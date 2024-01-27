Джордж Ромондо – самый эксцентричный мимик XVIII века

Когда на экраны вышел фильм «Полицейская академия», то одним из персонажей, полюбившихся зрителям, стал Ларвелл Джонс – полицейский, способный имитировать голосом практически любые звуки. Его сыграл талантливый Майкл Уинслоу.
Но оказывается мимики – персонажи, способные копировать черты и поведение других, существовали задолго до Уинслоу. И одним из самых ярких и талантливых в этом плане был Джордж Ромондо.
Ромондо родился примерно в 1765 году в Лиссабоне, Португалия. Необычный талант Ромондо сочетался с необычной внешностью. Он был ростом в три с половиной фута (примерно 1 метр 7 сантиметров), с согнутыми колесом ногами, носил большую шляпу.
В соответствии с изданием «Чудесный и эксцентричный музей Кирби, или Журнал примечательных персонажей» (т. 3, 1820), «едва ли найдётся какой-нибудь звук, которому он не способен подражать». Это касается и ослов, и свиней, и собак, и почти всех других видов животных.
Итальянский шоумен обратил внимание на его уникальные способности и уговорил талантливого карлика отправиться с ним в Англию, где они будут устраивать представления и зарабатывать деньги. Импресарио добился обещанного успеха, но обманул Ромондо в его доле. Вдали от дома и друзей маленькому артисту пришлось уйти от партнёра-мошенника и искать свой собственный путь.
В «Кирби» сообщается, что он так и поступил:
Ромондо незаметно вошёл в публичный дом и, издав грозный рык льва, поверг компанию в крайнюю тревогу. Однако вскоре они оправились, увидев гротескную фигуру нашего героя, от которого вскоре пришли в такой восторг, что была организована попойка в его пользу, а воспоминания о вероломном итальянце вскоре изгладились из его памяти.
С тех пор он взял за правило посещать по вечерам публичные дома на безлюдных улицах, где ему удавалось, демонстрируя свои таланты, получать вполне себе сносное пропитание. В 1804 году он рассказывал о своих странствиях и впечатлениях на Варфоломеевской ярмарке многочисленным любопытствующим.
Успех, похоже, сопутствовал ему, и «Кирби» отмечал, что его «редко можно увидеть без улыбки на лице». История мимика служит наглядным доказательством того, что если в жизни что-то недодано, то можно компенсировать это другими качествами. Нужно только их правильно определить.
Источник:
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