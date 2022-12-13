"Пьяному и богатому можно всё!": пострадавший в драке с Лепсом отозвал заявление в полицию

Адвокаты артиста и избитого сообщили, что стороны договорились о примирении. Сумма примирения не уточняется.
Резонансная драка, в которой пострадавшему посетителю бара сломали нос, завершилась уголовным делом. И будь на месте Лепса простой небогатый житель РФ, ему пришлось бы изрядно помучиться. Но у обеспеченных хулиганов самый лучший день - каждый. Григорий Лепс заплатил за моральный и материальный ущерб избитому офисному работнику, и стороны договорились мирно разойтись.
По словам адвоката пострадавшего Евгения Хейфеца, ходатайство о прекращении дела уже подано, также принесены и приняты извинения. Обе стороны считают полностью исчерпанным инцидент с участием известного артиста. При этом, сумма не уточняется.
Напомним, что конфликт у сторон возник после отказа посетителя сыграть с Лепсом в нарды на крупную сумму. Как сообщил адвокат пострадавшего, петербуржец не согласился играть на деньги, после чего ему прилетел удар в лицо. А дальше драка продолжилась на улице.
А может пострадавший стратег?
Источник:
- "Немножко приболел": Лепс распсиховался, бросил микрофон и ушёл с концерта, не взяв высокую ноту
- После драки в баре Петербурга на Григория Лепса завели уголовное дело и он вышел на сцену побитый
- Не песней единой: после скандального концерта Лепс подрался в питерском баре
- Яблочко явно было лишним: в Сети появилось фото чека Лепса из паба, где он затеял драку
- "Русский суп!": украинцы ополчились на Милу Кунис из-за борща
Драка, это когда сталкиваются равные силы и количество людей, для выяснения отношений путём причинения друг дружке телесных повреждений. Кто больше нанесёт, за тем и правда.
В данном случае происходило именно ИЗБИЕНИЕ совершённое группой лиц по предварительному сговору. А это уже другая статья.
Ведь первым ударил исподтишка сторож пресвятых телес певца ротовым пищёприёмником, который специально обучен и натренирован на столь подлое ведение боя.
А народный и заслуженный певец России, кавалер Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и (!!!!!) Медали «Участнику военной операции в Сирии», г-н Лепсверидзе, воспитанный лучшими сочинскими кубаноидами, уже после нанесения основной атаки своим сторожевым псом, героически пинал лежачего оппонента ногами.
Так что это не драка, а избиение.
Особенно хочется отметить судей, которые разбирали это дело.
Несмотря на врождённую, либо приобретённую инвалидность, вызванную такими недугами, как слепота, умственная отсталость, глухота и др., они героически довели дело до такого неожиданного в реалиях современно судебной практики РФ финала!
Ему в самом плохом варианте светили общественные работы. Ни о каком реальном сроке речь идти и не может.
А пьяному, но нищему тоже можно всё?
И пьяному и нищему можно примириться, вот только кто будет мириться с нищим, с него же взять нечего.
так раздули как раз из-за того что богатый
путают причину со следствием
Видно хорошо отмаксал терпиле.
В дугих странах, менее цивилизованных, правосудие продается. В тюрьмы сажают только бедных, у котоых нет денег на отступные или на подмазать судью.