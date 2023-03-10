В Подмосковье на жилой дом рухнул мотодельтаплан

9марта на одноэтажный дом в микрорайоне Река-Река в Звенигороде упал мотодельтаплан. В нём находился один человек, которому посчастливилось выжить. Пилот получил вывих плеча, и такую несерьезную травму при крушении можно считать настоящим везением.

Момент падения дельтаплана попал на камеру. На кадрах видно, как аппарат набрал высоту, а потом, после поворота, ушёл в штопор и начал резко снижаться.