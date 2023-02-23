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Острова Диомида между которыми 4 км и 21 час разницы

Острова Диомида между которыми 4 км и 21 час разницы

Автор:
23 февраля 2023 16:32
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   США   интересное   история   путешествие   туризм   
1147
5

Это два небольших острова в Беринговом море и это практически путешествие во времени - в реальности, а не в кино.

От полюса до полюса, через середину Тихого океана, проходит линия перемены даты, которая отмечает разницу между календарными датами. Если пересечь эту воображаемую линию с запада на восток, то нужно перевести часы на день назад, а если с востока на запад - на день вперёд.

Линия тянется от Северного до Южного полюса. При этом она не прямая, а больше напоминает зигзаг из-за политических границ.


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И так уж вышло, что она проходит между островами Диомида в Беринговом море. Вот так, преодолев расстояние всего-то 3,8 км, можно попутешествовать во времени.


Острова эти не только в разных странах, но и в разных часовых поясах с разницей в 21 час. Когда на американском Малом Диомиде полдень четверга, то на российском Большом Диомиде - уже 9 утра пятницы. Малый - это остров Крузенштерна, а Большой - остров Ратманова.

Один остров можно увидеть с берега другого и чисто технически - заглянуть в будущее или в прошлое. Обычно от одного острова на другой можно доплыть, но зимой между ними образуется ледяная корка воды и можно дойти даже пешком. Ну теоретически, разумеется, потому что это проще сказать, чем сделать. В 1989 году Москва и Вашингтон заключили соглашение о безвизовом режиме для перемещения жителей двух островов.Соглашение актуально по сей день. Но только для жителей.


Острова эти служат границей между США и Россией. Остров "завтра" принадлежит России, а остров "вчера" - США. Поездки между ними строго запрещены, а если рыбацкая лодка любой из сторон случайно подплывёт слишком близко, то прибрежный военный патруль может даже несколько раз предупреждающе выстрелить.

Источник:

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Метки: Россия   США   интересное   история   путешествие   туризм   
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7  комментариев
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6k
Leo Sun 23 минуты назад
В следующий раз ждём эту статью через год?..

Между этими островами всего 4 километра, а разница во времени - 23 часа
Между этими островами всего 4 километра, а разница во времени - 23 часаНаш мир полон удивительных явлений. Да вот хотя бы взять пару островов, расположенных на расстоянии нескольких автобусных остановок. А переплыв с одного на другой, можно попасть в будущее или прошлое.


Острова Диомида: граница США и России
Острова Диомида: граница США и РоссииОстрова Диомида — пара скалистых островов, расположенных посреди Берингова пролива между материком Аляска и Сибирью. Хотя эти два острова находятся на расстоянии всего в 3.8 км и сконцентрированы...
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6k
Андрей Крылов 19 секунд назад
Статья для тех., кто прогуливал географию в школе?
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5k
saliamnn Полчаса назад
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813
Sumrak58100 Полчаса назад
Интересно, а во сколько там солнце находится в зените? В 9 утра по нашему или в 12 дня "по-ихнему"?
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6k
5 копеек Час назад
«4 км и 21 час разницы» – так вот ты какой – край СВЕТА и начало тьмы
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17k
Олег 2 часа назад
Стоп, так есть безвиз для жителей, или предупреждающе стреляют по рыбацким лодкам?
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