта на одноэтажный дом в микрорайоне Река-Река в Звенигороде упал мотодельтаплан. В нём находился один человек, которому посчастливилось выжить. Пилот получил вывих плеча, и такую несерьезную травму при крушении можно считать настоящим везением.
Момент падения дельтаплана попал на камеру. На кадрах видно, как аппарат набрал высоту, а потом, после поворота, ушёл в штопор и начал резко снижаться.
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Выяснилось, что воздушное судно принадлежит 44-летнему Олегу Парахину - рекордсмену по высоте полётов. Пилот был госпитализирован с травмой плеча в Одинцовскую клинику. Его жизни ничего не угрожает.
В 2018 году Парахин попал в Книгу рекордов России, поднявшись на паралете на высоту 3430 метров.
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Но так легко моим плечам.
Уже зовет меня в полет
Мой мотодельтаплан, мой мотодельтаплан.