В Сочи задержали семью блогеров-сыроедов, уморивших голодом новорождённого сына

Отец семейства по имени Максим Лютый пропагандирует сыроедение, личностный рост и питание праной. Прожив на такой диете месяц, малыш погиб от истощения и пневмонии.
Чудовищная трагедия произошла в Сочи, где в семье сыроедов умер месячный младенец. Кроху в агонии привезли в местную больницу его родители - известный в узких кругах блогер Максим Лютый и его жена. Малыш тяжело дышал и был крайне истощен. К сожалению, медики не смогли помочь новорожденному. Он умер и, как стало после известно, - от пневмонии и истощения.
Следователи сразу обратили внимание на родителей новорождённого. Его отец - коуч, блогер и автор собственной методики оздоровления организма, который в соцсетях пропагандирует веганство и сыроедение, придерживаясь особой диеты. Он утверждает, что большая часть его питания - прана, т.е. солнечная энергия. Остальную пищу составляют фрукты и овощи, не подвергавшиеся тепловой обработке.
На голодающего Лютый не похож, он находится в отличной физической форме, активен и бодр.
Блогер утверждает, что с помощью своих практик и полного отказа от мяса ему удалось побороть шесть хронических заболеваний. Кроме прочего, он подсадил на похожую диету и антипаразитарные сборы свою бабушку, которая якобы смогла избавиться от диабета.
Возможно, эти истории из жизни блогера внушают доверие его подписчикам, которые тоже хотели бы есть мало, но оставаться здоровыми и полными сил. По крайней мере, в одной из запрещенных соцсетей у Лютого довольно обширная аудитория - 63,7 тыс. подписчиков, которые активно внимают своему гуру.
В прошлом году Лютый (кстати, это не псевдоним, а настоящая фамилия блогера) переехал из Санкт-Петербурга в Сочи, где основал вместе с женой Оксаной Мироновой клуб «Живой человек», в котором всем страждущим помогали разобраться в личных проблемах и укрепить здоровье. Разумеется, не бесплатно. Видеокурсы блогера стоили почти 130 тысяч рублей, а недельное пребывание в их сочинском центре йоги - и того дороже. При этом, желающих оздоровиться кормили фруктами из соседнего универсама и поили отварами трав.
В феврале текущего года у пары родился сын. Роды были домашними, без наблюдения врача. Родители не стали регистрировать ребёнка через ЗАГС, несмотря на то, что это обязательная процедура. О появлении на свет сына Лютого его подписчики узнали случайно. Сам блогер не показывал фото ребёнка, хотя ранее как-то опубликовал снимок двух девочек, написав, что малышки, как и их заокеанские родители - сыроеды, и прекрасно себя чувствуют
Состояние же его собственного сына, видимо, тоже питавшегося праной и соками, 8 марта стало стремительно ухудшаться, новорождённый хрипел, у него начались судороги. Лишь тогда родители отвезли сына в ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства Сочи», где врачи констатировали его смерть.
Блогер и его жена стали фигурантами уголовного дела по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Кроме того, в отношении Лютого составили административный протокол по статье 19.3 КоАП о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Жена сыроеда отпущена под подписку о невыезде. Ход расследования уголовного дела держит на личном контроле руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов.
P.S. Интересно, а в камере он тоже будет питаться энергией солнца?
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С крахмала только воротнички стоят.