Пять лет назад в среде американских дипломатов вспыхнула истерика. Они начали обвинять Россию в использовании неких тайных излучателей для того, чтобы вызывать у них головные боли, тошноту, головокружение и проблемы с памятью. Таинственному явлению даже присвоили название - "гаванский синдром".
Впервые эта история началась на Кубе - поэтому “заболевание” и получило название “гаванский синдром”, - пишет блогер-американист Малек Дудаков. За несколько лет число “жертв” среди американских дипломатов выросло до 200. Причём со странными "аккустическими атаками" дипломатические работники США начали сталкиваться везде - от Кубы и Вьетнама до Франции и Швейцарии, где сразу после переговоров с Россией дипломаты из США слегли в больницу.
Теперь же в команде Байдена анонимно сообщают: следствие закончено, Россия не виновата.
Официально, правда, Белый дом уклоняется от ответа, закрыто ли дело по случаям «гаванского синдрома», сообщил в четверг ТАСС. Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер переадресовала вопросы по этому поводу к аппарату директора национальной разведки.
Для президента важно, что мы относимся к этому очень серьезно, как и все разведывательное сообщество. И вы видели оценку, которую довольно четко изложил аппарат директора национальной разведки», – добавила пресс-секретарь. Жан-Пьер подчеркнула, что все пострадавшие от синдрома продолжат получать медицинскую и финансовую помощь от правительства.
А вот это самое интересное.
Как оказалось, дипломаты активно жаловались/симулировали симптомы , чтобы получать щедрые компенсации от правительства США - за “ущерб” своему здоровью от “облучателей”. На расследование случаев “облучений” администрация Байдена спустила за пять лет 30 миллионов долларов.
И теперь разведсообщество США нехотя признаёт - никаких “облучателей” им найти так и не удалось.
Разведка США уже официально констатировала: она считает «очень маловероятной» версию, согласно которой «иностранный противник США» использовал «направленную энергию» против пострадавших от так называемого «гаванского синдрома». Разведка по сути исключила возможность того, что за случившимся стоит Россия, Китай, Куба или любая другая страна, - сообщает ТГ-канал "НьюсФронт".
Пару лет назад к тому же выводу пришли и в Госдепартаменте. Там и вовсе установили, что странные звуки на Кубе, которые дипломаты приняли за работу “облучателей”, были стрекотом цикад.
В конечном счёте эта история сильно бьёт по репутации американских дипломатов - которые долго пытались напугать всю Америку псевдонаучными теориями об “облучениях”. И на то, чтобы опровергнуть эту очевидную ерунду, ушли пять лет - и десятки миллионов долларов. В итоге получился показательный финал для ещё одной истерики о “русском вмешательстве”, которая, как и все прочие, закончилась тихим ничем.
Источник:
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