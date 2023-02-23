Острова Диомида между которыми 4 км и 21 час разницы

Это два небольших острова в Беринговом море и это практически путешествие во времени - в реальности, а не в кино.
От полюса до полюса, через середину Тихого океана, проходит линия перемены даты, которая отмечает разницу между календарными датами. Если пересечь эту воображаемую линию с запада на восток, то нужно перевести часы на день назад, а если с востока на запад - на день вперёд.
Линия тянется от Северного до Южного полюса. При этом она не прямая, а больше напоминает зигзаг из-за политических границ.
И так уж вышло, что она проходит между островами Диомида в Беринговом море. Вот так, преодолев расстояние всего-то 3,8 км, можно попутешествовать во времени.
Острова эти не только в разных странах, но и в разных часовых поясах с разницей в 21 час. Когда на американском Малом Диомиде полдень четверга, то на российском Большом Диомиде - уже 9 утра пятницы. Малый - это остров Крузенштерна, а Большой - остров Ратманова.
Один остров можно увидеть с берега другого и чисто технически - заглянуть в будущее или в прошлое. Обычно от одного острова на другой можно доплыть, но зимой между ними образуется ледяная корка воды и можно дойти даже пешком. Ну теоретически, разумеется, потому что это проще сказать, чем сделать. В 1989 году Москва и Вашингтон заключили соглашение о безвизовом режиме для перемещения жителей двух островов.Соглашение актуально по сей день. Но только для жителей.
Острова эти служат границей между США и Россией. Остров "завтра" принадлежит России, а остров "вчера" - США. Поездки между ними строго запрещены, а если рыбацкая лодка любой из сторон случайно подплывёт слишком близко, то прибрежный военный патруль может даже несколько раз предупреждающе выстрелить.
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