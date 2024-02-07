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"Не съели!" Папуасы пообещали освободить пленённого год назад пилота

"Не съели!" Папуасы пообещали освободить пленённого год назад пилота

Автор:
07 февраля 2024 22:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индонезия   Новая Зеландия   Филипп Мертенс   летчик   освобождение   папуасы   пилот   плен   
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Индонезийские папуасы предъявили мировому сообществу живого и невредимого новозеландского пилота Филиппа Мертенса, который попал к ним в плен 8 февраля 2023 года. Его не только не съели, как предрекали Fishki, но и пообещали отпустить. Но это не точно.

Предыстория такова: Новозеландский пилот и еще шесть пассажиров самолета авиакомпании Susi Air попали в плен к боевикам «Национальной армии освобождения Западного Папуа» (TPNPB) в феврале 2023 года. Они были похищены после того, как их легкомоторный самолёт компании Susi Air сел в отдаленном аэропорту Паро в горном районе Ндуга, но так больше и не взлетел. Его захватили, а затем сожгли боевики-папуасы.

Члены TPNPB грозились убить заложников, если власти Индонезии не признают независимость провинции Западное Папуа, однако вскоре освободили всех пленников, кроме пилота. С ним, а еще с луками и автоматами они устроили фотосессию. На снимках годичной давности Мертенс облачен в черную футболку с надписью Free Papua, джинсовую куртку и головной убор в камуфляжной раскраске.

Представитель сепаратистов Себби Самбом также обвинил ЕС, Великобританию, США, Австралию и Новую Зеландию в поддержке уничтожения коренных папуасов на протяжении 61 года.

Как сообщалось, "власти Индонезии предпринимают все необходимые меры, чтобы освободить пилота". Однако, не похоже, чтобы преуспели в этом.

Зато папуасы уже год периодически сообщают журналистам о состоянии здоровья Мертенса. Да и судя по опубликованным фото, с ним в плену обращались неплохо, хотя по внешнему виду он больше похож на Робинзона.

6 февраля сепаратисты заявили, что решили освободить бледнолицего "в целях обеспечения прав человека". Пилота, якобы готовы были передать семье через юрисдикцию генсека ООН. Однако вскоре передумали и сообщили индонезийским журналистам, что собирались лишь рассказать о состоянии Мертенса, а речи о его освобождении не было.

"Такая корова нужна самому!"

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Метки: Индонезия   Новая Зеландия   Филипп Мертенс   летчик   освобождение   папуасы   пилот   плен   
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7  комментариев
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svetludmila 5 часов назад
Откуда у них оружие? Чем они могут заплатить, чтобы его купить?
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basil pupkin Час назад
Почему папуас без калаша? Непорядок!
И нет информации, где остальные 6 пассажиров? Я так понимаю местные гурманы были удовлетворены :)
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Ви 7 часов назад
Да он нафотошоплен там. =) Папуаский дизайнер постарался не иначе. Или папуаский программист с нейросетью нафейсфейкал.
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11k
kaboza 7 часов назад
[мат] поржал, автор дрочер?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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