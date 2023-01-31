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Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов

Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов

Автор:
31 января 2023 11:31
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   грабеж   охрана   парфюм   полиция   туалетная вода   тушь   уголовное дело   
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Любитель парфюмерии и косметики даже сумел сбежать из магазина, прихватив награбленное. Но тягаться с полицией ему оказалось не по плечу.

22-летний житель Москвы зашёл в парфюмерный магазин на Новом Арбате и решил, что не может уйти просто так. Прихватив несколько упаковок с туалетной водой и тушью, он попытался выйти из лавки, но был остановлен охраной. Сдаваться без боя бородач не собирался. Размахивая кулаками, он сумел отбиться от трёх охранников и улизнул из магазина вместе с похищенным товаром на сумму 8,7 тысяч рублей.


По горячим следам аромоманьяка сумели выследить и задержать.


В настоящий момент против него возбуждено уголовное дело о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. К тому же, тушью в тюрьме будет пользоваться проблематично...

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Метки: видео   грабеж   охрана   парфюм   полиция   туалетная вода   тушь   уголовное дело   
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7  комментариев
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1k
КолдурасЪ 36 минут назад
Обидно ему будет,если в камеру без награбленного попадёт!
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958
Шурман 54 секунды назад
Так это и есть знаменитый чеченский Гей ? это его права в России и Чечне ущемляли :)
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17k
Роберт Шекли 17 минут назад
А теперь представьте рекламу

Бородатый парень ворует тушь и парфюм
Его ловят, сажают в камеру
и далее фраза "Туш и парфюм от LOreal Paris - оно того стоит!"

Спустя 3 года отсидки. Он возвращается к магазину и видит надпись "Увеличение объема ресниц на 20% и более стойкий аромат". Далее черный экран и звук закрывающейся решетки камеры

"L'Oreal Paris - с нами навсегда"
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4k
pinbalist Полчаса назад
"Охранники"
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22k
hebpat Полчаса назад
господи норм...., ненормальному мужику уже подушится и намазаться нельзя, ну нет денег, а красивым быть ему хочется
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1k
ChePaev Полчаса назад
эу, эу, падажи! Рафик неуиноин!!
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2k
Алекс Чебурашкин 36 минут назад
охранники дол......бы
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