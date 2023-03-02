"Гаванский синдром" как повод. За пять лет в США так и не нашли "русских облучателей"

Теперь же в команде Байдена анонимно сообщают: следствие закончено, Россия не виновата.

Официально, правда, Белый дом уклоняется от ответа, закрыто ли дело по случаям «гаванского синдрома», сообщил в четверг ТАСС. Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер переадресовала вопросы по этому поводу к аппарату директора национальной разведки.

Для президента важно, что мы относимся к этому очень серьезно, как и все разведывательное сообщество. И вы видели оценку, которую довольно четко изложил аппарат директора национальной разведки», – добавила пресс-секретарь. Жан-Пьер подчеркнула, что все пострадавшие от синдрома продолжат получать медицинскую и финансовую помощь от правительства.

А вот это самое интересное.

Как оказалось, дипломаты активно жаловались/симулировали симптомы , чтобы получать щедрые компенсации от правительства США - за “ущерб” своему здоровью от “облучателей”. На расследование случаев “облучений” администрация Байдена спустила за пять лет 30 миллионов долларов.

И теперь разведсообщество США нехотя признаёт - никаких “облучателей” им найти так и не удалось.

Разведка США уже официально констатировала: она считает «очень маловероятной» версию, согласно которой «иностранный противник США» использовал «направленную энергию» против пострадавших от так называемого «гаванского синдрома». Разведка по сути исключила возможность того, что за случившимся стоит Россия, Китай, Куба или любая другая страна, - сообщает ТГ-канал "НьюсФронт".