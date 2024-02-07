"Не съели!" Папуасы пообещали освободить пленённого год назад пилота

Члены TPNPB грозились убить заложников, если власти Индонезии не признают независимость провинции Западное Папуа, однако вскоре освободили всех пленников, кроме пилота. С ним, а еще с луками и автоматами они устроили фотосессию. На снимках годичной давности Мертенс облачен в черную футболку с надписью Free Papua, джинсовую куртку и головной убор в камуфляжной раскраске.

Представитель сепаратистов Себби Самбом также обвинил ЕС, Великобританию, США, Австралию и Новую Зеландию в поддержке уничтожения коренных папуасов на протяжении 61 года.

Как сообщалось, "власти Индонезии предпринимают все необходимые меры, чтобы освободить пилота". Однако, не похоже, чтобы преуспели в этом.

Зато папуасы уже год периодически сообщают журналистам о состоянии здоровья Мертенса. Да и судя по опубликованным фото, с ним в плену обращались неплохо, хотя по внешнему виду он больше похож на Робинзона.