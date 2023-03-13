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Эти медицинские операции поражают воображение

Эти медицинские операции поражают воображение

Автор:
13 марта 2023 18:11
Сообщество : RealFishki
Метки: врачи   интересное   истории   медицина   операция   хирурги   
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Врачи-хирурги способны совершать просто невероятные вещи, которые больше похожи на магию, чем на работу медика.

Но, конечно, не только хирурги. Операции - это слаженная работа всех медицинских работников, участвующих в операции: от анестезиолога до медсестёр. Во время операции команда - единый организм, где каждый чётко знает, что делать.

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11 июня 2008 года шестилетней Джесси Хэлл, страдающей от энцефалита Расмуссена, удалили правую долю мозга. Бен Карсон из детского медицинского центра Джо Хопкинса в Балтиморе провёл одну из самых редких операций, которая была единственным шансом девочки на спасение. В этом случае оставшаяся половина мозга берёт на себя (частично) функции той, что удалена. Личность девочки и память не пострадали.

В 1951 году, в феврале, врачи чикагского госпиталя 96 часов удаляли 58-летней Гертруде Левандовски огромную кисту яичника. Это самая продолжительная операция в истории медицины. До её начала Левандовски весила 277 кг, а после - 138 кг. Хирурги удаляли образование очень медленно и осторожно, чтобы у пациентки не было резкого падения кровяного давления.

В австралийском медицинском центре была проведена операция на 22-недельном ребёнке, находившемся в утробе 22-летней Кайли Боулен.
С плодом случилась уникальная аномалия - амниотические нити перетянули его лодыжки и перекрывали доступ крови к коленям. Хирурги в таких случаях проводят операции не раньше 28-й недели развития плода, но в этот раз ещё не рождённый ребёнок мог лишиться обеих ног. К моменту начала операции правая ножка ребёнка была уже инфицирована и была неоперабельна (её оперировали после того, как ребёнку исполнилось четыре года), а вот левую смогли спасти. На момент операции плод был ростом всего 17 см.



В 1921 году хирург Эван О'Нейл Кейн удалил сам себе аппендикс с помощью только местной анестезии. В соседнем помещении, на всякий случай, дежурили три доктора. Операция прошла без сучка и задоринки и окрылённый успехом Кейн в 1923 году провёл на себе ещё одну операцию, посложнее - удалил паховую грыжу. В процессе даже умудрялся отпускать остроты.

31-летний Паскаль Колер зимой 2007 года был прооперирован. Он страдал от редкого заболевания - неврофиброматоз (болезнь Реклингхаузена), которое страшно изуродовало его лицо. Огромная опухоль не давала Паскалю нормально есть и он стал настоящим затворником, боясь выходить на улицу, чтобы не собирать возмущённые и испуганные взгляды.
За 16 часов профессор Лоран Лантиери с коллегами полностью пересадил Паскалю лицо от скончавшегося донора. Причём пациент на своего донора не похож, потому что его лицевые кости так и остались нетронутыми. Есть предположение, что известный всему миру "человек-слон" Джозеф Меррик 100 лет назад страдал от аналогичного заболевания.


Кери Маккартни на шестом месяце беременности обнаружила, что у плода на копчике растёт смертельно опасная опухоль. Хирурги детского госпиталя в Хьюстоне извлекли из тела Кери матку, открыли её, подняли 80% плода, оставив внутри лишь голову с плечами, после чего оперативно удалили опухоль. После чего плод был помещён обратно в матку, закрыв амниотический мешок, чтобы постараться сохранить как можно дольше околоплодных вод.
Ребёнок появился на свет "второй раз" через положенные 10 недель и абсолютно здоровым.

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Метки: врачи   интересное   истории   медицина   операция   хирурги   
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Сергей Час назад
А ч но то тут скажешь... Медицина очень круто умеет , но , увы, не для всех. Но ещё лет 30 назад она и "не для всех" не умела. Так что врачам уважение!
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Андрей Крылов Час назад
Жирурдгия нынче реально иногда творит чудеса. Но подача материала тут.... Мягко говоря кривая и бестолковая. Потому не поставлюб ни плюс, ни минус. Иногда, просто факты озвучены, а иногда дичина несусветная, в стиле самых плохих джурналюг... Нет. Всё таки плюсану, не смотря ни на что. Всё таки, такие темы куда полезнее, чем всякая хрень, которой на "Фишках" , да да на любом портале в инете, полно.
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