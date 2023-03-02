Увечный немецкий уникум, к отсутствующим ногам которого упала Европа

У ребёнка был врождённый порок развития – руки, похожие на плавники, только до локтей. Не было и нижней части ног. Во избежание насмешек и угрозы для всей семьи (ведь дитя могли посчитать результатом дьявольских проделок) Маттиаса Бухингера родители прятали до 20 лет.

Пока его братья и сёстры вели обычную детскую жизнь, играли и проказничали, он, лишённый такой возможности, придумывал, как с пользой провести время. И приобретал разные полезные навыки.

В результате он так натренировал свои недоразвитые ручки-ласты, что ушёл из-под опеки родителей и стал выступать на ярмарках: метал ножи, стрелял, рисовал, резал по дереву, играл на всех возможных инструментах, показывал фокусы.