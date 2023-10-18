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Российский школьник выиграл Международный конкурс пианистов в США

Российский школьник выиграл Международный конкурс пианистов в США

Автор:
18 октября 2023 14:24
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Елисей Мысин   Россия   США   золотая медаль   международный конкурс   пианист   ппобеда   
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Причём победил 12-летний виртуоз в старшей категории, в которой соревновались музыканты 16-22 лет. Своих самых одарённых ровесников российский вундеркинд давно перерос.

Российский музыкант завоевал первую премию на Международном конкурсе имени Фредерика Шопена, который проходил в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси). 12-летний ставрополец Елисей Мысин стал самым юным победителем в категории от 16 до 22 лет, а также получил приз зрительских симпатий.


Конкурс проходил 14-15 октября, в нём участвовали 26 музыкантов. И Елисей Мысин был единственным представителем России. В конкурсе было три возрастные категории — 6–10 лет, 11–15 лет и 16–22 года. Но Мысин выступал в самой старшей, поскольку правила позволяют менять категории.

Серебро и бронзу в конкурсе завоевали двое представителей США — 7-летний Александр Чжоу и 10-летняя Кэтрин Хиббс.

Елисей Мысин родился в 2010 году в Ставрополе. Играет на рояле с четырёх лет. Сейчас одарённый мальчик учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Широкой аудитории Елисей стал известен в 2016 году благодаря участию в конкурсе "Синяя птица", который транслировал телеканал "Россия-1". В 2020 и 2021 годах он становился обладателем первой премии Московского конкурса пианистов Владимира Крайнева. В феврале нынешнего года он победил в Международном конкурсе юных пианистов имени Р. Шумана в Дюссельдорфе, а этим летом — на Международном конкурсе юных пианистов в Кливленде.



Мысин является стипендиатом сразу трёх фондов — Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, Международного благотворительного фонда «Новые имена» и фонда Yamaha.

Источник:

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Метки: Елисей Мысин   Россия   США   золотая медаль   международный конкурс   пианист   ппобеда   
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11  комментариев
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Kostiantyn Yeryhin Час назад
Ну Малый даёт. Респект ему!
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1k
iKrek 37 минут назад
Чет я не совсем понимаю. Елисей учавствовал в категории 16-22 летних и победил, хорошо, понял. Но в этой же категории второе и третее места заняли 7-ми и 10-ти летние? Фигня какая-то. Зачем тогда эти категории, если можно спокойно их менять?
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5k
Elena Ki 42 минуты назад
А эти, которым 7 и 10, тоже в категории 16-22 участвовали? Зачем тогда вообще эти разбиения на категории? На свой возраст детки не выглядят. Маленькие старички. Жалко их, детства у них не было и не будет теперь уже.
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3k
веселый просто Час назад
А что это за игра в сыр? Я сыр могу позволить себе по праздникам, а москвичи с ним играют
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38
Patiot Час назад
Молодец! Талантливый пацан. В армии ефрейтором будет...
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14k
Всё – приехали! 2 часа назад
Молодец! Удачи …и главное, чтобы здоровье в будущем оставалось в норме (психическое в первую очередь)…
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, допинг, значит, потом найдут.
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1k
Илья 2 часа назад
К сожалению уедет в США или ЕС .
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