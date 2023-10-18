Российский школьник выиграл Международный конкурс пианистов в США

Причём победил 12-летний виртуоз в старшей категории, в которой соревновались музыканты 16-22 лет. Своих самых одарённых ровесников российский вундеркинд давно перерос.
Российский музыкант завоевал первую премию на Международном конкурсе имени Фредерика Шопена, который проходил в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси). 12-летний ставрополец Елисей Мысин стал самым юным победителем в категории от 16 до 22 лет, а также получил приз зрительских симпатий.
Конкурс проходил 14-15 октября, в нём участвовали 26 музыкантов. И Елисей Мысин был единственным представителем России. В конкурсе было три возрастные категории — 6–10 лет, 11–15 лет и 16–22 года. Но Мысин выступал в самой старшей, поскольку правила позволяют менять категории.
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Серебро и бронзу в конкурсе завоевали двое представителей США — 7-летний Александр Чжоу и 10-летняя Кэтрин Хиббс.
Елисей Мысин родился в 2010 году в Ставрополе. Играет на рояле с четырёх лет. Сейчас одарённый мальчик учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Широкой аудитории Елисей стал известен в 2016 году благодаря участию в конкурсе "Синяя птица", который транслировал телеканал "Россия-1". В 2020 и 2021 годах он становился обладателем первой премии Московского конкурса пианистов Владимира Крайнева. В феврале нынешнего года он победил в Международном конкурсе юных пианистов имени Р. Шумана в Дюссельдорфе, а этим летом — на Международном конкурсе юных пианистов в Кливленде.
Мысин является стипендиатом сразу трёх фондов — Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, Международного благотворительного фонда «Новые имена» и фонда Yamaha.
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