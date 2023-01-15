Как «Симпсоны» изображали Россию и русских

Сезон: 4

Эпизод: 22

В интервью о создании эпизода "Krusty Gets Kancelled" Мэтт Гронинг говорит, что «Рабочий и лентяй» (“Worker and Parasite”) – по его мнению, одна из лучших анимационных вставок во всем сериале.

По сюжету, «Шоу Щекотки и Царапки» из передачи клоуна Красти забрали конкуренты. Вместо этого Красти показывает «кота и мышь из Восточной Европы» – «Рабочего и лентяя». Это «советизированная» (судя по серпу и молоту в первом кадре) пародия на «Тома и Джерри», отличающаяся полной бессмысленностью, плохой прорисовкой и бедными цветами.

Корявые, плохо анимированные кот и мышь говорят на непонятном языке, пытаются встать в очередь, но на этом эпизод обрывается. Неудивительно, что даже Красти недоумевает, что это вообще было, а после выхода «Рабочего и лентяя» его шоу закрывают.

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