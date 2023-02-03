"Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову": петербургскую блогершу на глазах у людей жестоко избили из-за замечания

Муж потерпевшей, журналист Денис Леонов, удивляется равнодушию окружающих. «Когда на остановке при большом количестве людей парень избивает девушку, то кто-то из окружающих мог бы его хотя бы оттолкнуть или как-то помешать. Это те люди, которые никуда не вмешиваются: "других бьют, а мы постоим рядом". Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову», — сетует Леонов. Мужчина считает, что позиция невмешательства оправдана, если за происходящим наблюдал один человек, который был бы слабее нападавшего. Но на снимках камеры видно, что рядом находится довольно много людей.





Набросившегося на Леонову уже нашли и задержали. Им оказался ранее судимый уроженец Нижегородской области. Сейчас 40-летний злоумышленник дает показания. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Юристы считают, что задержанный также может попать под административное наказание - справлять нужду в общественном месте тоже незаконно.