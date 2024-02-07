"Не съели!" Папуасы пообещали освободить пленённого год назад пилота

Индонезийские папуасы предъявили мировому сообществу живого и невредимого новозеландского пилота Филиппа Мертенса, который попал к ним в плен 8 февраля 2023 года. Его не только не съели, как предрекали Fishki, но и пообещали отпустить. Но это не точно.
Предыстория такова: Новозеландский пилот и еще шесть пассажиров самолета авиакомпании Susi Air попали в плен к боевикам «Национальной армии освобождения Западного Папуа» (TPNPB) в феврале 2023 года. Они были похищены после того, как их легкомоторный самолёт компании Susi Air сел в отдаленном аэропорту Паро в горном районе Ндуга, но так больше и не взлетел. Его захватили, а затем сожгли боевики-папуасы.
Члены TPNPB грозились убить заложников, если власти Индонезии не признают независимость провинции Западное Папуа, однако вскоре освободили всех пленников, кроме пилота. С ним, а еще с луками и автоматами они устроили фотосессию. На снимках годичной давности Мертенс облачен в черную футболку с надписью Free Papua, джинсовую куртку и головной убор в камуфляжной раскраске.
Представитель сепаратистов Себби Самбом также обвинил ЕС, Великобританию, США, Австралию и Новую Зеландию в поддержке уничтожения коренных папуасов на протяжении 61 года.
Как сообщалось, "власти Индонезии предпринимают все необходимые меры, чтобы освободить пилота". Однако, не похоже, чтобы преуспели в этом.
Зато папуасы уже год периодически сообщают журналистам о состоянии здоровья Мертенса. Да и судя по опубликованным фото, с ним в плену обращались неплохо, хотя по внешнему виду он больше похож на Робинзона.
6 февраля сепаратисты заявили, что решили освободить бледнолицего "в целях обеспечения прав человека". Пилота, якобы готовы были передать семье через юрисдикцию генсека ООН. Однако вскоре передумали и сообщили индонезийским журналистам, что собирались лишь рассказать о состоянии Мертенса, а речи о его освобождении не было.
"Такая корова нужна самому!"
Источник:
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Не из олимпийских медалей, а из земли.
Основное золото добывет американская компания.
А папуасы за ними хвосты перемывают.
И нет информации, где остальные 6 пассажиров? Я так понимаю местные гурманы были удовлетворены :)