Эти медицинские операции поражают воображение

Врачи-хирурги способны совершать просто невероятные вещи, которые больше похожи на магию, чем на работу медика.
Но, конечно, не только хирурги. Операции - это слаженная работа всех медицинских работников, участвующих в операции: от анестезиолога до медсестёр. Во время операции команда - единый организм, где каждый чётко знает, что делать.
11 июня 2008 года шестилетней Джесси Хэлл, страдающей от энцефалита Расмуссена, удалили правую долю мозга. Бен Карсон из детского медицинского центра Джо Хопкинса в Балтиморе провёл одну из самых редких операций, которая была единственным шансом девочки на спасение. В этом случае оставшаяся половина мозга берёт на себя (частично) функции той, что удалена. Личность девочки и память не пострадали.
В 1951 году, в феврале, врачи чикагского госпиталя 96 часов удаляли 58-летней Гертруде Левандовски огромную кисту яичника. Это самая продолжительная операция в истории медицины. До её начала Левандовски весила 277 кг, а после - 138 кг. Хирурги удаляли образование очень медленно и осторожно, чтобы у пациентки не было резкого падения кровяного давления.
В австралийском медицинском центре была проведена операция на 22-недельном ребёнке, находившемся в утробе 22-летней Кайли Боулен.
С плодом случилась уникальная аномалия - амниотические нити перетянули его лодыжки и перекрывали доступ крови к коленям. Хирурги в таких случаях проводят операции не раньше 28-й недели развития плода, но в этот раз ещё не рождённый ребёнок мог лишиться обеих ног. К моменту начала операции правая ножка ребёнка была уже инфицирована и была неоперабельна (её оперировали после того, как ребёнку исполнилось четыре года), а вот левую смогли спасти. На момент операции плод был ростом всего 17 см.
В 1921 году хирург Эван О'Нейл Кейн удалил сам себе аппендикс с помощью только местной анестезии. В соседнем помещении, на всякий случай, дежурили три доктора. Операция прошла без сучка и задоринки и окрылённый успехом Кейн в 1923 году провёл на себе ещё одну операцию, посложнее - удалил паховую грыжу. В процессе даже умудрялся отпускать остроты.
31-летний Паскаль Колер зимой 2007 года был прооперирован. Он страдал от редкого заболевания - неврофиброматоз (болезнь Реклингхаузена), которое страшно изуродовало его лицо. Огромная опухоль не давала Паскалю нормально есть и он стал настоящим затворником, боясь выходить на улицу, чтобы не собирать возмущённые и испуганные взгляды.
За 16 часов профессор Лоран Лантиери с коллегами полностью пересадил Паскалю лицо от скончавшегося донора. Причём пациент на своего донора не похож, потому что его лицевые кости так и остались нетронутыми. Есть предположение, что известный всему миру "человек-слон" Джозеф Меррик 100 лет назад страдал от аналогичного заболевания.
Кери Маккартни на шестом месяце беременности обнаружила, что у плода на копчике растёт смертельно опасная опухоль. Хирурги детского госпиталя в Хьюстоне извлекли из тела Кери матку, открыли её, подняли 80% плода, оставив внутри лишь голову с плечами, после чего оперативно удалили опухоль. После чего плод был помещён обратно в матку, закрыв амниотический мешок, чтобы постараться сохранить как можно дольше околоплодных вод.
Ребёнок появился на свет "второй раз" через положенные 10 недель и абсолютно здоровым.
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