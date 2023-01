Как «Симпсоны» изображали Россию и русских

Сезон: 7

Эпизод: 13

Михаил Горбачёв участвует в эпизоде Two Bad Neighbors («Два плохих соседа»), в котором Джордж Буш-старший становится соседом Симпсонов. Отношения сразу не заладились – Буш испортил Симпсонам лужайку перед домом и отшлёпал Барта, чего Гомер стерпеть не смог.

Горбачёв появляется как раз в тот момент, когда Буш дерётся с Гомером – президент СССР решил навестить Бушей и подарить им на новоселье кофемашину. Когда Буш прекращает драку, чтобы поприветствовать Михаила, Гомер едко замечает: “Brought some of your Commie friends to help you fight dirty, eh?” ("Привёл своих друзей-коммунистов, чтоб помогли тебе, да?")

Когда жена Буша убеждает его извиниться перед Гомером, Джордж отказывается, ссылаясь на Горбачева – «Нельзя показывать слабость перед русскими». Горбачёв в это время говорит своему шофёру, почему-то похожему на Сталина: «Ну, теперь понятно, кто здесь босс». Правда, говорит он это на таком русском, что едва можно разобрать.

5. Борис Ельцин как степень опьянения