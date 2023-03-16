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Их называли "голодными": соседи - о семье сочинского сыроеда, чей новорожденный сын умер от истощения

Их называли "голодными": соседи - о семье сочинского сыроеда, чей новорожденный сын умер от истощения

Автор:
16 марта 2023 11:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Максим Лютый   Сыроедение   блогер   веганство   новорожденный   полиция   праноедение   смерть младенца   смерть от голода   
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Казалось бы, умереть от голода в финансово обеспеченной семье невозможно. Ан нет. Если родители - идейные сыроеды, то участи ребёнка не позавидуешь.

В чудовищной истории о семье сочинского вегана-сыроеда Максима Лютого, появились новые подробности. Напомним: блогер с женой 8 марта привезли в клинику Сочи новорожденного ребёнка с судорогами и затрудненным дыханием. Врачи не сумели помочь месячному младенцу и были вынуждены констатировать смерть крохи.


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Мальчик был маловесным, и по заключению медиков умер от истощения и инфекционной пневмонии.


Выяснилось, что его родители - сыроеды. Они употребляют в пищу лишь то, что растёт на земле. Кроме этого, отец семейства блогер Максим Лютый утверждал, что питался праной - энергией солнца. Он не просто страдал ерундой сидел на постоянной диете из овощей, фруктов и зелени, но и продвигал свою методику питания в массы.


Разумеется, за мзду, и немалую. Курс праноеда стоил 130 тысяч рублей, и желающие присоединиться к библиотеке знаний коуча находились по всей стране. В одной лишь запрещенной сети на Лютого подписано около 63 тысяч человек. Часть этих преданных фанатов покупали онлайн-курсы, книги, а кто-то даже приезжал на платные недельные практики очищения организма в Сочи, которые также проводил блогер.


В качестве доказательств полезности его методик блогер часто приводил в пример свою бабушку. Он регулярно размещал фото со старушкой, утверждая, что та победила диабет и излечила кучу хронических заболеваний.


Правда, в 2021 году его бабуля умерла, и тем самым, слегка подпортила красивую картинку блогеру, но это уже детали.

Между тем, похоже, идеи сыроедения не были близки его жене, которая, будучи беременной, как рассказывают соседи, порой приходила к ним, чтобы тайно что-нибудь поесть.

Еще одни соседи называли семейную пару "голодными".


За всю беременность жена блогера ни разу не посетила врача, ребёнок тоже родился дома. Лютый не стал регистрировать сына в ЗАГСе, поэтому официальных документов на малыша у него не было.




По свидетельству самого блогера, новорожденный недолго находился на грудном вскармливании. Он перестал брать грудь, и его папа решил, что сын сам готов стать праноедом. Неизвестно, знал ли он о том, что младенцев, отказавшихся от грудного молока, докармливают искусственными смесями или просто не захотел приобщать ребенка к животной пище. В конце концов истощённый малыш подхватил пневмонию и умер.


По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело. Горе-отца арестовали на 10 суток за неповиновение полиции - он пытался сбежать при задержании. Мать года отпущена под подписку о невыезде.


После этого резонансного случая в Госдуме предложили усилить контроль за семьями, которые не допускают к детям врачей. Ведь новорожденные находятся под патронажным наблюдением медсестры из поликлиники. Однако, если ребенок не прикреплён к поликлинике по месту жительства или родители препятствуют доступу врачам в квартиру, то в таких случах должны активизироваться соцслужбы - считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. При этом, родители могут питаться чем угодно - это их дело, однако если в семье страдает ребёнок, то его нужно изымать до того, как случится непоправимое.


Что может грозить блогеру Лютому и его жене за смерть ребёнка?

Пока уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). наказание по этой статье серьезным не назовёшь: 2 года исправительных работ или лишение свободы на тот же срок. Однако если дело переквалифицируют на более серьезную статью ( "Намеренное причинение тяжелого вреда здоровью ребенка"), то наказание может увеличиться и серьезно: до 15 лет лишения свободы.


Не исключён вариант, что блогера признают неадекватным - в этом случае ему грозит лишь лечение в специализированной клинике.


Источник:

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Метки: Максим Лютый   Сыроедение   блогер   веганство   новорожденный   полиция   праноедение   смерть младенца   смерть от голода   
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16  комментариев
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31k
Андрей Иванов Час назад
Ввести закон об обязательной стерилизации веганов и прочих "праноедов".
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12k
Graf_Dracula 5 минут назад
Не я конечно ЗА здоровую пищу, по этому и выбираю всегда мясо здорового животного. И вообще, если без прикола, я ем фрукты, овощи и зелен, причем очень даже много, но это никак не влияет на то, что в пищу с ними всегда присутствует мясо, ну или рыба. Так природа же создала их чтобы есть. Хмдаааа, что то последнее время я уже не понимаю людей. То гейи, то лесбиянки или ещё какая нибудь хрен. Зачем против природы идти то самому во вред, не пойму.
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53k
Олег 6 минут назад
посадить в дурку и пусть питается праной. Мясо не давать.
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12k
Ivan 7 минут назад
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19k
alexis 11 минут назад
Что значит по неосторожности? Он умышленно морил ребёнка,
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73k
Доктор Джонс 13 минут назад
Так он ещё и на бэхе ездит, стопудово поворотники не включает...
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75
cmacy 23 минуты назад
Интересно скольким он внушил вот так кормить ребенка? Если он своего сына уморил, то другим то точно советовал что-то подобное. Надо работать с его клиентами. Иначе еще будут погибшие дети.
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945
SmartCat101 24 минуты назад
ничто не ново нужно просто знать историю!

сказ о том как цыган лошадь решил отучить есть :
почти получилось одно дня не хватило - подохла скотинка

этой байке лет 50
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7k
tamin Полчаса назад
Гребаные сектанты. Блоггеры. Ни знаний по биологии, ни здравого смысла, ни мозгов. Убейтесь ап стену, чтобы не мучить других людей.
Зы. 15 лет им дать по максимуму. Такие не должны быть на воле
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33k
russger Полчаса назад
Удивляет больше не то, что он долбодятел, а те, кто за эти "курсы" по соточке тысяч платил. Это же какие дол.б.о.ё.бы. Вот без шуток, реально, каким это, ска, долбодятлом надо быть, пздц просто
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52k
smakido Полчаса назад
Лютый песец!...
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2k
Nyash 55 минут назад
веганство это официально психическое заболевание. которое имеет свой код в МКБ F63.8
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11k
Rus77 56 минут назад
У этого дегенерата, на роже всё написано, его лечить нужно принудительно! Кто от таких детей ещё рожает...
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2k
Lexx 56 минут назад
Сталкивались мы с органами опеки, редкостные мрази. Поубивал бы без сожаления.
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75
cmacy Lexx 19 минут назад
Лучше конечно не препятствовать таким "отцам"? Или вы из тех у кого ВСЕ менты, врачи и учителя - твари и только вы Д`Артаньян?
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