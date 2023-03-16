Их называли "голодными": соседи - о семье сочинского сыроеда, чей новорожденный сын умер от истощения

Казалось бы, умереть от голода в финансово обеспеченной семье невозможно. Ан нет. Если родители - идейные сыроеды, то участи ребёнка не позавидуешь.
В чудовищной истории о семье сочинского вегана-сыроеда Максима Лютого, появились новые подробности. Напомним: блогер с женой 8 марта привезли в клинику Сочи новорожденного ребёнка с судорогами и затрудненным дыханием. Врачи не сумели помочь месячному младенцу и были вынуждены констатировать смерть крохи.
Мальчик был маловесным, и по заключению медиков умер от истощения и инфекционной пневмонии.
Выяснилось, что его родители - сыроеды. Они употребляют в пищу лишь то, что растёт на земле. Кроме этого, отец семейства блогер Максим Лютый утверждал, что питался праной - энергией солнца. Он не просто
страдал ерундой сидел на постоянной диете из овощей, фруктов и зелени, но и продвигал свою методику питания в массы.
Разумеется, за мзду, и немалую. Курс праноеда стоил 130 тысяч рублей, и желающие присоединиться к библиотеке знаний коуча находились по всей стране. В одной лишь запрещенной сети на Лютого подписано около 63 тысяч человек. Часть этих преданных фанатов покупали онлайн-курсы, книги, а кто-то даже приезжал на платные недельные практики очищения организма в Сочи, которые также проводил блогер.
В качестве доказательств полезности его методик блогер часто приводил в пример свою бабушку. Он регулярно размещал фото со старушкой, утверждая, что та победила диабет и излечила кучу хронических заболеваний.
Правда, в 2021 году его бабуля умерла, и тем самым, слегка подпортила красивую картинку блогеру, но это уже детали.
Между тем, похоже, идеи сыроедения не были близки его жене, которая, будучи беременной, как рассказывают соседи, порой приходила к ним, чтобы тайно что-нибудь поесть.
Еще одни соседи называли семейную пару "голодными".
За всю беременность жена блогера ни разу не посетила врача, ребёнок тоже родился дома. Лютый не стал регистрировать сына в ЗАГСе, поэтому официальных документов на малыша у него не было.
По свидетельству самого блогера, новорожденный недолго находился на грудном вскармливании. Он перестал брать грудь, и его папа решил, что сын сам готов стать праноедом. Неизвестно, знал ли он о том, что младенцев, отказавшихся от грудного молока, докармливают искусственными смесями или просто не захотел приобщать ребенка к животной пище. В конце концов истощённый малыш подхватил пневмонию и умер.
По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело. Горе-отца арестовали на 10 суток за неповиновение полиции - он пытался сбежать при задержании. Мать года отпущена под подписку о невыезде.
После этого резонансного случая в Госдуме предложили усилить контроль за семьями, которые не допускают к детям врачей. Ведь новорожденные находятся под патронажным наблюдением медсестры из поликлиники. Однако, если ребенок не прикреплён к поликлинике по месту жительства или родители препятствуют доступу врачам в квартиру, то в таких случах должны активизироваться соцслужбы - считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. При этом, родители могут питаться чем угодно - это их дело, однако если в семье страдает ребёнок, то его нужно изымать до того, как случится непоправимое.
Что может грозить блогеру Лютому и его жене за смерть ребёнка?
Пока уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). наказание по этой статье серьезным не назовёшь: 2 года исправительных работ или лишение свободы на тот же срок. Однако если дело переквалифицируют на более серьезную статью ( "Намеренное причинение тяжелого вреда здоровью ребенка"), то наказание может увеличиться и серьезно: до 15 лет лишения свободы.
Не исключён вариант, что блогера признают неадекватным - в этом случае ему грозит лишь лечение в специализированной клинике.
Источник:
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сказ о том как цыган лошадь решил отучить есть :
почти получилось одно дня не хватило - подохла скотинка
этой байке лет 50
Зы. 15 лет им дать по максимуму. Такие не должны быть на воле