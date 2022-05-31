"Все проблемы в мире из-за баб": жителю Омска грозит колония за пост о женщинах в "ВК"

Строки, в которых автор рассуждает о женщинах, в правоохранительных органах сочли оскорбительными. Сотрудники центра «Э» МВД возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), максимальное наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Сложно сказать, какие женщины так обидели автора поста и как долго копился негатив к прекрасному полу, но, похоже, женоненавистникам теперь придётся крепко думать, прежде чем высказывать свои мысли.