В Сочи задержали семью блогеров-сыроедов, уморивших голодом новорождённого сына

В феврале текущего года у пары родился сын. Роды были домашними, без наблюдения врача. Родители не стали регистрировать ребёнка через ЗАГС, несмотря на то, что это обязательная процедура. О появлении на свет сына Лютого его подписчики узнали случайно. Сам блогер не показывал фото ребёнка, хотя ранее как-то опубликовал снимок двух девочек, написав, что малышки, как и их заокеанские родители - сыроеды, и прекрасно себя чувствуют

Состояние же его собственного сына, видимо, тоже питавшегося праной и соками, 8 марта стало стремительно ухудшаться, новорождённый хрипел, у него начались судороги. Лишь тогда родители отвезли сына в ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства Сочи», где врачи констатировали его смерть.

Блогер и его жена стали фигурантами уголовного дела по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Кроме того, в отношении Лютого составили административный протокол по статье 19.3 КоАП о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Жена сыроеда отпущена под подписку о невыезде. Ход расследования уголовного дела держит на личном контроле руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов.

P.S. Интересно, а в камере он тоже будет питаться энергией солнца?