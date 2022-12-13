FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7027 постов • 793 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Пьяному и богатому можно всё!": пострадавший в драке с Лепсом отозвал заявление в полицию

"Пьяному и богатому можно всё!": пострадавший в драке с Лепсом отозвал заявление в полицию

Автор:
13 декабря 2022 08:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: адвокаты   видео   драка   лепс   откупился   полиция   реакция соцсетей   уголовное дело   шоу бизнес   
2877
5
1

Адвокаты артиста и избитого сообщили, что стороны договорились о примирении. Сумма примирения не уточняется.

Резонансная драка, в которой пострадавшему посетителю бара сломали нос, завершилась уголовным делом. И будь на месте Лепса простой небогатый житель РФ, ему пришлось бы изрядно помучиться. Но у обеспеченных хулиганов самый лучший день - каждый. Григорий Лепс заплатил за моральный и материальный ущерб избитому офисному работнику, и стороны договорились мирно разойтись.


По словам адвоката пострадавшего Евгения Хейфеца, ходатайство о прекращении дела уже подано, также принесены и приняты извинения. Обе стороны считают полностью исчерпанным инцидент с участием известного артиста. При этом, сумма не уточняется.



Напомним, что конфликт у сторон возник после отказа посетителя сыграть с Лепсом в нарды на крупную сумму. Как сообщил адвокат пострадавшего, петербуржец не согласился играть на деньги, после чего ему прилетел удар в лицо. А дальше драка продолжилась на улице.



А может пострадавший стратег?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: адвокаты   видео   драка   лепс   откупился   полиция   реакция соцсетей   уголовное дело   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
46  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
сеньор Леонсио 3 часа назад
То есть Лепс со своей тряпочной бандой продолжит нападать на людей?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Bar Полчаса назад
Наглядный пример как за бабки решается ВСЁ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ssdeep Полчаса назад
Лепс навалял, отделался штрафом с примирением сторон, Лепу бы наваляли была бы уголовка с 15 сутками или работой в общественном месте 600 часов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
au3 40 минут назад
Если я не ошибаюсь, то охранник тоже участвовал. И по моему мнению, если лепс еще может помириться с потерпевшим - законом это предусмотрено, то охранник должен минимум терять допуск на охранную работу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
The Dude 41 минуту назад
А мне вот интересно, почему сей перформанс с участием издавателя ротовым отверстием звуков для быдла г-на Лепсверидзе, называют дракой?
Драка, это когда сталкиваются равные силы и количество людей, для выяснения отношений путём причинения друг дружке телесных повреждений. Кто больше нанесёт, за тем и правда.
В данном случае происходило именно ИЗБИЕНИЕ совершённое группой лиц по предварительному сговору. А это уже другая статья.
Ведь первым ударил исподтишка сторож пресвятых телес певца ротовым пищёприёмником, который специально обучен и натренирован на столь подлое ведение боя.
А народный и заслуженный певец России, кавалер Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и (!!!!!) Медали «Участнику военной операции в Сирии», г-н Лепсверидзе, воспитанный лучшими сочинскими кубаноидами, уже после нанесения основной атаки своим сторожевым псом, героически пинал лежачего оппонента ногами.
Так что это не драка, а избиение.
Особенно хочется отметить судей, которые разбирали это дело.
Несмотря на врождённую, либо приобретённую инвалидность, вызванную такими недугами, как слепота, умственная отсталость, глухота и др., они героически довели дело до такого неожиданного в реалиях современно судебной практики РФ финала!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Aqueronte 48 минут назад
Уж лучше так, возместил моральный ущерб и лечение чем пошёл бы по 115, заплатил через суд государству 40 тысяч и дальше пошёл. Ну по гражданскому иску оплатил моральный вред и лечение. Н5 факт что по суду он бы заплатил больше чем отдал за примерение.
Ему в самом плохом варианте светили общественные работы. Ни о каком реальном сроке речь идти и не может.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мочи свиней! 52 минуты назад
То есть, если бы Лепс вынул топор и отрубил ему руки-ноги, то норм?
А пьяному, но нищему тоже можно всё?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Пастор Шланг 55 минут назад
Гриша - х.у.и.ш.а! Сначала избил холопа, а потом его же и купил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Сергей 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Antonium 2 часа назад
Кучерена уже и по бумажке с трудом читает. Все заработали в этой истории - и потерпевший, и оба адвоката, и Гриша немного хайпанул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
198
Takerey 2 часа назад
Не оч понимаю чего все так возбудились-то? Лепс что, на ленточки его порезал? Инвалидом оставил? Что? В рожу дал и нос сломал? Эка невидаль. Давайте из этого уравнения уберем известную фамилию и подставим рандомного Иванова. И так. Иванов и Петров по пьяни возле бара набили друг другу лица и сломали Петрову нос. Офигеть новость, да? Прям интрига года. Срочно всех посадить. И когда такое происходит между рандомными мужиками почему-то примирение сторон никого не возмущает. Ну сломал один другому нос, заплатил сколько-то за моральный и мед расходы и никто даже не пискнет. Бывает. А тут только из-за известной фамилии одного из участников развели курятник. посадить! Богатым с рук сходит! Ужас-ужас. кококо. Ну, серьезно, ребят. Этот товарищ еще и поимел наверняка раз в 10 больше за свой нос, чем поимел бы от условного Иванова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
198
Takerey 2 часа назад
Я не оправдываю Лепса (или кто там зачинщик драки). Драться низя. Но я удивляюсь ажиотажу вокруг обычной пьяной драки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
Человек Наблюдающий 2 часа назад
Гриша! Я следующий! Мое табло в твоем распоряжении!))) Дорого и качественно приму люлей от звезды!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ZOV 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94
Sergel Fman 2 часа назад
Всё продажно...
Видно хорошо отмаксал терпиле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Fat Lynx 2 часа назад
Сдается мне, что Жека все таки сорвал джекпот!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
318
Максим Эсфельд 2 часа назад
Как всё мутно.С какого лешего Лепс предложил играть ему , якобы не знакомому человеку, в нарды , да ешё и на большую сумму. У нас все певцы так прям к народу тянутся? Подходит такой Пенкин к тебе в ресторане ,ну что может в очко перекинемся? Непонятно......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
205
zolotoman 2 часа назад
пострадавший оказался обычной шлюхой. расходимся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
ruslan d 2 часа назад
Даже сомнений не было , что так все и произойдет ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 2 часа назад
В цивилизованных странах прокурор возбуждает уголовное дело по факту совершения преступления. Подонок затеял драку и сломал нос потерпевшему? Будет возбуждено уголовное дело, потом будет суд и подонок сядет на несколько лет. И не имеет абсолютно никакого значения, что подонок попросил прощения у потерпевшего или заплатил ему отступные.
В дугих странах, менее цивилизованных, правосудие продается. В тюрьмы сажают только бедных, у котоых нет денег на отступные или на подмазать судью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Иван Днепров 2 часа назад
Замяли да замяли! Или тут кто-то сомневался в подобном исходе? Конечно нет. Единственный вопрос у меня возникает к потерпевшему, какая всё-таки сумма оказалась слишком большой чтобы таки сыграть партию в длинную. От этого и сумма компенсации очевидна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Илларион Забродов 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 15 комментариев
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

171078



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
15 старых фотографий, которые показывают, как сильно изменился мир
15 старых фотографий, которые показывают, как сильно изменился мир
Набирающие популярность в сообществах
«Боец необъявленной войны». Как сложилась судьба американского бездомного, ставшего звездой в СССР в годы Холодной войны?
«Боец необъявленной войны». Как сложилась судьба американского бездомного, ставшего...
Врачам запретят обращаться к пациентам "женщина" и "молодой человек"
Врачам запретят обращаться к пациентам "женщина" и "молодой человек"
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А я знал, знал...

Лучшие демотиваторы
Интересно, договорились ли?

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фотографии#Спорт#животные#история#дети#факты#кино#шоу бизнес#новый год
#фото#Прикол#Россия#позитив#интересное#картинки#авто аварии#люди#улыбнуло#полиция
#интересно#СССР#дтп#подборка#аварии#Приколы#автомобили#футбол#автомир#Интересные
Как выглядели первые отечественные супермаркеты Как выглядели первые отечественные супермаркеты "Немножко приболел": Лепс распсиховался, бросил микрофон и ушёл с концерта, не взяв высокую ноту "Немножко приболел": Лепс распсиховался, бросил микрофон и ушёл с концерта, не взяв высокую ноту На авторов ролика о вымышленном депутате Наливкине завели уголовное дело о хулиганстве На авторов ролика о вымышленном депутате Наливкине завели уголовное дело о хулиганстве После драки в баре Петербурга на Григория Лепса завели уголовное дело и он вышел на сцену побитый После драки в баре Петербурга на Григория Лепса завели уголовное дело и он вышел на сцену побитый Не песней единой: после скандального концерта Лепс подрался в питерском баре Не песней единой: после скандального концерта Лепс подрался в питерском баре "Русский суп!": украинцы ополчились на Милу Кунис из-за борща "Русский суп!": украинцы ополчились на Милу Кунис из-за борща

На что жалуетесь?

Вернуться