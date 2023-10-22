В США провели чемпионат по борьбе в салоне машины

Ну а теперь переходим к новостям из мира спорта.
Этот странный вид борьбы называется CarJitsu и придумали его в России, нет, не гопники, выясняющие отношения с таксистами, а мастер джиу-джитсу Викентий Михеев. В США оценили необычность и зрелищность таких боев и решили провести свой чемпионат.
И так коротко о правилах. Бойцы могут использовать руль и ремни безопасности в качестве вспомогательных средств. Но есть и запреты - нельзя бить по затылку, паху, выкалывать глаза и кусать соперника.
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За два раунда, продолжительностью по три минуты каждый, участники должны заставить своего противника сдаться и набрать при этом как можно больше балов.
Ну а вот вам наших отечественных воинственных барышень в кабриолетах.
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