"Все проблемы в мире из-за баб": жителю Омска грозит колония за пост о женщинах в "ВК"

Омич попал под уголовное дело за экспрессивные посты о женщинах на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Любителям сексизма на заметку!
Вот так случайно напишешь пост - и окажешься фигурантом уголовного дела! Николай К.26 декабря 2021 года опубликовал запись на личной странице в ВК и, похоже, даже не догадывался, чем обернется его опус.
Строки, в которых автор рассуждает о женщинах, в правоохранительных органах сочли оскорбительными. Сотрудники центра «Э» МВД возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), максимальное наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Сложно сказать, какие женщины так обидели автора поста и как долго копился негатив к прекрасному полу, но, похоже, женоненавистникам теперь придётся крепко думать, прежде чем высказывать свои мысли.
Источник:
АНТИФИШКИ
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