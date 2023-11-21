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Сборная Кубы по футболу перед матчем с Россией закупилась бутсами в спортивном магазине

Сборная Кубы по футболу перед матчем с Россией закупилась бутсами в спортивном магазине

Автор:
21 ноября 2023 12:06
Сообщество : Спорт
Метки: Волгоград   Россия   бутсы   куба   магазины   покупка   футбол   экипировка   
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Но от жестокого разгрома новая обувь кубинцев не спасла.

Вчера в Волгограде состоялся товарищеский матч между национальными сборными России и Кубы. Телекомментатор Дмитрий Шнякин рассказал о курьёзном инциденте, который предшествовал встрече. У кубинцев, как оказалось, не было подходящей обуви для игры. Они прибыли в Россию с бутсами с пластиковыми шипами, которые подходят для игры на искусственном газоне, но не натуральном. Поэтому они срочно начали искать обувь на стальных шипах.

Шнякин пишет, что сначала кубинцы обратились к местным продавцам, но договориться по какой-то причине с ними не смогли и им пришлось устроить шопинг в местных спортивных магазинах. В итоге им удалось найти нужную обувь в "Спортмастере".

"Написал добрый волгоградский друг. Его кореш занимается бутсами. И он действительно получал запрос от людей с волгоградского стадиона! Мол, там кубинцы приехали в шиповках или в бутсах с пластиковыми шипами, просят 10 пар "железок". В итоге с тем корешем не договорились и погнали в "Спортмастер". Пойду проверю линию на победу России", — написал Шнякин в своём Telegram-канале.

Тем не менее подходящая обувь не спасла команду Кубы от обидного поражения со счётом 8:0. Голы в ворота сборной Кубы забили: Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Немного даже жаль кубинцев. Как оказалось, у них не только один комплект обуви, но и форма в единственном экземпляре. После матча российский игрок Антон Миранчук захотел обменяться с одним из кубинских игроков футболками, но тот извинился и сообщил, что у кубинской команды всего один комплект формы, за которой игроки следят сами. В итоге Миранчук просто подарил кубинцу свою футболку.

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Метки: Волгоград   Россия   бутсы   куба   магазины   покупка   футбол   экипировка   
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720
MidMaster 47 минут назад
У Joma хорошие кроссовки
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102
Abloy_Vlg 20 минут назад
Судя по количеству комментов, игра, впрочем, как и сам пост, взорвали интернет и медийное поле ))))))
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