Почему американцам не нравится красная икра и селёдка

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Уже совсем скоро во всех домах России начнутся новогодние застолья и практически на каждом можно будет встретить два непременных гастрономических атрибута праздника - селёдка и красная икра.
Нам кажется, что праздничный стол уже и не тот, если на нём не стоит пара баночек красной икры, а ещё селёдка с лучком в масле, или с картошкой в мундире. Но вот не все иностранцы разделяют наши вкусовые предпочтения (хотя вот шведы с их сюрстрёммингом...) и американцы, к примеру, совсем не любят эти рыбные блюда.
Вообще, в каждой стране свои вкусовые предпочтения. Итальянцы также как и американцы вряд ли будут наслаждаться селёдкой. Также многие иностранцы вряд ли смогу переварить наше народное блюдо - окрошку (кстати, на квасе, или на кефире?) и вообще не понимают, как совместить картошку с яйцами.
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Также многие не любят винегрет и саму концепцию варёной свёклы, её за границей продают или уже готовую, или маринованную. Отсюда же непонимание совсем уж запредельного блюда - селёдка под шубой: там собраны все нелюбимые продукты иностранцев, да ещё и залитые майонезом.
Про холодец уже наверное понятно.
Про холодец уже наверное понятно.
Ещё в Америке не любят тушёную капусту. Единственная бакалейная гарнирная еда у них - это рис и спагетти. Также они не едят не только селёдку, а вообще любую солёную рыбу, так как уверены, что этот продукт не подвергался тепловой обработке и опасен для жизни. Дело в паразитах, которыми можно заразиться, если рыбу не обжарить.
То же самое относится и к красному лососю и икре. Их выбрасывают вместе с другими потрохами.
То же самое относится и к красному лососю и икре. Их выбрасывают вместе с другими потрохами.
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Метки: Еда Россия США интересное новый год путешествия традиции туризм
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Сколько баранам не объясняй, что исконная кухня совсем другая, они будут копипастить в надежде на лайки.
Удивляют пиндосы, которые в любой стране прежде всего ищут Макдональдс.
Сам видел, как амерская парочка придя в Праге в местный ресторан, попросили гамбургеров, картошку фри и (внимание!!) БУТЫЛОЧНЫЙ Миллер. Правда гамбургеров не было в меню, они тогда заказали рульку, салат и картошку фри. Но надо же знать, какого размера порции в Чехии.
Надо было видеть их лица, когда каждому приволокли по сковороде картошки, по приличной бадье салата и по целой (огроменной) рульке, да ещё с гарниром.
Они пытались отказаться от части блюд, хотя цена изначально их устроила.
Мы же спокойно доев свою рульку (одну на двоих, и там ещё гарнира к ней идёт три вида), и допив прекрасное разливное пивко, отправились досматривать пражские красоты...
Первый раз слышу, чтобы лосося выбрасывали как потроха
Вот это никто не ест из них