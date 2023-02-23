Острова Диомида между которыми 4 км и 21 час разницы

От полюса до полюса, через середину Тихого океана, проходит линия перемены даты, которая отмечает разницу между календарными датами. Если пересечь эту воображаемую линию с запада на восток, то нужно перевести часы на день назад, а если с востока на запад - на день вперёд.

Линия тянется от Северного до Южного полюса. При этом она не прямая, а больше напоминает зигзаг из-за политических границ.



