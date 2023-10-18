Российский школьник выиграл Международный конкурс пианистов в США

Российский музыкант завоевал первую премию на Международном конкурсе имени Фредерика Шопена, который проходил в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси). 12-летний ставрополец Елисей Мысин стал самым юным победителем в категории от 16 до 22 лет, а также получил приз зрительских симпатий.





Конкурс проходил 14-15 октября, в нём участвовали 26 музыкантов. И Елисей Мысин был единственным представителем России. В конкурсе было три возрастные категории — 6–10 лет, 11–15 лет и 16–22 года. Но Мысин выступал в самой старшей, поскольку правила позволяют менять категории.