FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6130 постов • 854 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Все проблемы в мире из-за баб": жителю Омска грозит колония за пост о женщинах в "ВК"

"Все проблемы в мире из-за баб": жителю Омска грозит колония за пост о женщинах в "ВК"

Автор:
31 мая 2022 14:02
Сообщество : Жить в России
Метки: женоненавистник   жить в россии   мизогиния   наказание   омск   оскорбление   полиция   пост   соцсети   уголовное дело   
1553
2

Омич попал под уголовное дело за экспрессивные посты о женщинах на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Любителям сексизма на заметку!

Вот так случайно напишешь пост - и окажешься фигурантом уголовного дела! Николай К.26 декабря 2021 года опубликовал запись на личной странице в ВК и, похоже, даже не догадывался, чем обернется его опус.


Строки, в которых автор рассуждает о женщинах, в правоохранительных органах сочли оскорбительными. Сотрудники центра «Э» МВД возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), максимальное наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.


Сложно сказать, какие женщины так обидели автора поста и как долго копился негатив к прекрасному полу, но, похоже, женоненавистникам теперь придётся крепко думать, прежде чем высказывать свои мысли.



Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: женоненавистник   жить в россии   мизогиния   наказание   омск   оскорбление   полиция   пост   соцсети   уголовное дело   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
45  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
BWSHARK 9 часов назад
Чет я не слышал, чтобы хоть одну фемку по такой же статье закрыли. А пи***ят они про мужиков и по хлеще данного персонажа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
9k
Taxi007 2 часа назад
Хотелось бы на пруфы взглянуть....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Barmaleyy 5 часов назад
6люхотню обидело, что про них всё высказали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
906
uglorez 5 часов назад
Это его точка зрения он имеет право.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Egoro 6 часов назад
Да, до чего же дойдём с такими правоприменителями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Диана 6 часов назад
Ну много,что правильно сказал,но и всех под одну гребенку не надо. Да и вот..там замазано последнее...для чего нужны бабы..ваще можно и самому все..надо было оставить текст,что бабы нужны для родов, а остальное могу и сам сделать. Даже бабу могу не иметь, доктор поможет оплодотворить))))) Кстати, данный пост нормальную фройляйн или фрау обидеть не может. Видно же ,что у человека просто проблемы небольшие с женским полом и то, вероятно, временные. А уж тем более срок за такой пост. У нас в России других проблем что ли нет, товарищи из спецотдела?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Елена 6 часов назад
А парень в чём-то и прав. Абсолютно не вижу смысла наказывать за личное мнение, которое не выходит за среднестатистические рамки. Если за такое возбуждать уголовное дело, то тех же феминисток вообще приговаривать к пожизненному или смертной казни?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Александр 6 часов назад
И в чём он не прав?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
adssaf 7 часов назад
Мужик дегенерат, но почему не трогают тогда паблики фемок, где явно культивируется ненависть и оскорблений поболее, чем в этом посте? Сексизм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
eutace 7 часов назад
а что не правда? 95% таких баб
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Трям 7 часов назад
сотрудниЦЫ центра «Э»...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
SerGProS 7 часов назад
Ни ненависти ни вражды этот уродец во мне не развел.Женщину не принизил. Он бы начал пост со своей мамы,бабушки или сестры (если таковая имеется).Вдруг дочка народилась?И пусть дает им всем общую оценку, а мы почитаем..А так пишет о каких-то микроскопических процентах выборочно не понравившихся ему лиц женского пола. Да пусть все что хочет пишет эти дамы нам не то что родня,даже не знакомы с таковыми.Он живет в своем абстрактном Мире.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
eutace SerGProS 7 часов назад
думаете ваша мать, жена, дочь не такая? ну ты и упоротый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
eutace russger 5 часов назад
такие, просто ты не хочешь этого признать, так будет разрушен твой идеальный розовый мир. Если они лично к тебе относятся нормально, то к другим - именно так как пишет ТС. Ну или тебе повезло и твои женщины попали в число 5% пригодных женщин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис 7 часов назад
Канешна из за баб. Ведь именно бабы рожают дэбилов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Андрей 7 часов назад
Какие все нежные, прям слова не скажи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Добрый Алабай 8 часов назад
Бабы из отдела Э решили резко повысить раскрываемость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Korolev 8 часов назад
За слова грозит срок. Нет, не срок - специальное времяпрепровождение )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Garpia121 8 часов назад
О как!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Eltiftel 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лёха 8 часов назад
Вообще-то не из ребра, а из бакулюма. У самца человека, в отличии от многих теплокровных, его нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
eutace Eltiftel 7 часов назад
на создателей Библии теперь дело заведут??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
jonnyD 9 часов назад
Отдел "Э" МВД - сборище феминисток и подкаблучников !
Свободу Коле !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tabas_co 9 часов назад
В общем, "фильтруем базар", мужики!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92137



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные факты о фильме Леонида Гайдая «Самогонщики»
Интересные факты о фильме Леонида Гайдая «Самогонщики»
“Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию
“Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию
События на Украине 31- 01 май- июнь. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 31- 01 май- июнь. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Петер Штумпф: прототип Серого Волка
Петер Штумпф: прототип Серого Волка
Как европейцы раньше представляли слона
Как европейцы раньше представляли слона
В Тулу не только за пряниками и самоваром
В Тулу не только за пряниками и самоваром
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло , повезло

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#Разное#картинки#автомир#дети#смешно#позитив#природа
#прикол#животные#забавно#в мире#люди#милота#Еда#подборка#сарказм#история
#фото#Ватермарк#факты#автомобили#шоу бизнес#сатира#коты#смех#собака#кот
В Тулу не только за пряниками и самоваром В Тулу не только за пряниками и самоваром Российского чиновника приговорили к условному сроку за взятку в полтора миллиона Российского чиновника приговорили к условному сроку за взятку в полтора миллиона Бандит из 90-х: в Санкт-Петербурге задержали чеченского преступника Бандит из 90-х: в Санкт-Петербурге задержали чеченского преступника "Им будет больно!": заключенный пообещал отомстить насильникам пятилетней девочки "Им будет больно!": заключенный пообещал отомстить насильникам пятилетней девочки Полицейские задержали дагестанца, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе Полицейские задержали дагестанца, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе "Хочу просто выжить": что ждут россияне от нового 2022 года "Хочу просто выжить": что ждут россияне от нового 2022 года

На что жалуетесь?

Вернуться