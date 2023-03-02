Увечный немецкий уникум, к отсутствующим ногам которого упала Европа

Если красота для счастья важна, но всё же вторична, то здоровье для комфортной и успешной жизни – фактор важный, если не основной.
Но этот мужественный человек, рост которого был меньше, чем у трёхлетнего малыша, своим примером доказал обратное. Маттиас родился в 1674 году в Германии неподалёку от Нюрнберга, стал в семье девятым ребёнком, и надежды, что такой младенец-карлик без рук и ног выживет, не было. Но он смог.
У ребёнка был врождённый порок развития – руки, похожие на плавники, только до локтей. Не было и нижней части ног. Во избежание насмешек и угрозы для всей семьи (ведь дитя могли посчитать результатом дьявольских проделок) Маттиаса Бухингера родители прятали до 20 лет.
Пока его братья и сёстры вели обычную детскую жизнь, играли и проказничали, он, лишённый такой возможности, придумывал, как с пользой провести время. И приобретал разные полезные навыки.
В результате он так натренировал свои недоразвитые ручки-ласты, что ушёл из-под опеки родителей и стал выступать на ярмарках: метал ножи, стрелял, рисовал, резал по дереву, играл на всех возможных инструментах, показывал фокусы.
Маттиас виртуозно овладел микрографией – техникой рисования, при реализации которой линии выполняют из крохотных букв. Работы мужчины хранятся в музее и вызывают удивление посетителей. Ведь для того времени и здоровый человек не смог бы так искусно справиться с написанием, а что уж говорить о калеке?
В 30 лет талантливый карлик отправился в турне, чтобы показать миру свои умения. Он посетил Аугсбург, Ганновер, Амстердам, Копенгаген, Париж. Прибыл в 1717 году в Лондон, будучи твёрдо уверенным, что король Георг II назначит ему за многогранные таланты пенсию и оставит при дворе.
Правда, монарх только выплатил щедрое вознаграждение амбициозному человечку, но на службе его не оставил. Впрочем, это не особенно огорчило Маттиаса. Он продолжил делать, что должен. Из саморекламы Бухингера:
Этот маленький человечек творит такие чудеса, каких еще не творил никто. Он играет на разных музыкальных инструментах, вызывая восхищение. Он разрабатывает машины, способные воспроизводить почти все виды музыки. Он не менее выдающийся писатель, он рисует пером гербы и картинки с натуры. Он также играет в карты и кости, показывает фокусы с кубками, мячами и живыми птицами. Он блестяще играет в кегли и устраивает другие представления к большому удовольствию всех зрителей.
А это выдержка из записок свидетеля одного из выступлений Маттиаса:
Он делал своими культями то, что многие не могли делать руками и ногами так же хорошо, как он. Он играл в карты, кости, кегли... Он вырезал из бумаги фигуры причудливой формы. Он писал, составлял счета и очень красиво рисовал. Он очень хорошо расчесывал и припудривал свой парик; заряжал пистолет и стрелял, при этом всегда попадая в цель. Так же точно он метал ножи, причем с очень большого расстояния... И совершил множество других странных вещей.
При этом увечный, но неунывающий человечек буквально купался в женском внимании. По сохранившимся свидетельствам, он четыре раза женился, завёл 14 детей (это только официально признанных). Армия любовниц талантливого карлика по разным данным колеблется от 40 до 70, причём в их числе были и знатные аристократки.
После покорения Англии Маттиас проехал по Шотландии, где имел не меньший успех, а потом осел в Ирландии. Где приобрёл дом и прожил с последней женой до 65 лет. Несмотря на физиологию, он стать достойным членом общества, разбогатеть, а не влачил жалкое существование обездвиженного калеки, живущего на подаяние. В своём стремлении быть полезным Маттиас пошёл до конца и даже своё тело завещал науке.
Источник:
- Жизнь и судьба советского Моцарта
- Художник превращает унылые уголки города в красочные арт-объекты
- Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие картины
- Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов
- 15 красивых пиксельных скульптур из дерева