"Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову": петербургскую блогершу на глазах у людей жестоко избили из-за замечания

Женщина пристыдила мужчину, который, не стесняясь, на улице справлял малую нужду - и тот решил наказать обидчицу.
Анна Леонова попала в больницу после уличного конфликта. Женщина заметила мужчину, который мочился на припаркованное авто .«Молодой человек, Вам не стрёмно? Девушка идёт, а Вы не стесняетесь», - пожурила она хулигана.
После этого Леонова отправилась в круглосуточный магазин неподалёку, но до места не дошла. Оскорбленный замечанием мужчина догнал свою обидчицу и набросился на неё с кулаками.
Видео нападения зафиксировала камера наблюдения.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Источник:
На кадрах ролика можно заметить, что пострадавшая была на улице не одна. Вокруг довольно многолюдно, однако женщине не спешили помочь.
В результате у избитой диагностировали многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму. Она была госпитализирована в Мариинскую клинику
Её фото после нападения выглядят пугающе, но больше всего Леонову заботит, насколько серьезными окажутся последствия ударов. Левый глаз сейчас практически не видит, а черепно-мозговые травмы могут сказаться в будущем различными нарушениями мозговой деятельности.
Муж потерпевшей, журналист Денис Леонов, удивляется равнодушию окружающих. «Когда на остановке при большом количестве людей парень избивает девушку, то кто-то из окружающих мог бы его хотя бы оттолкнуть или как-то помешать. Это те люди, которые никуда не вмешиваются: "других бьют, а мы постоим рядом". Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову», — сетует Леонов. Мужчина считает, что позиция невмешательства оправдана, если за происходящим наблюдал один человек, который был бы слабее нападавшего. Но на снимках камеры видно, что рядом находится довольно много людей.
Набросившегося на Леонову уже нашли и задержали. Им оказался ранее судимый уроженец Нижегородской области. Сейчас 40-летний злоумышленник дает показания. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Юристы считают, что задержанный также может попать под административное наказание - справлять нужду в общественном месте тоже незаконно.
Источник:
- В Екатеринбурге задержали двух мигрантов, укравших награды ветерана ВОВ
- В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
- В Воронеже парень с ножом напал на пенсионера, который сделал ему замечание
- "Вы чё, вообще что-ли?": в Петербурге женщина покусала полицейского, когда тот применил к ней удушающий прём
- Бандит из 90-х: в Санкт-Петербурге задержали чеченского преступника
к каждому нужно приставить по персональному копу?
или одного на десятерых?
или по два на каждом перекрестке?
помнится прошмандовки блогерские уже писали "куда нам столько полицейских? это полицейское государство!!! почему мы должны их кормить с наших налогов!!!"
Согласно мнению наших лепералов, рядом с каждым должен быть полисмен, который будет жестко карать всех кремлеботов и нарушителей порядка, но также ревностно блюсти прива самого леперала, когда ему внезапно придет в бошку совершить перформанс и устроить акцию протеста.
И никакого лицемерия
Вот прям туалетов, тех, которые недавно были по 30 рублей
2) есть тысяча примеров, что когда кого-то пи-з-дят (даже бабу) не стоит сгоряча лезть в драку - можно получить от обоих, можно пипец как оказаться виноватым... и вообще см. п.1!
3) капиталистическое государство... капиталистический уклад жизни подразумевает атомарность общества и четкое разграничение прав, обязанностей и возможностей.
Зная эти не хитрые постулаты, женщина могла просто вызвать ментов и те приняли бы ссыкуна, а она была бы цела и горда собой... а не вот это все.
Так такого даже в США нет.
Более того, если она подобное замечание сделает в Чикаго какому нибудь нигеру, то вообще может получить ножом или пулю.
Вывод прост - если ты хрупкая женщина, нехрен тебе лезть в такие замесы.
Свободный, независимый скот
И потом,из этих 30 лет, процентов 90 тебя ведет Владимир Владимирович Путин. Ты на что замахнулся?