Джордж Ромондо – самый эксцентричный мимик XVIII века

В соответствии с изданием «Чудесный и эксцентричный музей Кирби, или Журнал примечательных персонажей» (т. 3, 1820), «едва ли найдётся какой-нибудь звук, которому он не способен подражать». Это касается и ослов, и свиней, и собак, и почти всех других видов животных.

Итальянский шоумен обратил внимание на его уникальные способности и уговорил талантливого карлика отправиться с ним в Англию, где они будут устраивать представления и зарабатывать деньги. Импресарио добился обещанного успеха, но обманул Ромондо в его доле. Вдали от дома и друзей маленькому артисту пришлось уйти от партнёра-мошенника и искать свой собственный путь.