Их называли "голодными": соседи - о семье сочинского сыроеда, чей новорожденный сын умер от истощения

По свидетельству самого блогера, новорожденный недолго находился на грудном вскармливании. Он перестал брать грудь, и его папа решил, что сын сам готов стать праноедом. Неизвестно, знал ли он о том, что младенцев, отказавшихся от грудного молока, докармливают искусственными смесями или просто не захотел приобщать ребенка к животной пище. В конце концов истощённый малыш подхватил пневмонию и умер.

По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело. Горе-отца арестовали на 10 суток за неповиновение полиции - он пытался сбежать при задержании. Мать года отпущена под подписку о невыезде.

После этого резонансного случая в Госдуме предложили усилить контроль за семьями, которые не допускают к детям врачей. Ведь новорожденные находятся под патронажным наблюдением медсестры из поликлиники. Однако, если ребенок не прикреплён к поликлинике по месту жительства или родители препятствуют доступу врачам в квартиру, то в таких случах должны активизироваться соцслужбы - считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. При этом, родители могут питаться чем угодно - это их дело, однако если в семье страдает ребёнок, то его нужно изымать до того, как случится непоправимое.

Что может грозить блогеру Лютому и его жене за смерть ребёнка?

Пока уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). наказание по этой статье серьезным не назовёшь: 2 года исправительных работ или лишение свободы на тот же срок. Однако если дело переквалифицируют на более серьезную статью ( "Намеренное причинение тяжелого вреда здоровью ребенка"), то наказание может увеличиться и серьезно: до 15 лет лишения свободы.

Не исключён вариант, что блогера признают неадекватным - в этом случае ему грозит лишь лечение в специализированной клинике.