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В США провели чемпионат по борьбе в салоне машины

В США провели чемпионат по борьбе в салоне машины

Автор:
22 октября 2023 11:10
Сообщество : Спорт
Метки: CarJitsu   Россия   США   Спорт   автомобили   чемпионат   
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Ну а теперь переходим к новостям из мира спорта.

Этот странный вид борьбы называется CarJitsu и придумали его в России, нет, не гопники, выясняющие отношения с таксистами, а мастер джиу-джитсу Викентий Михеев. В США оценили необычность и зрелищность таких боев и решили провести свой чемпионат.


И так коротко о правилах. Бойцы могут использовать руль и ремни безопасности в качестве вспомогательных средств. Но есть и запреты - нельзя бить по затылку, паху, выкалывать глаза и кусать соперника.


За два раунда, продолжительностью по три минуты каждый, участники должны заставить своего противника сдаться и набрать при этом как можно больше балов.

Ну а вот вам наших отечественных воинственных барышень в кабриолетах.

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Метки: CarJitsu   Россия   США   Спорт   автомобили   чемпионат   
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