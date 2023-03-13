Эти медицинские операции поражают воображение

В австралийском медицинском центре была проведена операция на 22-недельном ребёнке, находившемся в утробе 22-летней Кайли Боулен.

С плодом случилась уникальная аномалия - амниотические нити перетянули его лодыжки и перекрывали доступ крови к коленям. Хирурги в таких случаях проводят операции не раньше 28-й недели развития плода, но в этот раз ещё не рождённый ребёнок мог лишиться обеих ног. К моменту начала операции правая ножка ребёнка была уже инфицирована и была неоперабельна (её оперировали после того, как ребёнку исполнилось четыре года), а вот левую смогли спасти. На момент операции плод был ростом всего 17 см.





