FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6204 поста • 2954 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Сочи задержали семью блогеров-сыроедов, уморивших голодом новорождённого сына

В Сочи задержали семью блогеров-сыроедов, уморивших голодом новорождённого сына

Автор:
15 марта 2023 10:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Максим Лютый   Сыроедение   веганство   полиция   смерть новорожденного   уголовное дело   уморил голодом   
779
6
1

Отец семейства по имени Максим Лютый пропагандирует сыроедение, личностный рост и питание праной. Прожив на такой диете месяц, малыш погиб от истощения и пневмонии.

Чудовищная трагедия произошла в Сочи, где в семье сыроедов умер месячный младенец. Кроху в агонии привезли в местную больницу его родители - известный в узких кругах блогер Максим Лютый и его жена. Малыш тяжело дышал и был крайне истощен. К сожалению, медики не смогли помочь новорожденному. Он умер и, как стало после известно, - от пневмонии и истощения.


Следователи сразу обратили внимание на родителей новорождённого. Его отец - коуч, блогер и автор собственной методики оздоровления организма, который в соцсетях пропагандирует веганство и сыроедение, придерживаясь особой диеты. Он утверждает, что большая часть его питания - прана, т.е. солнечная энергия. Остальную пищу составляют фрукты и овощи, не подвергавшиеся тепловой обработке.


На голодающего Лютый не похож, он находится в отличной физической форме, активен и бодр.


Блогер утверждает, что с помощью своих практик и полного отказа от мяса ему удалось побороть шесть хронических заболеваний. Кроме прочего, он подсадил на похожую диету и антипаразитарные сборы свою бабушку, которая якобы смогла избавиться от диабета.


Возможно, эти истории из жизни блогера внушают доверие его подписчикам, которые тоже хотели бы есть мало, но оставаться здоровыми и полными сил. По крайней мере, в одной из запрещенных соцсетей у Лютого довольно обширная аудитория - 63,7 тыс. подписчиков, которые активно внимают своему гуру.


В прошлом году Лютый (кстати, это не псевдоним, а настоящая фамилия блогера) переехал из Санкт-Петербурга в Сочи, где основал вместе с женой Оксаной Мироновой клуб «Живой человек», в котором всем страждущим помогали разобраться в личных проблемах и укрепить здоровье. Разумеется, не бесплатно. Видеокурсы блогера стоили почти 130 тысяч рублей, а недельное пребывание в их сочинском центре йоги - и того дороже. При этом, желающих оздоровиться кормили фруктами из соседнего универсама и поили отварами трав.


В феврале текущего года у пары родился сын. Роды были домашними, без наблюдения врача. Родители не стали регистрировать ребёнка через ЗАГС, несмотря на то, что это обязательная процедура. О появлении на свет сына Лютого его подписчики узнали случайно. Сам блогер не показывал фото ребёнка, хотя ранее как-то опубликовал снимок двух девочек, написав, что малышки, как и их заокеанские родители - сыроеды, и прекрасно себя чувствуют


Состояние же его собственного сына, видимо, тоже питавшегося праной и соками, 8 марта стало стремительно ухудшаться, новорождённый хрипел, у него начались судороги. Лишь тогда родители отвезли сына в ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства Сочи», где врачи констатировали его смерть.


Блогер и его жена стали фигурантами уголовного дела по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Кроме того, в отношении Лютого составили административный протокол по статье 19.3 КоАП о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Жена сыроеда отпущена под подписку о невыезде. Ход расследования уголовного дела держит на личном контроле руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов.


P.S. Интересно, а в камере он тоже будет питаться энергией солнца?



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Максим Лютый   Сыроедение   веганство   полиция   смерть новорожденного   уголовное дело   уморил голодом   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Том Сойер 20 минут назад
Конченный долпайоп!!! Ладно ты сам - да хоть говно жри, придурок тупоголовый, причём вместе с женой и такими же придурками как ты - но дитя вы зачем убили-то? Какая же это мать - жена его, если она на эту херню повелась??? Сука тупоголовая, ей не то что рожать - её надо в психушку посадить, она больная на всю голову овца! Их судить надо - за убийство! (И ещё момент, вы посмотрите на рожу и тело этого ублюдка - какое тут, на хрен, сыроедение???)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Григорий 4 минуты назад
лютого ублюдка в дурку без права выхода, общался с подобным говном, это не исправить уже, там нет мозгов, биомусор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
978
Шурман 7 минут назад
23 года назад знал таких придурков , семья 2 ребенка сидели на социале , сами жрали все что хотели а детей кормили только макаронами и овощами . Я помню этих детей когда они пришли к нам в гости , меня попросили с ними посидеть . Я спросил что вы хотите кушать они говорят макароны я говорю их нет будите кушать плов а потом чай с конфетами и тд , вы бы видели как я рыдал когда смотрел как они кушают , с их родителями мы общались последний раз .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Андрей 9 минут назад
В камере, этот иуда, будет питаться членами, причём через задницу!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Pechenegiatakuyt 17 минут назад
А раньше такого бы вылечили и не умер бы ребенок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
pinbalist 19 минут назад
Лютый долболоб
Как же жалко детей таких идиотов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
348
Dima 20 минут назад
отвратительная рожа, на лбу написано упырь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Жирный бот 24 минуты назад
Х.з, я не могу без мяса, жена как то пыталась на диете посидеть ( и меня посадить) , для меня закончилось температурой в 35 градусов и полным отсутствием сил..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Бу Полчаса назад
ублюдки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
hebpat Полчаса назад
у него взгляд безумца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

117080



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго
Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых прекрасно всё
Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых прекрасно всё
Набирающие популярность в сообществах
Как бы выглядела знаменитая Мона Лиза, будь она написана в других странах
Как бы выглядела знаменитая Мона Лиза, будь она написана в других странах
15 звероботов, созданных нейросетью
15 звероботов, созданных нейросетью
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Забавный Дэнни Трехо

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#автомобили#аварии#люди#Мемы#картинки#познавательно#голливуд#деньги
#фото#машина#Прикол#факты#в мире#США#шоу бизнес#подборка#оскар#Ynews
#интересное#животные#дтп#авто аварии#знаменитости#забавно#автомир#драка#позитив#Россия
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной 19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной В Екатеринбурге задержали двух мигрантов, укравших награды ветерана ВОВ В Екатеринбурге задержали двух мигрантов, укравших награды ветерана ВОВ "Все проблемы в мире из-за баб": жителю Омска грозит колония за пост о женщинах в "ВК" "Все проблемы в мире из-за баб": жителю Омска грозит колония за пост о женщинах в "ВК" Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов Бандит из 90-х: в Санкт-Петербурге задержали чеченского преступника Бандит из 90-х: в Санкт-Петербурге задержали чеченского преступника "Пьяному и богатому можно всё!": пострадавший в драке с Лепсом отозвал заявление в полицию "Пьяному и богатому можно всё!": пострадавший в драке с Лепсом отозвал заявление в полицию

На что жалуетесь?

Вернуться