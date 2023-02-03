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"Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову": петербургскую блогершу на глазах у людей жестоко избили из-за замечания

"Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову": петербургскую блогершу на глазах у людей жестоко избили из-за замечания

Автор:
03 февраля 2023 10:01
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт-Петербург   видео   замечание   нападение   побои   полиция   уголовное дело   хулиган   
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Женщина пристыдила мужчину, который, не стесняясь, на улице справлял малую нужду - и тот решил наказать обидчицу.

Анна Леонова попала в больницу после уличного конфликта. Женщина заметила мужчину, который мочился на припаркованное авто .«Молодой человек, Вам не стрёмно? Девушка идёт, а Вы не стесняетесь», - пожурила она хулигана.


После этого Леонова отправилась в круглосуточный магазин неподалёку, но до места не дошла. Оскорбленный замечанием мужчина догнал свою обидчицу и набросился на неё с кулаками.

Видео нападения зафиксировала камера наблюдения.


На кадрах ролика можно заметить, что пострадавшая была на улице не одна. Вокруг довольно многолюдно, однако женщине не спешили помочь.


В результате у избитой диагностировали многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму. Она была госпитализирована в Мариинскую клинику


Её фото после нападения выглядят пугающе, но больше всего Леонову заботит, насколько серьезными окажутся последствия ударов. Левый глаз сейчас практически не видит, а черепно-мозговые травмы могут сказаться в будущем различными нарушениями мозговой деятельности.

Муж потерпевшей, журналист Денис Леонов, удивляется равнодушию окружающих. «Когда на остановке при большом количестве людей парень избивает девушку, то кто-то из окружающих мог бы его хотя бы оттолкнуть или как-то помешать. Это те люди, которые никуда не вмешиваются: "других бьют, а мы постоим рядом". Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову», сетует Леонов. Мужчина считает, что позиция невмешательства оправдана, если за происходящим наблюдал один человек, который был бы слабее нападавшего. Но на снимках камеры видно, что рядом находится довольно много людей.


Набросившегося на Леонову уже нашли и задержали. Им оказался ранее судимый уроженец Нижегородской области. Сейчас 40-летний злоумышленник дает показания. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Юристы считают, что задержанный также может попать под административное наказание - справлять нужду в общественном месте тоже незаконно.

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Метки: Санкт-Петербург   видео   замечание   нападение   побои   полиция   уголовное дело   хулиган   
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19  комментариев
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76
Дмитрий Полчаса назад
Сколько статей уже было: помогаешь так людям, а потом на тебя же дело заводят о нападении (на обидчика) или хулиганстве. Вот народ и не спешит помогать. Такие законы у нас. =(
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1k
КолдурасЪ Минуту назад
Раньше тоже пытался воззвать к человечности в подобных случаях. Но понял,что там не к чему взвывать. А так как гневлив,то может закончиться уголовкой.
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6k
Станислав 7 минут назад
С нашими законами лезть в чужую драку - себе дороже. Может это его жена, которая его "любит, хоть и бьет", а прилетит по итогу вам по статье. В жопу. Разве что надо сразу наряд вызывать и скорую на всякий случай.
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2k
poбт 17 минут назад
а я не понял по заголовку

к каждому нужно приставить по персональному копу?
или одного на десятерых?
или по два на каждом перекрестке?
помнится прошмандовки блогерские уже писали "куда нам столько полицейских? это полицейское государство!!! почему мы должны их кормить с наших налогов!!!"
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6k
Горец Ю 19 минут назад
В городе полно бесплатных туалетов...
Вот прям туалетов, тех, которые недавно были по 30 рублей
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23k
sssss3 22 минуты назад
Пранкеров и блогеров нужно бить, больно бить.
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110
Lev A. sssss3 2 минуты назад
Это все, что ты понял из поста?
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32k
Fat Lynx 24 минуты назад
1) тысячу раз всем доходчиво объяснено, что правоохранительной деятельностью и охраной порядка должны заниматься полицейские... видишь нарушение и нет возможности остановить сагрившегося на тебя персонажа - вызывай ментов иначе будет вот так.
2) есть тысяча примеров, что когда кого-то пи-з-дят (даже бабу) не стоит сгоряча лезть в драку - можно получить от обоих, можно пипец как оказаться виноватым... и вообще см. п.1!
3) капиталистическое государство... капиталистический уклад жизни подразумевает атомарность общества и четкое разграничение прав, обязанностей и возможностей.

Зная эти не хитрые постулаты, женщина могла просто вызвать ментов и те приняли бы ссыкуна, а она была бы цела и горда собой... а не вот это все.
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1k
Lexx Полчаса назад
Полезешь разнимать, а тебя потом крайним сделают, хорошо если перо в печень не получишь. У нас же совершенные законы.
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7k
Copycat 38 минут назад
да людям похер, и это им аукнется
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9k
GROMOZEKA 38 минут назад
А она чего ждала, что как в голливудском блокбастере запищат сирены и двадцать патрулек через 30 секунд примчатся и расстреляют обидчика?
Так такого даже в США нет.
Более того, если она подобное замечание сделает в Чикаго какому нибудь нигеру, то вообще может получить ножом или пулю.
Вывод прост - если ты хрупкая женщина, нехрен тебе лезть в такие замесы.
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51k
dima423 38 минут назад
она ж блогерша...поди еще снимать видео начала а то и стримить))) типа - о смотрите, питер, культурная столица, мужик ссыт в подворотне...бла бла бла))
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5k
fin4all 39 минут назад
Ну а что вы хотели? нас больше 30 лет вели к западным идеалам, нормам морали и права, ценностям... Мы почти дошли...
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