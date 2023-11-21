Сборная Кубы по футболу перед матчем с Россией закупилась бутсами в спортивном магазине

Немного даже жаль кубинцев. Как оказалось, у них не только один комплект обуви, но и форма в единственном экземпляре. После матча российский игрок Антон Миранчук захотел обменяться с одним из кубинских игроков футболками, но тот извинился и сообщил, что у кубинской команды всего один комплект формы, за которой игроки следят сами. В итоге Миранчук просто подарил кубинцу свою футболку.