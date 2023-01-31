Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов

Любитель парфюмерии и косметики даже сумел сбежать из магазина, прихватив награбленное. Но тягаться с полицией ему оказалось не по плечу.
22-летний житель Москвы зашёл в парфюмерный магазин на Новом Арбате и решил, что не может уйти просто так. Прихватив несколько упаковок с туалетной водой и тушью, он попытался выйти из лавки, но был остановлен охраной. Сдаваться без боя бородач не собирался. Размахивая кулаками, он сумел отбиться от трёх охранников и улизнул из магазина вместе с похищенным товаром на сумму 8,7 тысяч рублей.
В настоящий момент против него возбуждено уголовное дело о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. К тому же, тушью в тюрьме будет пользоваться проблематично...
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Бородатый парень ворует тушь и парфюм
Его ловят, сажают в камеру
и далее фраза "Туш и парфюм от LOreal Paris - оно того стоит!"
Спустя 3 года отсидки. Он возвращается к магазину и видит надпись "Увеличение объема ресниц на 20% и более стойкий аромат". Далее черный экран и звук закрывающейся решетки камеры
"L'Oreal Paris - с нами навсегда"