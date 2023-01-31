Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов

22-летний житель Москвы зашёл в парфюмерный магазин на Новом Арбате и решил, что не может уйти просто так. Прихватив несколько упаковок с туалетной водой и тушью, он попытался выйти из лавки, но был остановлен охраной. Сдаваться без боя бородач не собирался. Размахивая кулаками, он сумел отбиться от трёх охранников и улизнул из магазина вместе с похищенным товаром на сумму 8,7 тысяч рублей.