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Почему американцам не нравится красная икра и селёдка

Почему американцам не нравится красная икра и селёдка

Автор:
21 декабря 2022 13:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   Россия   США   интересное   новый год   путешествия   традиции   туризм   
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Уже совсем скоро во всех домах России начнутся новогодние застолья и практически на каждом можно будет встретить два непременных гастрономических атрибута праздника - селёдка и красная икра.
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Метки: Еда   Россия   США   интересное   новый год   путешествия   традиции   туризм   
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22  комментария
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Начал читать и понял что дикий бред. Майонезе салаты... а автор вообще в курсе, что не только майонез, но и сам винегрет идет французские корни? А селедочный салат пришел из Скандинавии, претерпев некоторую адаптацию.
Сколько баранам не объясняй, что исконная кухня совсем другая, они будут копипастить в надежде на лайки.
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4k
vasilykopkov 3 минуты назад
Я во всех странах стараюсь питаться местной едой, ну кроме совсем экзотики, которую, к слову обычно и местные не очень жалуют. И практически всегда это очень вкусно.
Удивляют пиндосы, которые в любой стране прежде всего ищут Макдональдс.
Сам видел, как амерская парочка придя в Праге в местный ресторан, попросили гамбургеров, картошку фри и (внимание!!) БУТЫЛОЧНЫЙ Миллер. Правда гамбургеров не было в меню, они тогда заказали рульку, салат и картошку фри. Но надо же знать, какого размера порции в Чехии.
Надо было видеть их лица, когда каждому приволокли по сковороде картошки, по приличной бадье салата и по целой (огроменной) рульке, да ещё с гарниром.
Они пытались отказаться от части блюд, хотя цена изначально их устроила.
Мы же спокойно доев свою рульку (одну на двоих, и там ещё гарнира к ней идёт три вида), и допив прекрасное разливное пивко, отправились досматривать пражские красоты...
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14k
Alex 4 минуты назад
Сугубо насрать чего там мерикоссам не нравится. Пусть жрут своё...
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2k
Алексей 7 минут назад
Картошка в мундире на праздничном столе? Автор ты серьёзно?
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20k
Will2006 10 минут назад
"То же самое относится и к красному лососю и икре. Их выбрасывают вместе с другими потрохами."
Первый раз слышу, чтобы лосося выбрасывали как потроха
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1k
Татьяна Баженова 10 минут назад
Традиционный салат в Прибалтике "Росолье" ели ещё до появления "Шубы" : картофель, свёкла, морковь, огурцы и селёдка - всё перемешано, заправлено майонезом - вкусно!
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637
Nik Nik 24 минуты назад
Ага, не едят....)) Особенно черную икру. Автор, ты видел ценники на икру в США. ? У них этот деликатес только для особых случаев ( впрочем как и в России).
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31k
Юр21 Полчаса назад
Нихера они не понимают в еде, пусть и дальше жрут булочки с котлетой.
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4k
Горожанин Полчаса назад
А что вы хотите? Как обкурятся коноплёй в своей Америке, так от окрошки их воротит, а на го.в.но тянет. Тараканов сушеных уже жрут.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 52 минуты назад
Им точно икра не нравится?
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10k
Леонович Час назад
Не едят так не едят, мы многое из американской кухни не едим, для нас тож дико бывает. Огурцы с сахаром, курица в шоколаде и ещё дохуа чего
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10k
GRuslan Час назад
Автор, убейся нахер или перестань нажимать кнопки на клавиатуре. Вопрос в заголовке остался без ответа, да и вообще мешанина бредовая.
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39
Alex Час назад
Мнение американцев, нации с 300 летним гастрономическим стажем от силы, не интересно. Давайте спросим лучше итальянцев, китайцев и индусов. Вот их стоит послушать.
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46
Катрин Час назад
мои родственники-итальянцы - абажают все эти блюда, ну кроме окрошки.
Вот это никто не ест из них
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1k
Dimon Час назад
Как же меня "интересует", ПОЧЕМУ американцам не нравится то, почему не нравится сё... да мне абсолютно по...уй, что и почему им не нравится! Правильно сказал политолог Сергей Михеев: ошибка советских, а затем российских властей именно в том, что мы постоянно пытались понравиться Западу и верили их обещаниям! Мы это мы, а они пусть едят и живут как хотят! Проблема лишь в том, что хотят они слишком многого, а именно, чтобы весь мир жил по из правилам!
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14k
Элитный тигр Час назад
Бредятина заипала на фишках, вот реально... Приезжали к нам и итальянцы в контору, и америкосы, и германцы - НИКТО от икорки не отказывался, жрали так, что за ушами трещало, да под водочку, да и под селедочку с луком. И селедку под шубой жрали - не морщились. Да, сначала это блюдо им было непривычно, но на 2-3 день уже сами заказывали...
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91k
parallax Час назад
Фиолетово. На вкус и цвет, товарищей нет.
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Так почему? Ответа так и нет.
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22k
Слепой Пью Час назад
Ну, нам больше достанется.
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6k
Андрей Мишкин 2 часа назад
Ни квас и ни кефир - молочная сыворотка. Не такая густая, как на кефире, а вкус очень похож!
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