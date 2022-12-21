Почему американцам не нравится красная икра и селёдка

Нам кажется, что праздничный стол уже и не тот, если на нём не стоит пара баночек красной икры, а ещё селёдка с лучком в масле, или с картошкой в мундире. Но вот не все иностранцы разделяют наши вкусовые предпочтения (хотя вот шведы с их сюрстрёммингом...) и американцы, к примеру, совсем не любят эти рыбные блюда.